Medizindirektor in Großbritannien: Keine Sperren mehr, COVID wird wie die Grippe behandelt

Das Akzeptieren einiger Virustodesfälle ist der Preis dafür, dass Menschen ein „ganzes Leben“ führen können, sagt der medizinische Direktor.

Der medizinische Direktor sagte, dass in einem Jahr bis zu 25.000 Menschen an der Grippe sterben, ohne dass es jemand merkt, und dass das Akzeptieren einiger Covid-Todesfälle den Preis bedeuten würde, Schulen und Unternehmen offen zu halten und den Menschen ein „ganzes Leben“ zu ermöglichen.

Professor Chris Whitty sagte auf einem Webinar der Royal School of Medicine, die Regierung sei nur gezwungen, „den Alarmknopf zu drücken“, wenn eine „gefährliche Variante“ eintrete.

„Covid wird nicht verschwinden“, sagte er. „Man muss herausfinden, was eine rationale Politik dafür ist, und hier würde ich ganz zwischen einer Pandemie und dem, was man mit saisonaler Grippe bekommt, unterscheiden.

„Jedes Jahr sterben 7.000 bis 9.000 Bürger an der Grippe, die meisten von ihnen sehr alt, und alle paar Jahre gibt es ein schweres Grippejahr, in dem 20.000 bis 25.000 sterben. Das letzte Mal hatten wir das vor drei Jahren und niemand hat es bemerkt. Es ist also klar, dass wir irgendwann damit umgehen müssen, so wie wir es mit der Grippe tun. Hier gibt es eine sehr gefährliche saisonale Krankheit, die Tausende von Menschen tötet, und die Gesellschaft hat einen bestimmten Weg gewählt, sie zu vermeiden.“

Professor Whitty sagte, es sei wichtig, die Todesfälle durch Covid so gering wie möglich zu halten, warnte jedoch davor, dass die Gesellschaft es nicht tolerieren würde, eingesperrt zu sein, um eine ähnliche Anzahl von Todesfällen durch Grippe zu vermeiden.

„Wir wollen so nah wie möglich [an Null] kommen, aber die Frage ist, wie wir das mit anderen Prioritäten in Einklang bringen können“, sagte er.

„Wenn wir im nächsten Jahr sagen: ‚Wir werden mit der Grippe fertig da wir und den ganzen Winter einsperren, dann glaube ich, dass sich die Ärzteschaft in der Öffentlichkeit nicht beliebt machen würde. Wir müssen ein Gleichgewicht finden, das es tatsächlich auf einem niedrigen Niveau hält, die Todesfälle so gut wie möglich minimiert, aber auf eine Art und Weise, die die Bevölkerung toleriert, durch medizinische Gegenmaßnahmen wie Impfstoffe und, zu gegebener Zeit, Medikamente, was bedeutet, dass man die Sterblichkeit minimieren kann ohne die wirtschaftlichen und sozialen Auswirkungen auf unsere Mitbürger zu maximieren.“

Professor Whitty sagte, dass zwar immer wieder lebensrettende Maßnahmen ergriffen werden könnten, wie z.B. die Schließung von Schulen und Universitäten oder die Verhinderung von Verwandtenbesuchen bei älteren Menschen in Heimen, aber solche Einschränkungen verhindern, dass Menschen ein „ganzes Leben“ leben können.

Globale Verbreitung von Influenzaviren

WHO (FLUNET), GISRS

Auf die Frage von Sir Simon Wessely, Professor für Psychologische Medizin am Institut für Psychiatrie am King’s College London, ob die Sperrung verstärkt werden würde, wenn die Fälle auch in lokalen Gebieten zunehmen würden, sagte Professor Whitty: „Nein, das glaube ich nicht. ». Er fügte jedoch hinzu: „Die Gesellschaft wird nicht tolerieren, dass mehr als eine bestimmte Anzahl von Menschen krank ist, selbst wenn sie wissen, dass es im Frühling wieder weggeht, und der Bereich, in dem wir Alarm schlagen müssen, ist, wenn eine Variante der Besorgnis auftritt, von der wir sehen können, dass sie jetzt wieder zu einem ungehinderten Wachstum zurückgekehrt ist, weil die Immunantwort einfach nicht da ist.“

Boris Johnson hatte zuvor versprochen, dass die derzeitige Freigabe von Beschränkungen irreversibel ist, und nächste Woche wird die Regierung entscheiden, ob die Geschäfte wie geplant am 12. April wiedereröffnet werden können. Die neuesten Zahlen des Amtes für nationale Statistiken (ONS) zeigen, dass die Infektionen in der Gemeinde weiter zurückgehen. Johnson warnte jedoch letzte Woche, dass die Fälle in Europa zunehmen und sich eine dritte Welle vom Kontinent nach Großbritannien ausbreiten könnte.

Professor Whitty sagte, es sei unmöglich zu verhindern, dass die Varianten nach Großbritannien gelangen, und argumentierte, dass das Schließen der Grenzen weitere Infektionen wahrscheinlich nicht verhindern werde. Die Regierung wurde heftig dafür kritisiert, dass sie bei beiden Schließungen die Grenzen offen gehalten hat.

„Wir müssen die Idee akzeptieren, dass das Stoppen von Varianten, die nach Großbritannien kommen, kein realistischer Ausgangspunkt ist, aber verlangsamt werden kann“, sagte er. „Wer glaubt, dass eine Grenzpolitik umgesetzt werden kann, um sie zu stoppen, versteht das Problem völlig falsch.“

Professor Whitty sagte auch, es sei sinnvoll, offen darüber zu sein, ob der AstraZeneca-Impfstoff Blutgerinnsel verursacht, bis das Gegenteil bewiesen ist.