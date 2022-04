Mel Gibsons Betreuer beendet das Interview abrupt, nachdem Jesse Watters ihm eine Frage gestellt hat, bei der er „durchdreht

beckernews.com: Jesse Watters hat für seine Primetime-Show ein Interview mit dem berühmten Schauspieler und Regisseur Mel Gibson geführt. Doch sein „Betreuer“ beendete das Interview abrupt, nachdem Watters ihn nach dem berühmt gewordenen Vorfall bei der Oscar-Verleihung gefragt hatte, als Will Smith Chris Rock geohrfeigt hatte.

„Ich habe mich gefragt, wenn Sie derjenige gewesen wären, der von seinem Sitz aufgesprungen ist und Chris Rock geohrfeigt hat“, sagte Watters gegen Ende des Interviews, „ob Sie dann auch so behandelt worden wären, Mel.“

Daraufhin „drehte Gibson durch“ und begann hysterisch zu lachen. Dann meldete sich eine körperlose Stimme aus dem Off zu Wort, um das Interview abrupt zu beenden.

„Hallo, Jessie?“, sagte sie. „Vielen Dank. Das ist unsere Zeit.“

„Haben Sie jemals darüber nachgedacht?“ drängte Watters.

„Ähm … danke, Jessie“, sagte die Frauenstimme. „Das ist unsere Zeit.“

„Nun, Mel, vielen Dank, dass Sie bei Jesse Watters Primetime dabei sind. Wir wissen das wirklich zu schätzen“, schloss er.

Gibson wurde 2006 verhaftet, nachdem er angeblich betrunken mit seinem Lexus auf dem Pacific Coast Highway angetroffen wurde. Eine Flasche Tequila in einer braunen Papiertüte wurde auf dem Boden des Wagens gefunden. Er wurde wegen „Verdachts auf Fahren unter Alkoholeinfluss“ festgenommen und gegen eine Kaution von 5.000 Dollar freigelassen.

Der Hollywood-Star wurde wegen seiner auf Tonband aufgenommenen antisemitischen Äußerungen in eine große Kontroverse verwickelt, in der er sagte: „Die Juden sind für alle Kriege in der Welt verantwortlich.“ Er entschuldigte sich daraufhin für seine Äußerungen, hatte aber einen langen Weg zurück, um in der „höflichen Gesellschaft“ wieder akzeptiert zu werden.

Will Smith hat Chris Smith bei der 94. Oscar-Verleihung am vergangenen Sonntag wegen eines scheinbar harmlosen „GI Jane“-Witzes über seine Frau Jada Pinkett Smith eine Ohrfeige verpasst. Smith hat sich daraufhin für sein Verhalten entschuldigt.

„Gewalt in all ihren Formen ist giftig und zerstörerisch“, heißt es in der Erklärung von Smith. „Mein Verhalten bei der gestrigen Oscar-Verleihung war inakzeptabel und unentschuldbar. Witze auf meine Kosten gehören zum Job, aber ein Witz über Jadas Gesundheitszustand war zu viel für mich, und ich habe emotional reagiert.“

„Ich möchte mich öffentlich bei dir entschuldigen, Chris“, fügte er hinzu. „Ich habe mich daneben benommen und lag falsch. Es ist mir peinlich, und meine Handlungen waren kein Zeichen für den Mann, der ich sein möchte. Es gibt keinen Platz für Gewalt in einer Welt der Liebe und Freundlichkeit“.

Smith entschuldigte sich auch bei der Academy und anderen an der Produktion der Oscars Beteiligten. Später trat Will Smith jedoch wieder aus der Academy of Motion Pictures aus.

Mel Gibson weiß ein wenig darüber, wie es ist, in Hollywood als „Paria“ zu gelten. Aber wie das Interview mit Watters zeigt, ist er zumindest mutig genug, sich dem Druck zu stellen, auch wenn seine Pressesprecher das nicht tun.