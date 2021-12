Baerbock telefoniert das erste Mal mit Lawrow und was der Spiegel daraus macht

Annalena Baerbock hat zum ersten Mal mit dem russischen Außenminister Lawrow telefoniert. Die Pressemeldungen dazu waren kurz, umso interessanter ist es, was der Spiegel daraus gemacht hat.

Am 14. Dezember haben die neue deutsche Außenministerin Baerbock und der russische Außenminister Lawrow miteinander telefoniert. Da Baerbock mit einem explizit anti-russischen Kurs angetreten ist, war nicht zu erwarten, dass das Gespräch irgendwelche Fortschritte in den angespannten Beziehungen bringen würde. Interessant ist jedoch, sich die Pressemeldungen der beiden Außenministerien anzuschauen, denn sie sehr unterscheiden sich sehr voneinander. Außerdem ist es interessant, was der Spiegel seinen Lesern berichtet hat, denn im Spiegel klingt es nicht wirklich so, als hätte er beide Pressemeldungen gelesen.

Die russische Pressemeldung

Das russische Außenministerium hat zu dem Telefonat eine Pressemeldung veröffentlicht, die ich komplett übersetze: