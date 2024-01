Medien rufen bereits zur Online-Zensur der Wahlen 2024 auf.

Noch mehr Aufrufe, Big Tech zum Schiedsrichter der Wahrheit zu machen.

Das Jahr 2023 hat gerade erst begonnen, und schon wird behauptet, dass im Wahljahr 2024 eine umfassende Überwachung der Online-Sprache unerlässlich sein wird.

Das alteingesessene Medienunternehmen The Guardian hat sich in seinem Artikel über Kate Starbird bereits darüber beschwert, dass es vor den Wahlen 2024 weniger Zensur geben könnte, und behauptet, dass die Berichte der Kommission des Abgeordneten Jim Jordan über Zensurabsprachen zwischen Big Tech und der Regierung auf „haarsträubenden Behauptungen“ beruhten. Dabei wird die Tatsache ignoriert, dass gegen die Biden-Administration eine einstweilige Verfügung wegen ihres Zensurdrucks auf Big Tech erwirkt wurde, über die der Oberste Gerichtshof in diesem Jahr entscheiden wird.

In einer Zeit, in der die Überwachung von Online-Äußerungen zunehmend kontrovers diskutiert wird, hat Kate Starbirds Rolle im Kampf gegen das, was sie als „Wahldesinformation“ bezeichnet, sie ins Zentrum einer hitzigen Debatte gerückt. Als führende Persönlichkeit am Center for an Informed Public an der University of Washington hat Starbird aktiv an der Dokumentation dessen mitgewirkt, was sie und ihr Team als Fehlinformation während der Wahlen 2020 wahrnehmen, wobei sie sich insbesondere auf Behauptungen über Wahlbetrug konzentriert.

Starbirds Ansatz und die Arbeit ihres Teams sind jedoch nicht unumstritten. Kritiker argumentieren, dass ihre Bemühungen einer Form von Zensur gleichkommen und die Meinungsfreiheit verletzen. Diese Kritik geht über Starbirds Team hinaus und betrifft einen breiteren nationalen Trend, bei dem Forscher, die ähnliche Arbeiten durchführen, mit Vorwürfen der Voreingenommenheit und Zensur konfrontiert werden und die Grundsätze der freien Meinungsäußerung infrage stellen.

Jim Jordan, Vorsitzender des Justizausschusses des Repräsentantenhauses, ist zu einer Schlüsselfigur im Kampf gegen die seiner Meinung nach zu weitgehende Arbeit dieser Forscher geworden. Er hat sich auf die Untersuchung von Gruppen und Einzelpersonen konzentriert, die Fehlinformationen entgegenwirken, vornehmlich im Zusammenhang mit Wahlen und Covid-19. Im Mittelpunkt der Kontroverse steht die Praxis der Zusammenarbeit mit Regierungsbehörden und die Kennzeichnung von Inhalten auf Social-Media-Plattformen, die nach Ansicht einiger zu einer unangemessenen Zensur führt und die Rechte des ersten Verfassungszusatzes verletzt.

Die Debatte über die Rolle des Kampfes gegen Desinformation ist über den Kongress hinaus eskaliert, wie die Klagen der Generalstaatsanwälte von Missouri und Louisiana sowie des Bundesstaates Texas zusammen mit zwei rechtsgerichteten Medienunternehmen zeigen. Diese Klagen stellen die angebliche Zusammenarbeit zwischen der Biden-Administration, dem Global Engagement Center und Social-Media-Unternehmen infrage und sehen darin einen Verstoß gegen die Verfassung.

Kritiker der Arbeit von Starbird und ähnlichen Forschern argumentieren, dass es ein voreingenommener Ansatz sei, rechtsextreme Organisationen als Hauptverantwortliche für Wahlkampflüge zu bezeichnen, der die Komplexität des Online-Diskurses vernachlässige. Sie argumentieren, dass solche Fehlinformationsvorwürfe oft dazu dienen, abweichende Stimmen zum Schweigen zu bringen, anstatt einen ausgewogenen und offenen Dialog zu fördern.

Laut The Guardian könnte Starbirds terminologische Änderung von „Desinformation“ zu „Gerüchten“ von einigen als strategischer Schachzug gesehen werden, um sich von der zunehmenden Politisierung des Begriffs zu distanzieren, was jedoch noch mehr Widerspruch hervorrufen könnte. Die Idee, dass Gerüchte kontrolliert werden sollten, wird wahrscheinlich bei denjenigen nicht gut ankommen, die der Online-Zensur bereits überdrüssig sind.

Ähnlich wie der Guardian kritisierte auch die leitende Wirtschafts- und Technologiekorrespondentin von CBS, Jo-Ling Kent, in der Silvesternacht in der Sendung „Face The Nation“ Elon Musk’s X in Bezug auf die Meinungsfreiheit. Kent betonte vorwiegend die Grenzen der Zensur, die sich aus den Argumenten und dem Schutz der „freien Meinungsäußerung“ ergäben.

Kent kritisierte, dass X Figuren wie Alex Jones wieder eine Plattform gebe. „Elon Musk und sein Team haben im Grunde die Rückkehr von Verschwörungstheoretikern wie Alex Jones erlaubt und auch die Größe ihres Vertrauens- und Sicherheitsteams drastisch reduziert“, sagte Kent.

Kent erklärte auch, dass auf Plattformen wie Metas Facebook „die Realität hier ist, dass das Entfernen all dieser schlechten Informationen auf Plattformen dieser Größe schon immer eine unmögliche Aufgabe war“. Obwohl er es als unmöglich bezeichnet, scheint Kent vorzuschlagen, es dennoch zu versuchen.

Fehlinformationen sind während eines Wahlzyklus immer noch weitverbreitet. Aber in der Online-Welt, in der der größte Teil des Diskurses über eine Handvoll großer Technologie-Giganten läuft, ist die Macht und Kontrolle dieser Unternehmen über den Online-Diskurs immens. Eine Handvoll Unternehmen hat die Macht, Wahlen und das Spiel der Demokratie zu beeinflussen.

Sogar Mark Zuckerberg, der CEO von Meta, hat zugegeben, dass die Online-Zensur durch Unternehmen ernsthaft ist und zur Unterdrückung wahrheitsgemäßer Aussagen führt.