Meta erwägt Einschränkung des Begriffs „Zionist

Meta erwägt eine weitreichende Änderung der auf der Plattform erlaubten Sprache.

Meta, die Muttergesellschaft von Instagram und Facebook, hat Berichten zufolge ihre Politik in Bezug auf Hassreden neu bewertet und dabei besonderes Augenmerk auf den Begriff „Zionist“ gelegt, wie aus einer E-Mail vom 30. Januar hervorgeht, die von Meta-Politikern an zivilgesellschaftliche Gruppen geschickt wurde.

Diese Änderung der Politik könnte Diskussionen über den israelischen Nationalismus erheblich einschränken und auch Kritik und freie Meinungsäußerung über den Gaza-Konflikt und andere damit zusammenhängende Themen behindern.

Der Begriff „Zionist“ wird auf den Meta-Plattformen relativ frei verwendet und bezieht sich in erster Linie auf Personen, die die Existenz eines jüdischen Staates im Nahen Osten befürworten.

Derzeit sehen die internen Richtlinien von Meta vor, dass Beiträge, die den Begriff „Zionist“ enthalten, gelöscht werden, wenn er als versteckter Verweis auf „Jude“ oder „Israeli“ interpretiert wird, die beide durch die Sprachregelung geschützt sind.

Die bevorstehende Änderung der Richtlinien könnte die Moderatoren jedoch dazu ermächtigen, diese Regel aggressiver anzuwenden, was zu einer deutlichen Zunahme der Löschung von Beiträgen führen könnte, die offen Kritik an Elementen des israelischen Nationalismus äußern.

Angesichts der zunehmenden Polarisierung des öffentlichen Diskurses aufgrund der Ereignisse im Nahen Osten halten wir es für wichtig, unsere Richtlinien zur Überprüfung von Beiträgen, die den Begriff zionistisch“ verwenden, zu überarbeiten“, sagte ein Sprecher von Meta gegenüber der Nachrichtenagentur AFP.

Der Gründer und Geschäftsführer von CyberWell, Tal-Or Cohen Montemayor, sagte:

CyberWell hat mehrere Hauptnarrative identifiziert, die gegen „Zionisten“ verwendet werden und im klassischen Judenhass wurzeln, darunter die Behauptung, sie würden „absichtlich“ Kinder ins Visier nehmen und töten, weil sie „so sind, wie sie sind“ (was auf die Blutverleumdung des Simon von Trient zurückgeht), dass sie Schweine oder die Söhne von Affen und Schweinen seien – oft in Verbindung mit klassischer antijüdischer Symbolik – und dass die Zionisten in eine weltweite Machtverschwörung verwickelt seien oder im Geheimen Regierungen auf der ganzen Welt kontrollierten.

Die Anti-Defamation League vertritt die Auffassung, dass Antizionismus eine Form des Antisemitismus ist. Sie argumentiert, dass der Begriff von Antisemiten im Internet manipuliert wurde, um den Begriff „Jude“ zu ersetzen, und hat eine Verschärfung von Zensur und Moderation gefordert.

„Viele dieser antisemitischen Erzählungen werden von den bestehenden Gemeinschaftsstandards nicht vollständig erfasst, geschweige denn von der praktischen Durchsetzung der Inhaltsmoderation bei Meta“.

„Während sich der Begriff Zionist oft auf die Ideologie einer Person bezieht, die kein geschütztes Merkmal ist, kann er auch verwendet werden, um sich auf jüdische oder israelische Personen zu beziehen“.

Dani Noble, Organisator der Jüdischen Stimme für den Frieden, drückte gegenüber The Intercept die Besorgnis der Organisation über die möglichen Änderungen aus. „Wir sind entsetzt zu hören, dass Meta erwägt, den Begriff ‚Zionismus‘, eine politische Ideologie, mit dem Begriff ‚jüdisch‘, einer ethnisch-religiösen Identität, gleichzusetzen. Dies könnte dazu führen, dass die israelische Regierung für ihre Handlungen und ihre Politik, die sich negativ auf die palästinensischen Menschenrechte auswirken, nicht zur Rechenschaft gezogen wird.