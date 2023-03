Massive Proteste in ganz Israel! Die USA „dringen nachdrücklich“ auf einen Kompromiss, nachdem der Minister für eine Anti-Justizreform entlassen wurde.

Update (2045ET): In ganz Israel sind heute Abend massive Proteste ausgebrochen, nachdem Premierminister Netanjahu seinen Verteidigungsminister entlassen hat (einen Tag nachdem er den israelischen Regierungschef aufgefordert hatte, eine geplante Justizreform zu stoppen, die das Land heftig gespalten hat).

Zur Erinnerung: Netanjahu und seine Verbündeten behaupten, dass der Plan das Gleichgewicht zwischen der Judikative und der Exekutive wiederherstellen und das, was sie für ein interventionistisches Gericht mit liberalen Sympathien halten, zügeln wird. Kritiker sagen jedoch, dass die Gesetzeskonstellation die Kontrollmechanismen im demokratischen System Israels aushebeln und die Macht in den Händen der Regierungskoalition konzentrieren wird.

Die Entlassung von Gallant signalisierte, dass Netanjahu diese Woche mit dem Überarbeitungsplan fortfahren wird, der Massenproteste ausgelöst, Militärs und Wirtschaftsführer verärgert und bei Israels Verbündeten Bedenken geweckt hat.

„Das Land befindet sich in der größten Gefahr seit dem Jom-Kippur-Krieg“ schreibt der ehemalige israelische Premierminister Naftali Bennett.

„Ich fordere den Premierminister auf, das Entlassungsschreiben von Galant zurückzuziehen, die Reform auszusetzen und die Verhandlungen bis nach dem Unabhängigkeitstag aufzunehmen.“

Der israelische Generalkonsul ist zurückgetreten…

Bibi twitterte später: „Wir müssen uns alle gegen die Verweigerung wehren.“

Hunderttausende Israelis gingen auf die Straße… in Tel Aviv…

Haaretz berichtet, dass inmitten der beispiellosen Proteste, die am Sonntagabend in Israel ausbrachen, mehrere Likud-Gesetzgeber und -Minister dazu aufriefen, das höchst umstrittene Gesetzgebungsverfahren von Netanjahus Justizreform zu stoppen.

Wie Nadav Eyal anmerkt, wollen außerdem zum ersten Mal in der Geschichte Israels größte Gewerkschaft sowie führende Vertreter der Banken und des gesamten Wirtschaftssektors einen Generalstreik ausrufen, um die Regierung aufzufordern, den Plan zur Umgestaltung des Justizsystems zu stoppen.

Schließlich, und das ist noch bedrohlicher, hat der Iran in den sozialen Medien das *C-Wort fallen lassen(*eine höfliche Umschreibung für das beleidigende Wort Fotze: Nur sehr wenige Fernsehsender verwenden das C-Wort tatsächlich)

Will there be a military coup in Israel?



Die Situation ist definitiv eskalierend, wie Joyce Karam zusammenfasst…

UPDATE: #Israel in last few hrs



• Defense Min. Gallant fired

• Consul General in NY resigns

• Protests across Israel,> 500,000

• Roads blocked; Clashes w Police

• Universities cancel classes

• Netanyahu meeting head of Intel

• May pause Judicial Overhaul

Um den Druck auf Netanjahu zu erhöhen, hat sich auch Washington eingeschaltet:

Wir sind tief besorgt über die heutigen Entwicklungen in Israel, die die dringende Notwendigkeit eines Kompromisses noch unterstreichen. Wie der Präsident kürzlich mit Premierminister Netanjahu erörterte, waren demokratische Werte schon immer ein Markenzeichen der Beziehungen zwischen den USA und Israel und müssen es auch bleiben. Demokratische Gesellschaften werden durch gegenseitige Kontrolle gestärkt, und grundlegende Änderungen an einem demokratischen System sollten mit einer möglichst breiten Unterstützung der Bevölkerung angestrebt werden. Wir fordern die israelische Führung weiterhin nachdrücklich auf, so bald wie möglich einen Kompromiss zu finden. Dies folgt auf einen Bericht von Anfang des Monats, wonach das US-Außenministerium eine linke Organisation in Israel finanziert, die dazu beiträgt, regierungsfeindliche Proteste zu fördern, die darauf abzielen, Premierminister Benjamin Netanjahu und seine Justizreformen zu stürzen. Das Washington Free Beacon berichtete am Montag, dass US-Steuergelder an die Bewegung für eine gute Regierung (MQG) geflossen sind, die sich an den Protesten beteiligt hat, die Israel seit Wochen erschüttern. Die Proteste begannen, nachdem Netanjahu, dessen rechtsgerichtete Koalition bei den jüngsten Wahlen eine überwältigende Mehrheit errungen hatte, damit begonnen hatte, das jahrzehntealte Problem der richterlichen Machtübernahme durch die Legislative anzugehen. Und schließlich hat Bibi angesichts der sich heute Abend zuspitzenden Krise die Führer der Regierungsparteien zu einer Dringlichkeitssitzung am Montagmorgen einberufen.

***

Update (1415ET): In der vielleicht am wenigsten überraschenden geopolitischen Aktion des Tages hat der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu am Sonntag seinen Verteidigungsminister entlassen, einen Tag nachdem Yoav Gallant einen Stopp der geplanten Überarbeitung des israelischen Justizwesens gefordert hatte, die das Land gespalten hat.

Das Büro von Netanjahu gab keine weiteren Einzelheiten bekannt.

Wie wir weiter unten ausführlich berichten, war Gallant, ein hochrangiges Mitglied von Netanjahus Likud-Partei, der erste, der am späten Samstag aus der Reihe tanzte und ein Einfrieren des Gesetzes forderte.

***

Der israelische Verteidigungsminister Yoav Gallant forderte am Samstag die Regierung Benjamin Netanjahu auf, ihre geplanten Justizreformen zu stoppen, die enorme Proteste ausgelöst haben und das israelische Militär zu stören beginnen.

„Ich sehe die Quelle unserer Stärke erodieren… Die Kluft innerhalb unserer Gesellschaft wird immer größer und dringt bis zu den Israelischen Verteidigungsstreitkräften vor„, sagte Gallant in einer abendlichen Fernsehansprache. „Dies ist eine klare, unmittelbare und greifbare Gefahr für die Sicherheit des Staates. Ich werde mich daran nicht beteiligen.“

Gallant forderte nicht nur die Aussetzung der Reformen, sondern beschwor auch die Israelis, ihre enormen Proteste einzustellen, die noch während seiner Rede tobten.

Der israelische Verteidigungsminister Yoav Gallant bei seiner Ansprache am Samstagabend (Foto des Verteidigungsministeriums)

Die kommende Woche könnte große Dramatik und noch mehr Umwälzungen mit sich bringen, da die Knesset voraussichtlich ihre Schlussabstimmung über den ersten Aspekt der Justizreform abhalten wird: eine Maßnahme, die der Regierung mehr Macht über die Ernennungen am Obersten Gerichtshof gibt.

Andere Reformen würden es der Knesset – Israels Ein-Kammer-Legislative – ermöglichen, Entscheidungen des Obersten Gerichtshofs mit einer einfachen Mehrheit aufzuheben. Andere würden die Praxis des Gerichts beenden, bei der Bewertung von Gesetzen und Regierungsmaßnahmen einen „Angemessenheitstest“ anzuwenden.

Kritiker bezeichnen das Vorhaben als einen weiteren Schritt in Richtung Autoritarismus. Einige sagen, dass die Maßnahmen zum Teil darauf abzielen, Netanjahu dabei zu helfen, seine laufende Strafverfolgung wegen Korruptionsvorwürfen zu beenden.

In den vergangenen zehn Wochen kam es überall in Israel zu großen öffentlichen Protesten. Die Menschenmassen vom Samstagabend waren Berichten zufolge die bisher größten und gingen in die Hunderttausende.

