Mensch-Tier-Hybriden: Die USA wollen Milliarden von Dollar in gruselige Schöpfungen stecken

Nach langer Debatte billigte der US-Senat mit 68 zu 32 Stimmen ein Budget von 250 Milliarden Dollar, um die umstrittene Schaffung von Hybriden durch Vermischung von menschlichem und tierischem Genmaterial fortzusetzen.

Der Gesetzesentwurf, genannt „Infinite Frontier Act„, wurde von Senatsmehrheitsführer Chuck Schumer, D-N.Y., laut Life Site am 14. Juni eingeführt.

Sen. James Lankford, R-Oklahoma, sagte, es gebe eine klare ethische Unvereinbarkeit und die Notwendigkeit klarer Definitionen in einer Haltung der Unterwerfung unter den internationalen Wettbewerb.

„Wir sollten es nicht nötig haben, gesetzlich klarzustellen, dass die Schaffung von Tier-Mensch-Hybriden oder „Chimären“ ethisch undenkbar ist, aber leider ist die Notwendigkeit einer solchen klaren Unterscheidung eingetroffen“, sagte Lankford, der zusammen mit den Senatoren Mike Braun und Steve Daines versuchte, die Schaffung solcher Kreaturen zu kriminalisieren.

Er fügte hinzu: „Es ist ein echter Unterschied, ob man für die Krebsforschung menschliche Zellen nimmt und sie in eine Maus injiziert oder für andere Forschungen. Das wurde gemacht, und zwar schon sehr lange, und wir hatten Zeit, es zu verarbeiten. Aber der Versuch, Leben zu schaffen, ist für mich eine ganz andere Schwelle.“

Senator Daines sagte: „Wenn wir versuchen, mit China zu konkurrieren, dürfen wir nicht so handeln wie sie. Es ist entscheidend, dass wir eine klare Linie gegen unethische Formen der Forschung ziehen, die den besonderen Wert des Menschen gegenüber dem Tier nicht anerkennen.“

Obwohl die Trump-Administration 2019 die Beschaffung von menschlichem fötalem Gewebe aus freiwilligen Abtreibungen zu Forschungszwecken abgeschafft und einen Ethikausschuss geschaffen hatte, der jegliche derartige Forschung in Laboren und Universitäten überprüfen sollte, haben die National Institutes of Health (NIH) diese Bestimmungen im April 2021 wieder aufgehoben.

Auf der anderen Seite geht die private Forschung an amerikanischen Universitäten mit ihren Experimenten weiter.

In diesem Zusammenhang präsentierten die State University of New York at Buffalo und das Roswell Park Comprehensive Cancer Center im vergangenen Jahr einen Mausembryo, der zu 96% aus tierischen und zu 4% aus menschlichen Zellen besteht.

„Im April 2021 injizierten Forscher am Salk Institute in Kalifornien 25 menschliche induzierte pluripotente Stammzellen (iPS-Zellen) in Makakenaffen-Embryonen in einem grotesken Frankenstein-ähnlichen Chimären-Experiment, das zur Schaffung von Mensch-Affen-Embryonen führte“, berichtet Autor Ashley Sadler.

Die gruseligen Experimente sind seit Jahrzehnten in unerhörte Höhen vorgedrungen, und das gegen alle Kritik wegen ernsthafter ethischer Implikationen.

Darüber hinaus ist die multinationale Abtreibungsfirma Planned Parenthood in den Handel, die Ernte und den Gewinn von Körperteilen abgetriebener Föten verwickelt, die sie der Universität von Pittsburgh zur Verfügung stellt, während die Universität von Pittsburgh die Operationen des umstrittenen Abtreibungsentwicklers sponsert, laut Townhall.

Befürworter argumentieren, dass solche Studien bessere Modelle für die Erprobung von Medikamenten liefern und für die Züchtung von menschlichen Organen für Transplantationen verwendet werden könnten.

Aber Kritiker stellen die Notwendigkeit solcher Experimente infrage, insbesondere bei eng verwandten Primaten. Sie gefährden die natürliche und moralische Grenze, die den Menschen von anderen Tieren trennt.