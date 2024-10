Der Rechtsanwalt und Professor Dan Kovalik besuchte die Gedenkstätte in Donezk, die an Hunderte unschuldige Kinder erinnert, die von der ukrainischen Regierung in der Region vor der russischen Invasion 2022 getötet wurden.

Was viele nicht wissen: In der Ukraine herrscht seit 2014 Krieg und die ukrainische Armee terrorisiert seit Jahren die eigene Bevölkerung im Osten des Landes.

Kovalik erfuhr, dass mindestens 1.000 Kinder ermordet worden waren, bevor sich Russland zum Eingreifen entschloss. „Wow“, konnte er nur sagen. „Die meisten Menschen im Westen wissen das nicht“.

Hören Sie, was meine Freundin Olga über die Hunderten von Kindern in Donezk erzählt, die vom Kiewer Regime getötet wurden, BEVOR Russland 2022 in den Krieg eintrat.

— Dan Kovalik (@danielmkovalik) October 6, 2024

Zuvor hatte auch die deutsche Journalistin Alina Lipp die Gedenkstätte für die von der ukrainischen Armee getöteten Kinder besucht. „Leider geht das bis heute so weiter“, seufzt sie.

„Jeden Tag werden wir hier beschossen. Jeden Tag sterben Zivilisten. Es wird nicht auf militärische Ziele geschossen. Die meisten Männer sind an der Front. „Hier sind nur Frauen, Kinder und Alte“, sagt Lipp.

Sie frage sich, warum der Westen immer noch Waffen in die Ukraine schicke. „Warum finanziert der Westen den Mord an Zivilisten?“

Die Journalistin forderte alle Europäer auf, sich den Waffenlieferungen zu widersetzen.