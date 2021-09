Mehr als 20 ausländische NGOs haben versucht, sich in die russischen Wahlen einzumischen

Fast zwei Dutzend ausländische Organisationen, die in Russland tätig sind, haben versucht, die Ergebnisse der Parlamentswahlen vom Wochenende zu beeinflussen, behauptete ein führender Gesetzgeber und versprach, gegen sie vorzugehen.

In einer Erklärung, die kurz nach Schließung der Wahllokale am frühen Montagmorgen veröffentlicht wurde, erklärte Wassili Piskarew, der Leiter einer Duma-Kommission, die die ausländische Einmischung in die inneren Angelegenheiten Russlands untersucht, dass es Versuche gegeben habe, die Wahl vom Ausland aus zu beeinflussen. Ihm zufolge gab es eine im Voraus geplante Kampagne, „um die Menschen zu veranlassen und ihre Entscheidungen zu beeinflussen, die den Russen während der Abstimmung aufgezwungen wurden“.

„Darüber hinaus haben eine Reihe ausländischer Nichtregierungsorganisationen – insgesamt mehr als 20 Organisationen – während des Wahlkampfes Facebook, Twitter und Google offen dazu aufgerufen, die Anweisungen der Behörden nicht zu befolgen und die russischen gesetzlichen Vorschriften zur Entfernung verbotener Inhalte zu ignorieren“, so Piskarev. Die Behörden haben sich in den letzten Wochen mit den amerikanischen Tech-Giganten gestritten, weil sie behauptet haben, die Unternehmen würden es Nutzern ermöglichen, eine Sperre zu umgehen und auf „Smart Voting“-Ressourcen zuzugreifen, die von Verbündeten des inhaftierten Oppositionellen Alexey Navalny gefördert werden.

Im Vorfeld der Wahlen hat die russische Medienaufsichtsbehörde Roskomnadsor eine strenge Warnung an Apple und Google sowie an die VPN-Dienstleister Cloudflare und Cisco gerichtet und darauf bestanden, dass sie der Aufforderung zur Sperrung nachkommen. Die Behörden behaupten, dass die Website und die dazugehörige App, die darauf abzielt, die Wirkung kremlfeindlicher Stimmen zu maximieren, eine Erweiterung von Nawalnys Wahlkampfzentrale sind und gemäß einem Gerichtsurteil, das sie Anfang des Jahres als „extremistische Organisation“ einstufte, verboten wurden. Moskau hatte den US-Botschafter John Sullivan ins Außenministerium einbestellt und ihm Beweise für „ernsthafte“ Bemühungen zur Einmischung in die Wahl vorgelegt.

Laut Piskarev hat seine Kommission „nun einen Appell an das Büro des Generalstaatsanwalts vorbereitet, mit dem Vorschlag, diese NGOs als ‚unerwünscht‘ auf russischem Boden anzuerkennen.“

Apple und Google haben die App „Smart Voting“ am Samstag von ihren Plattformen entfernt und damit auf die Aufforderung der Behörden reagiert. Eine Reihe von Aktivisten hat seitdem ihre Enttäuschung über diese Entscheidung zum Ausdruck gebracht, und Mitglieder von Nawalnys Team haben sogar erwogen, die Netzwerke wegen der Entfernung ihrer Ressourcen zu verklagen.

Gleichzeitig behauptete die Vorsitzende des Föderationsrates des Landes, Valentina Matvienko, dass Hacker versucht hätten, die Wahlinfrastruktur anzugreifen. „Die Zahl der Cyber-Attacken hat deutlich zugenommen“, sagte sie am Montagmorgen. „Und viele haben es auf die Website der Zentralen Wahlkommission abgesehen. Es ist klar, woher sie kommen, und natürlich werden wir dies den Ländern nach den Wahlen mitteilen, damit sie es herausfinden können.“

Die Auszählung der Stimmen bei den Parlamentswahlen in Russland dauert noch an. Die Regierungspartei „Einiges Russland“ kündigte an, dass sie trotz der zunehmenden Unterstützung für die Oppositionsgruppen damit rechnet, ihre Zweidrittelmehrheit zu behalten.