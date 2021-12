Medien in Israel: IDF bereiten sich auf Krieg mit Iran vor

israelnationalnews.com: Nachdem die Vorbereitungen abgebrochen wurden, wird es mehrere Jahre dauern, bis die IDF auf einen Angriff vorbereitet sind.

Die IDF hat mit den Vorbereitungen für einen allgemeinen Krieg gegen den Iran begonnen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf einen Angriff auf die Nuklearanlagen des Landes, berichtet Israel Hayom.

Die neuen Operationspläne beinhalten die Option eines „Schlagabtauschs“ – sowohl direkt als auch indirekt – in unterschiedlicher Stärke zwischen den beiden Ländern.

Dem Bericht zufolge ist Israel nur teilweise auf einen Schlag gegen die iranischen Nuklearanlagen vorbereitet, nachdem die Vorbereitungen für einen Schlag im vergangenen Jahrzehnt nach der Unterzeichnung des „Iran-Deals“ eingestellt wurden. Die Pläne wurden in diesem Jahr erneuert und beschleunigt, aber es wird noch 3-5 Jahre dauern, bis sie wirklich bereit sind.

In der Zwischenzeit entwickelt Israel Fähigkeiten, die seine Optionen gegen den Iran erweitern, und beabsichtigt, den Umfang seines Arsenals an Defensiv- und Offensivwaffen in Vorbereitung auf einen künftigen Konflikt mit dem Iran drastisch zu erhöhen.

Die Vorbereitungen für einen möglichen Angriff auf den Iran gliedern sich in drei Hauptphasen: die Phase vor dem Angriff, der Angriff selbst und die Zeit nach dem Angriff. In der Anfangsphase müssen die IDF nicht nur Einsatzpläne ausarbeiten, sondern auch trainieren, indem sie Modelle und Vorbereitungen für eine mögliche Eskalation an allen Fronten verwenden.

Gleichzeitig muss Israel beschleunigte diplomatische Maßnahmen ergreifen, um internationale Legitimität für den Angriff zu schaffen. Israel wird dies tun, ohne seine Angriffsabsichten zu offenbaren, außer gegenüber den USA, die in diesem Prozess ein vollwertiger Partner sein werden.

Ein hochrangiger Beamter sagte gegenüber Israel Hayom: „Die Koordination mit den Amerikanern ist strategisch, sie steht im Mittelpunkt unserer Interessen. Wir können sie nicht selten während des Angriffs selbst in Anspruch nehmen – zum Beispiel ihren Nachrichtendienst oder ihr Radar, das den Irak und die Golfregion abdeckt, und sogar für Rettungsmaßnahmen – und natürlich, um uns nach dem Angriff beim militärischen Schutz zu helfen.

Israel wird auch über seine roten Linien entscheiden müssen und darüber, bei welchen Verstößen es den Iran angreifen wird. Der Angriff selbst kann begrenzt oder umfassend sein und nur die Anreicherungsanlagen in Fordow und Natanz, andere Anlagen im Zusammenhang mit dem iranischen Atomprogramm und sogar Einrichtungen der Revolutionsgarde betreffen. Es ist wahrscheinlich, dass Israel in jedem Szenario zuerst das iranische Luftverteidigungssystem angreifen wird, um das Risiko für die IAF-Flugzeuge zu verringern.

Ein ehemaliger hochrangiger Beamter sagte gegenüber Israel Hayom, Israel müsse im Vorfeld sicherstellen, dass ein Angriff das iranische Atomprogramm erheblich verzögern würde.

„Wenn wir angreifen und das iranische Atomprogramm um ein oder zwei Jahre verzögern, ist es so, als ob wir nichts getan hätten. Wir müssen sicher sein, dass wir erheblichen Schaden anrichten und eine Verzögerung von vielen Jahren herbeiführen werden“, sagte er.

Im Rahmen der Angriffsvorbereitungen wird sich Israel auch auf „den Tag danach“ vorbereiten. Experten sind einhellig der Meinung, dass der Iran reagieren wird, sind aber unterschiedlicher Meinung darüber, wie stark diese Reaktion ausfallen könnte. Einige Experten gehen davon aus, dass der Iran all seine Fähigkeiten und Verbindungen nutzen wird, um einen umfassenden Gegenangriff zu starten, während andere glauben, dass die Reaktion gering ausfallen und hauptsächlich von der Hisbollah ausgehen wird, die die größte Bedrohung für Israel in Irans Arsenal darstellt.

Experten sind sich jedoch einig, dass der Iran unmittelbar nach dem Angriff versuchen wird, sein Atomprogramm zu rehabilitieren, indem er behauptet, dass er von dem Moment an, als er von einer Atommacht (Israel) angegriffen wurde, das Recht erworben hat, eigene Atomwaffen zu besitzen, um sich vor ähnlichen Angriffen in der Zukunft zu schützen.