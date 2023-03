Nordkorea hat nach eigenen Angaben eine Waffe entwickelt, die Tsunamis auslösen kann

Nordkorea erklärte am Donnerstag (23. März), es habe Tests mit einem neuen ballistischen Drohnensystem für einen Unterwasserangriff durchgeführt.

Nach Angaben der nordkoreanischen Regierung verfügt die Waffe über nukleare Fähigkeiten und ist in der Lage, einen radioaktiven Tsunami von „Superausmaß“ zu verursachen.

Die Informationen stammen von der staatlichen Nachrichtenagentur KCNA.

Nach Angaben der Agentur begannen die Übungen am Dienstag (21. März) und endeten am Donnerstag.

Die Zentrale Militärkommission der WPK (Nordkoreanische Arbeiterpartei) war für die Tests unter der Aufsicht des nordkoreanischen Präsidenten Kim Jong-un verantwortlich.

Das nordkoreanische Forschungsinstitut für Verteidigungswissenschaften begann 2012 mit der Entwicklung der „Haeil“-Waffe.

Das Drohnensystem zielt auf Unterwassergebiete, um durch Unterwasserexplosionen einen „radioaktiven Tsunami […]“ auszulösen und „gegnerische Gruppen und ihre wichtigsten Operationshäfen“ zu zerstören.

Nach Angaben der nordkoreanischen Agentur kann die Waffe auch mit einem Schiff transportiert und an jeder Küste oder in jedem Hafen eingesetzt werden.

Das nordkoreanische Militär hätte auch Tests mit Marschflugkörpern und Waffen durchgeführt, die Sprengstoff über große Entfernungen und mit hoher Präzision freisetzen.

Die staatliche Agentur erklärte, dass keine der Militärübungen „negative Auswirkungen auf die Sicherheit der Nachbarländer Nordkoreas hatte“.

Die Agentur erklärte weiter, dass die „absichtlichen, anhaltenden und provokativen Kriegsübungen“ der Vereinigten Staaten und Südkoreas die militärische und politische Situation Nordkoreas an einen „irreversibel gefährlichen Punkt“ gebracht hätten.

Am 2. März 2023 kündigten die südkoreanische und die US-amerikanische Armee an, dass sie 11 Tage lang gemeinsame Militärübungen abhalten würden, die am 13. März 2023 begannen.

Hier ist die offizielle Erklärung.

Die militärische Zusammenarbeit zwischen Seoul und Washington ist nicht neu. Am 2. Januar 2023 erklärte der südkoreanische Präsident Yoon Suk-yeol, dass das Land mit den Vereinigten Staaten über die Möglichkeit gemeinsamer Übungen mit Nuklearwaffen im Gespräch sei.

Am 17. Februar 2023 drohte die Regierung von Kim Jong-un den Vereinigten Staaten und Südkorea, falls die beiden Länder weiterhin gemeinsame Militärübungen abhalten würden.

In einer von der staatlichen Nachrichtenagentur KCNA veröffentlichten Erklärung erklärte das nordkoreanische Außenministerium, es werde „beispiellose“ Maßnahmen gegen die beiden Länder ergreifen.

„Sollten die USA und Südkorea ihren bereits angekündigten Plan für Militärübungen in die Tat umsetzen, den Nordkorea mit berechtigter Sorge und Vernunft als Vorbereitung eines Angriffskrieges betrachtet, werden sie mit beispiellos starken und anhaltenden Reaktionen konfrontiert werden“, hieß es in der nordkoreanischen Erklärung.