Gallant sagte, dass die israelischen Verteidigungsstreitkräfte (IDF) die Auswirkungen zu spüren bekommen: „Die Ereignisse in der israelischen Gesellschaft machen auch vor dem Militär nicht halt. Die Gefühle von Wut, Enttäuschung und Angst haben Ausmaße erreicht, die wir noch nie zuvor gesehen haben„, so Gallant.

Noch drängender ist, dass eine wachsende Koalition von israelischen Militärangehörigen – die sich selbst als Waffenbrüder bezeichnen – sich verpflichtet, aus Protest gegen die Maßnahmen nicht mehr zum Dienst zu erscheinen.

Einige sagen, dass sie zu Hause bleiben werden, wenn die Justizreform verabschiedet wird, aber andere warten nicht ab – vor allem die israelischen Reservekräfte. Am Freitag unterzeichneten zweihundert Reservepiloten der israelischen Luftwaffe einen Brief, in dem sie erklärten, dass sie zwei Wochen lang nicht zum Dienst erscheinen werden. Reservisten sind ein wesentlicher Bestandteil des israelischen Militärs, insbesondere der Luftwaffe, die aktiv Ziele in ganz Syrien bombardiert hat, darunter auch den Flughafen von Damaskus.

Der Generalstabschef der IDF, Generalleutnant Herzi Halevi, hat bereits intern Alarm geschlagen und erklärt, dass die Zahl der Reservisten, die sich zum Dienst melden, so stark zurückgegangen sei, dass das Militär kurz davor stehe, einige Operationen einzustellen, so die New York Times, die drei anonyme israelische Beamte zitiert. Zwei dieser Beamten rechnen mit Rücktritten von Vollzeitmitgliedern.

Die Palästinenser würden die Einschränkung der IDF-Operationen sicherlich begrüßen

Der rechtsextreme Minister für nationale Sicherheit Itamar Ben-Gvir unterstrich die Spaltung, die der Justizvorschlag verursacht hatte, indem er seinen Kabinettskollegen angriff und Netanjahu aufforderte, Gallant zu entlassen, den er dafür verurteilte, dass er „dem Druck derjenigen [IDF-Mitglieder] nachgegeben hat, die gedroht haben, sich zu weigern [zum Dienst zu erscheinen], und die versuchen, die wichtige Reform zu stoppen“.

Auch der israelische Kommunikationsminister warf Gallant, einem ehemaligen Marinekommandanten, vor, „einem Militärputsch Vorschub zu leisten„.

Doch nur wenige Minuten nachdem Gallant seine Ausführungen beendet hatte, schlossen sich zwei seiner Likud-Parteikollegen seinem Plädoyer an, berichtet Haaretz. Der eine ist Vorsitzender des Ausschusses für Sicherheit und auswärtige Angelegenheiten der Knesset, der andere eine Person, die Netanjahu selten kritisiert.

Der israelische Landwirtschaftsminister und ein weiteres Likud-Mitglied befürworten Berichten zufolge ebenfalls ein Einfrieren. Wenn sie so weit gingen, mit „Nein“ zu stimmen, würde dieses Quartett ausreichen, um das Gesetz zu verhindern.

Am Freitag – dem Tag vor Gallants Rede – sagte Netanjahu zu Reportern:

„Sich der Weigerung [der IDF] zu ergeben, ist eine schreckliche Gefahr für den Staat Israel… Das Land kann ohne die IDF nicht existieren. Es wird keine Nation mehr geben, das ist ganz einfach. Alle roten Linien sind überschritten worden. Leute, die für die Sicherheit des Landes verantwortlich waren, haben plötzlich diesen Zynismus angenommen.“

Gallant sagte, er habe seine Ansichten Netanjahu unter vier Augen mitgeteilt, der ihn gebeten habe, sie erst später öffentlich zu machen. Gallant sagte seine für Donnerstag geplante Rede ab, sagte aber, er fühle sich nun gezwungen, seine Botschaft an alle Israelis zu richten.