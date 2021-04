Russische Panzer auf dem Weg Richtung Ukraine – Der Dritte Weltkrieg könnte bald ausbrechen

Zu dieser Stunde sind mehr russische Streitkräfte in der Nähe der Grenzen der Ukraine massiert, als wir jemals zuvor gesehen haben. Westliche Militärführer sagen, dass sie besorgt sind, dass die Truppenbewegungen, die wir in den letzten Tagen erlebt haben, zu einer Invasion führen könnten. Und wenn es zu einer Invasion kommt, so wird das ein starker Test für die Entschlossenheit der Biden-Regierung, die EU-Führer und das NATO-Militär werden. Insbesondere die Falken in der Biden-Administration wären mit ziemlicher Sicherheit nicht bereit, sich einfach zurückzulehnen und die Russen die gesamte Ukraine erobern zu lassen. Es würde wahrscheinlich eine große Antwort von den Vereinigten Staaten geben, und das könnte eine Kettenreaktion auslösen, die letztlich den Dritten Weltkrieg auslösen könnte.

Also, was brachte die Russen plötzlich dazu, eine so massive Invasionskraft in Richtung Ukraine zu verlegen?

Nun, es stellt sich heraus, dass der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky am 24. März im Grunde eine Kriegserklärung gegen Russland unterzeichnet hat. Das Dokument, das er unterschrieben hat, ist bekannt als Dekret Nr. 117/2021, und ihr werdet in den Konzernmedien nichts darüber lesen.

Ich musste wirklich graben, um das Dekret Nr. 117/2021 zu finden, aber schließlich habe ich es gefunden. Ich habe einige der Absätze am Anfang des Dokuments genommen und sie durch Google translate laufen lassen…

In Übereinstimmung mit Artikel 107 der Verfassung der Ukraine, ordne ich an:

1. Den Beschluss des Nationalen Sicherheits-