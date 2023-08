Memo aus Vilnius: Wer wird diesen Krieg finanzieren?

Offenbar war es nicht Albert Einstein, der sagte: „Die Definition von Wahnsinn ist, dass man dasselbe immer wieder tut, aber andere Ergebnisse erwartet“. Aber wir glauben gerne, dass er es war, und so wurde dieses Zitat ihm zugeschrieben. Wie sonst ließe sich die unerschütterliche Entschlossenheit des Westens beschreiben, sich weiter mit den Qualen des Ukraine-Krieges zu belasten, während wir nun glauben, dass die NATO und die USA entschlossen sind, sich auf einen langen Krieg einzulassen. Der Glaube daran ist immer noch groß, trotz der großen Enttäuschung über die so genannte „Offensive“ der Ukraine, die nicht einmal die Maginot-Linie durchbrechen konnte, die Russland entlang einer 900 km langen befestigten Linie errichtet hat.

Das verblendete Dogma der NATO-Mitglieder auf dem Gipfeltreffen in Vilnius im letzten Monat rührt daher, dass sie sich an ihren eigenen Fake News berauscht haben, die die Medien jeden Tag pflichtbewusst aus der Propagandafabrik in Kiew verbreiten. Es gibt einfach so viel davon, dass es kaum verwunderlich ist, dass Biden und seine europäischen Schoßhündchen sich daran berauschen, ohne sich die harten Fakten anzusehen. Es geht nicht nur darum, dass der Ukraine „die Munition ausgegangen ist“, wie Biden es ausdrückte. Es geht um mehr als das. Es geht darum, dass immer wieder bewiesen wurde, dass sie nicht den Willen, die Ressourcen oder die Fähigkeit haben, es mit der russischen Armee aufzunehmen, und dass die Entsendung von immer mehr militärischem Gerät die unvermeidliche Niederlage nur hinauszögern wird. Oder zumindest einen Waffenstillstand, der zwangsläufig irgendwann auf inoffizieller Ebene zustande kommen wird, wenn ein offizieller nicht unterzeichnet werden kann.

Selenski wirkte auf der Konferenz in Vilnius besorgt. Und das ist kaum überraschend. Selbst wenn man sich die Zusagen westlicher Länder für militärische Ausrüstung ansieht, steht es außer Frage, dass die Geschwindigkeit dieser Lieferungen und die tatsächliche Menge radikal zurückgegangen sind. Wie können die Ukraine oder die NATO also glauben, dass sie den Krieg gewinnen können, selbst in den kommenden Jahren? Einen Krieg ohne Munition zu führen ist schließlich so, als würde man Brot ohne Mehl backen.

Die Wahrheit ist, dass die meisten westlichen Führer bereits wissen, dass die Zeit abgelaufen ist. Sie wissen, dass drei wichtige Wahlen eine große Rolle dabei spielen werden, die Kampagne zur kontinuierlichen Versorgung der Kiewer Kabale zu bremsen, die, wie man hört, mit dem Geld, das abgeschöpft wird, 7-Millionen-Euro-Villen in Cannes kauft. Krieg ist nun einmal ein Geschäft, und die Ukraine ist eines der korruptesten Länder der Welt. Müssen wir uns wundern, dass ein Minister der dortigen Regierung so viel Geld hat, um es als Hochzeitsgeschenk für seine Nachkommen auszugeben?

Die drei Wahlen sind natürlich die Parlamentswahlen im Vereinigten Königreich, die Präsidentschaftswahlen in den USA und die Wahlen zum Europäischen Parlament. Alle drei finden Ende 2024 statt, und es wird das erste Mal sein, dass die Menschen die Gelegenheit haben werden, sich über den Krieg und die abgrundtiefe Not, die er den Menschen in den westlichen Ländern auferlegt, zu äußern. Es scheint, als wüsste auch Joe Biden, dass es für ihn sehr schwer sein wird, wieder als Präsident zu kandidieren, wenn er erklären muss, warum er über 130 Milliarden Dollar an Steuergeldern in ein Land geschickt hat, das nur wenige Amerikaner überhaupt auf einer Weltkarte finden können.

Geld ist wichtig. Endlich ist es wichtig. Das Argument auf amerikanischer Seite, dass es keine Rolle spielt, da es gedruckt werden kann und dem militärisch-industriellen Komplex übergeben wird, hat eine gewisse Gültigkeit, da dies Arbeitsplätze sichert und diese Unternehmen am Leben erhält. Aber es ist öffentliches Geld. Und so werden die Menschen zu Recht fragen, warum das gleiche Geld nicht für die Ärmsten ausgegeben werden kann.

Für die Europäer ist das ganz anders. Sie zahlen einen sehr hohen Preis für den Ukraine-Krieg und die Dummheit ihrer Regierungen, die sich die Militärhilfe gönnen wie Kinder, die sich an Schokoladenkuchen laben, während die Eltern weg sind. Die deutsche Wirtschaft ist völlig pleite. Im Vereinigten Königreich droht den Hausbesitzern der Verlust ihres Hauses, weil die Hypothekenzinsen kolossal gestiegen sind und eine ganze Generation nicht mehr in der Lage ist, eine Wohnung zu finden. Wie werden diese Politiker dies bei den Wahlen erklären?

Es geht wirklich nur ums Geld. Die NATO weiß, dass sie viel mehr braucht als nur das winzige Angebot von 2% des BIP, an das sich in Wirklichkeit nur 11 NATO-Mitglieder halten. Die Militärvorräte aller westlichen Länder sind erschöpft, und so müssen die NATO und ihre Mitglieder nicht nur Billionen von Dollar an neuem Geld auftreiben, nur um ihre Vorräte wieder auf den alten Stand zu bringen, sondern auch weitere Billionen für die Ukraine. Die Zahlen gehen einfach nicht auf. Selbst auf EU-Ebene hat Ursula von der Leyen, die mit ziemlicher Sicherheit NATO-Generalsekretärin werden wird, wenn ihre Amtszeit als EU-Kommissionspräsidentin in etwa einem Jahr ausläuft, ihren Bettelhut ausgepackt. Sie hofft, 20 Milliarden Euro aufzutreiben, die der Ukraine über einen Zeitraum von vier Jahren als Militärhilfe zur Verfügung gestellt werden sollen. Für den Ukraine-Krieg ist das ziemlich dürftig.

Für die EU selbst gibt es keine klaren Anzeichen dafür, wie sie es bekommen will, wenn sie die Mitgliedstaaten bereits auffordert, 30 Milliarden Euro mehr zum Haushalt beizusteuern, um einen weiteren ungeheuerlichen Betrug mit COVID-Impfungen zu finanzieren, bei dem ihr korrupte Verbindungen nachgesagt wurden, bis es ihren Kollegen gelang, den Skandal zu vertuschen. Europa hat der Ukraine nicht nur kein Geld und keine militärische Ausrüstung mehr zu bieten, es hat auch selbst ernste finanzielle Probleme zu bewältigen, damit seine eigenen Eliten ihre Macht behalten können. Die einzige Rettung wäre viel mehr Geld aus den USA, was Biden wahrscheinlich nicht vorhat. Die Europäer haben zu viel gezahlt. Wir sind ein leeres Amazon-Lagerhaus und die Arbeiter stehen bei den Lebensmitteltafeln an.