Mike Yeadon gibt während der Demonstration zwei wichtige Ratschläge

Am Samstag fand in London eine Demonstration statt, um auf die Todesfälle durch Impfstoffe aufmerksam zu machen. Die Organisatoren hatten dazu aufgerufen, eine rote Rose mitzubringen. Unter anderem nahmen der Abgeordnete Andrew Bridgen und der ehemalige Pfizer-Vizepräsident Mike Yeadon an dem Marsch teil, der am BBC-Gebäude vorbeiführte.

„Sie haben gelogen, Menschen sind gestorben!“ skandierten die Demonstranten. Mit anderen Worten: Sie haben gelogen, Menschen sind gestorben. „Die Menschen wachen schnell auf“, bemerkte Bridgen.

Yeadon hatte zwei wichtige Ratschläge für die Menschen, die sich während des Protests um ihn scharten.

Erstens: Bezahlen Sie weiterhin in bar. Je mehr Transaktionen mit Bargeld abgewickelt werden, desto mehr Unsicherheit herrscht bei den Menschen, die diese organisieren, sagte Yeadon. „Sie hassen Unsicherheit“, sagte er.

„Wenn jeder in der Stadt in den nächsten zwei Tagen nur noch mit Bargeld bezahlt, würden die Lichter ausgehen. Sie wüssten dann nicht, was man tut, und das hassen sie“, sagte Yeadon, der auch eine rote Rose trug.

„Würden sie das Bargeld abschaffen, wenn sie nicht wüssten, was passieren würde? Nein“, betonte er. „Jeder Politiker oder Technokrat, der die Abschaffung des Bargelds befürwortet, ist ein Krimineller“.

THEY LIED PEOPLE DIED!

TRUTH BE TOLD LONDON!#CrimesAgainsHumanity #TruthBeTold



We seek TRUTH, we seek JUSTICE, we won’t stop until we have both! pic.twitter.com/MOpMWpGQ1A — TRUTH BE TOLD (@CoviLeaksCVVAM) March 25, 2023

Der zweite Ratschlag: Vermeiden Sie alles, auf dem das Wort „Impfstoff“ steht, vor allem wenn sie für den Notfall zugelassen sind oder mRNA enthalten.

„Nehmen Sie sie nicht“, warnte Yeadon. „Sie lügen Sie an, was die Notwendigkeit angeht.

„Wenn Sie dem Narrativ folgen, der offiziellen Geschichte, und ich habe recht, werden Sie dafür mit Ihrer Freiheit und wahrscheinlich Ihrem Leben bezahlen. Wenn du jemandem wie mir folgst und ich habe Unrecht, wirst du auf die schlimmste Art und Weise ausgelacht.