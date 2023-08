Pfizer-Mitarbeiter erhielten Impfstoff aus „Sondercharge“!

Senatoren haben am Mittwoch Vertreter von Pfizer im australischen Senat scharf kritisiert.

Das Unternehmen zögerte sehr, an der Anhörung teilzunehmen. Fragen wurde ausgewichen.

Während der Anhörung hat Pfizer die Geschichte umgeschrieben. Wir müssen jetzt vergessen, dass sie einmal gesagt haben, dass Menschen sich impfen lassen sollten, um andere zu schützen, um Oma zu schützen“ und man das Virus nicht übertragen kann, wenn man geimpft ist“.

Ein harter Tag für Pfizer Australia bei den heutigen Anhörungen im Senat. Senator Gerard Rennick war in Flammen, als er sie zu dem Eingeständnis zwang, dass sie den Mechanismus, durch den der Impfstoff Myokarditis/Perikarditis verursacht, nicht verstanden hätten. Soviel zum Vertrauen in die Wissenschaft. Sie haben keine Ahnung!

