Mearsheimer: Israel ist an mehreren Fronten in großen Schwierigkeiten!

Der Politikwissenschaftler John Mearsheimer betont die Herausforderungen, denen Israel gegenübersteht, insbesondere in Bezug auf den Iran, Hamas und die Hisbollah.

JOHN MEARSHEIMER:

“Gestern, am 2. Juli, sind drei sehr interessante Artikel in der New York Times und im Wall Street Journal erschienen. Diese Artikel zeigen wirklich, in welchen Schwierigkeiten sich Israel befindet.

Die ersten beiden Artikel, die im Wall Street Journal erschienen sind, haben damit begonnen, dass es dem Iran derzeit sehr gut geht – dass der Iran seine Position in der Welt verbessert hat und zu einer Art Weltmacht geworden ist. Weiter wurde beschrieben, warum es dem Iran so gut geht.

Der zweite und dritte Artikel befassten sich mit der Frage, ob die Israelis in der Lage sind, mit der Hamas umzugehen. Aus diesen beiden Artikeln geht klar hervor, dass die IDF (Israel Defense Forces) in ernsten Schwierigkeiten steckt – dass das Militär einen Waffenstillstand in Gaza will, weil die militärischen Kräfte erschöpft sind und eine Pause brauchen.

Wenn man bedenkt, dass sie gerade die Hisbollah angreifen, ist es schwer vorstellbar, wie sie das schaffen sollen. Wieder einmal bitten die Militärs Netanyahu um einen Waffenstillstand in Gaza, weil sie erschöpft sind und keine Waffen mehr haben.

So steht es im Wall Street Journal.

[Bei all dem, was wir ihnen schicken, gehen ihnen die Waffen aus?]

Das stimmt, das steht in dem Artikel.

Die IDF will einen Waffenstillstand in Gaza, und man fragt sich: Wenn sie einen Waffenstillstand in Gaza wollen, wie wollen sie dann in den Libanon einmarschieren und die Hisbollah besiegen?

Sie sind 1982 und 2006 in den Libanon einmarschiert, und beide Operationen endeten katastrophal. Niemand kann heute eine Geschichte erzählen, wie sie in den Libanon einmarschieren, die Hisbollah besiegen und diese Bedrohung ein für alle Mal beseitigen, um dann glücklich und zufrieden an der Nordfront zu leben – das wird nicht passieren.

Dasselbe gilt für die Hamas. Die Hamas hat den Krieg gegen die IDF gewonnen. Niemand sagt das in den Mainstream-Medien im Westen, weil es politisch nicht akzeptabel ist. Aber Tatsache ist, dass die IDF die Hamas nicht besiegen konnte.

Wie diese Artikel zeigen, lebt die Hamas, und ich will nicht sagen, dass es ihr gut geht, aber sie ist in der Lage, den Kampf fortzusetzen. Sie haben also die Hamas nicht besiegt, sie können die Hisbollah nicht besiegen. Dem Iran geht es relativ gut, und die Israelis können nichts dagegen tun. Die Situation im Westjordanland hat sich nicht beruhigt, sodass die Israelis an mehreren Fronten in großen Schwierigkeiten stecken”.

Komplettes Video in Englisch: