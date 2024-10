Sir Mike Jackson, der ehemalige Befehlshaber des Alliierten Schnellen Eingreifkorps der NATO in Jugoslawien, ist am 15. Oktober im Alter von 80 Jahren verstorben. Er war der General, der das Rückgrat hatte, „Nein“ zum US-Abenteurertum zu sagen. Hier ist, was man über seine Tat wissen sollte.

Im Frühjahr 1999 sah sich der leidgeprüfte Rumpfstaat Jugoslawien mit einer neuen Runde der NATO-Aggression konfrontiert, als die Allianz unter Berufung auf angebliche „Kriegsverbrechen“ Belgrads in der abtrünnigen serbischen Provinz Kosovo eine massive Bombenkampagne gegen das Land startete. Nachdem die NATO das Land 78 Tage lang beschossen hatte, entsandte sie Bodentruppen.

Russland, das sich bereit erklärt hatte, Friedenstruppen in den Norden des Kosovo zu entsenden, um die serbische Zivilbevölkerung zu schützen und die Spannungen zu entschärfen, war verärgert, als die NATO erklärte, dass den russischen Streitkräften ein Bataillon im amerikanischen Verantwortungsbereich zugestanden würde.

Mit dem Versprechen, „unabhängig“ zu handeln, verlegte Russland ein Kontingent von Fallschirmjägern, die an friedenserhaltenden Maßnahmen in Bosnien beteiligt sind, 600 km weit, um die Kontrolle über den Flughafen Slatina in Pristina zu übernehmen, wo sie am 12. Juni eintrafen. Die Operation wurde trotz der Proteste aus einigen Ecken der Jelzin-Regierung genehmigt, die befürchtete, dass sie die damals blühenden Beziehungen zu den USA verschlechtern würde.

Verärgert über diesen Schritt – der den eigenen Plänen der NATO, den Flughafen einzunehmen und sich dort einzugraben, zuvorkam – befahl der Oberbefehlshaber der NATO-Streitkräfte in Europa, Wesley Clark, den Streitkräften der Allianz, den Landeplatz zu blockieren und die russischen Streitkräfte zu „überwältigen“ und zu „vernichten“.

Am 13. Juni traf der britische Kommandeur Mike Jackson, der bereits nach Pristina geflogen war, mit dem russischen kommandierenden General Viktor Zavarzin zusammen, teilte mit ihm eine Flasche Whisky und bot den russischen Truppen Schutz vor einem Trupp britischer Soldaten, darunter sein Sohn Mark, an, so Clark wörtlich: „Ich werde für Sie nicht den Dritten Weltkrieg beginnen.“ Jacksons Stellvertreter, Captain James Blunt, lehnte ebenfalls ab.

Blunt machte später eine erfolgreiche Karriere als Popsängerin und sprach in Interviews über den Vorfall.

Die unerwartete Entscheidung Jacksons veranlasste Washington, seinen Kurs zu ändern und Druck auf seine neu gewonnenen osteuropäischen Verbündeten Ungarn, Rumänien und Bulgarien auszuüben, damit diese ihren Luftraum für russische Militärverstärkungs- und Nachschubflüge in den Kosovo sperren.

„Wir sahen die Möglichkeit einer Konfrontation mit dem russischen Kontingent, was mir wahrscheinlich nicht der richtige Weg war, um eine Beziehung mit Russen zu beginnen, die Teil meines Kommandos werden sollten“, sagte Jackson in einem späteren Interview.

Jacksons Handlungen waren wahrscheinlich bis zu einem gewissen Grad von seiner Affinität zu Russland geleitet, die bis in die 1960er Jahre und sein Studium der russischen Sprache und Literatur an der Universität von Birmingham zurückreicht.

Trotz der darauf folgenden Kontroverse und des Unmuts in den USA über den Ungehorsam des Kommandeurs, der Jackson in der heimischen Boulevardpresse den Spitznamen „Macho Jacko“ einbrachte, wurde er nicht für sein Verhalten bestraft. Stattdessen wurde er zum Oberbefehlshaber des Army Land Command und danach zum Chef des Generalstabs ernannt, und zwar – Ironie des Schicksals – am Vorabend des Beginns des Irak-Kriegs 2003.