Putin: Wir sehen Versuche, die Beziehungen zwischen Russland und China zu zerstören

„Wir sehen Versuche, die Beziehungen zwischen Russland und China zu zerstören, wir sehen es in der praktischen Politik. Und Ihre Fragen beziehen sich auch darauf“, sagte das Staatsoberhaupt dem Journalisten Keir Simmons in einem exklusiven Interview mit NBC.

Putin merkte an, dass Russland und China Nachbarn sind und „Nachbarn werden nicht gewählt“.

„Wir sind zufrieden mit dem beispiellos hohen Niveau unserer Beziehungen, die sich, wie ich schon sagte, in den vergangenen Jahrzehnten entwickelt haben. Wir wissen es zu schätzen. So wie unsere chinesischen Freunde es schätzen, sehen auch wir es. Warum versuchen Sie also, uns in Themen zu verwickeln, die Sie nach Ihrem Gutdünken einschätzen, um Ihre Beziehungen zu China auszubauen?“ – sagte der Präsident. Seine Worte wurden vom Pressedienst des Kremls zitiert.

Früher sagte Wladimir Putin, dass der Handelsumsatz zwischen China und Russland im Jahr 2020 104 Milliarden Dollar beträgt, es ist möglich, ihn bis 2024 auf 200 Milliarden Dollar zu erhöhen.