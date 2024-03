Menschen, die Ivermectin erhalten, sind laut Studie besser dran

Menschen, die positiv auf COVID-19 getestet und mit Ivermectin behandelt wurden, erholten sich einer neuen Studie zufolge schneller als eine Vergleichsgruppe.

Der großen britischen Studie zufolge war die Zeit bis zur selbst berichteten Genesung bei den Ivermectin-Empfängern im Durchschnitt um zwei Tage kürzer.

Die kürzere Genesungszeit war statistisch signifikant.

Auch die Wahrscheinlichkeit, ins Krankenhaus eingeliefert zu werden oder zu sterben, war bei den Ivermectin-Empfängern geringer: 1,6 Prozent der Ivermectin-Empfänger mussten ins Krankenhaus eingeliefert werden oder starben, verglichen mit 4 Prozent in der Vergleichsgruppe, die die übliche Behandlung erhielt, die sich in Großbritannien weitgehend auf die Behandlung der Symptome konzentriert.

Die Ivermectin-Empfänger profitierten der Studie zufolge auch von einer Verringerung schwerer Symptome und einer anhaltenden Genesung.

Die Studie wurde am 29. Februar in der Fachzeitschrift Journal of Infection veröffentlicht.

Die Studie umfasste eine offene Studie mit 2157 Personen, die Ivermectin erhielten, und 3256 Personen, die vom 23. Juni 2021 bis zum 1. Juli 2022 die übliche Behandlung erhielten. Die Teilnehmer wurden nach dem Zufallsprinzip ausgewählt und berichteten über Symptome und Genesung.

Forscher sagen, dass die Ergebnisse nicht für den Einsatz von Ivermectin sprechen

Die Autoren, darunter Christopher Butler, Professor an der Universität Oxford und Co-Leiter der Studie, spielen die positiven Ergebnisse zum Teil herunter, weil die Hazard Ratio von 1,14 niedriger war als die von den Autoren als aussagekräftig festgelegte Ratio von 1,2. Hazard Ratios werden verwendet, um festzustellen, ob eine Behandlung einen Nutzen hat.

Die Autoren konzentrierten sich auch auf das Fehlen von Unterschieden bei der Anzahl der Tage, an denen sich die Teilnehmer in den vergangenen zwei Wochen krank fühlten, bei den Auswirkungen auf die Arbeit und bei der Wahrscheinlichkeit, das Gesundheitssystem drei, sechs und zwölf Monate nach der Behandlung in Anspruch zu nehmen.

„Insgesamt zeigen diese Ergebnisse zwar einen kleinen Vorteil in Bezug auf die Dauer der Symptome, sie sprechen jedoch nicht für den Einsatz von Ivermectin zur Behandlung von COVID-19 in einer weitgehend geimpften Bevölkerung in der von uns verwendeten Dosis und Dauer“, so die Autoren.

Die Forschungsarbeiten wurden von der britischen Regierung finanziert.

Zu den Interessenkonflikten gehörte, dass ein Forscher Zuschüsse von Pharmaunternehmen, darunter AstraZeneca, und andere Autoren Zuschüsse von der Universität Oxford erhielten.

Die Studie mit dem Namen PRINCIPLE wurde von den Forschern als „die weltweit größte klinische Studie über mögliche COVID-19-Behandlungen zur Genesung zu Hause und in anderen Bereichen außerhalb des Krankenhauses“ angepriesen.

„Ivermectin ist weltweit verfügbar, wird zur Behandlung vieler anderer Infektionskrankheiten eingesetzt, ist also ein bekanntes Medikament mit einem guten Sicherheitsprofil, und aufgrund der ersten vielversprechenden Ergebnisse in einigen Studien wird es bereits in mehreren Ländern in großem Umfang zur Behandlung von COVID-19 eingesetzt“, sagte Dr. Christopher Butler, Professor an der Universität Oxford und Leiter der Studie, als bekannt wurde, dass Ivermectin untersucht werden würde. „Durch die Einbeziehung von Ivermectin in eine großangelegte Studie wie PRINCIPLE erhoffen wir uns aussagekräftige Belege dafür, wie wirksam die Behandlung gegen COVID-19 ist und ob sie Vor- oder Nachteile hat.

Ärzte äußern sich

Dr. Pierre Kory, ein amerikanischer Arzt, der nicht an der Studie beteiligt war, sagte, dass die Autoren die Verbesserung der Heilung von COVID-19 durch Ivermectin zu Unrecht herunterspielen.

„PRINCIPLE war eine zutiefst positive Studie, die stattdessen analysiert und als negativ dargestellt wurde“, schrieb Dr. Kory, der sich seit Langem für Ivermectin zur Behandlung von COVID-19 einsetzt, in einem Essay.

Er warf den Autoren „statistische Schikane“ vor, weil sie die vorgegebene Hazard Ratio (HR) verwendeten, obwohl in anderen Teilen der PRINCIPLE-Studie kein solcher Wert verwendet wurde.

„Eine Hazard Ratio benötigt kein vorgegebenes Niveau. Wenn die HR über 1,0 liegt und statistisch signifikant ist, ist das ein robustes Ergebnis“, sagte er.

Die positiven Ergebnisse sollten auch vor dem Hintergrund interpretiert werden, dass die Patienten nur eine Dosis pro Tag über drei Tage erhalten und angewiesen werden, vor der Einnahme von Ivermectin nichts zu essen.

Dr. Butler und seine Co-Autoren sagten, dass zwei Stunden vor oder nach der Verabreichung keine Nahrung eingenommen werden sollte“, obwohl frühere Studien gezeigt haben, dass die Einnahme von Ivermectin mit der Nahrung die Plasmakonzentration erhöht.

Die Teilnehmer erhielten Ivermectin im Durchschnitt fünf Tage nach Auftreten der Symptome, was von einigen als zu spät angesehen wird, um eine signifikante Wirkung zu erzielen. Laut einer Meta-Regression von Ivermectin-Studien ist Ivermectin am wirksamsten, wenn es innerhalb von 24 Stunden nach Auftreten der Symptome verabreicht wird.

Dr. Butler reagierte nicht auf die Bitte um eine Stellungnahme.

Andere Studien haben gezeigt, dass Ivermectin gegen COVID-19 wirksam ist. Das Medikament, das normalerweise zur Malariabekämpfung eingesetzt wird, spaltet die Wissenschaft seit 2020, als Ärzte auf der ganzen Welt begannen, es zur Behandlung von COVID-19 einzusetzen.

Andere Studien, darunter eine US-amerikanische, haben gezeigt, dass Ivermectin die Genesungszeit nicht verkürzt.

Dr. David Boulware, ein weiterer amerikanischer Arzt, der an der Durchführung dieser Studie beteiligt war, argumentierte auf X, dass die schnellere Genesung, die in der britischen Studie beobachtet wurde, mit der schnelleren Genesung vergleichbar sei, die in einer offenen Studie mit Molnupiravir beobachtet wurde, einem antiviralen Medikament, das manchmal zur Behandlung von COVID-19 eingesetzt wird.

Molnupiravir führte ebenfalls zu einer um zwei Tage schnelleren Besserung der Symptome im Vergleich zur „Standardbehandlung“, aber in der Doppelblindstudie gab es keinen Vorteil“, sagte Dr. Boulware auf X. „Der Placeboeffekt wirkt sich auf die selbst berichteten Symptome aus.