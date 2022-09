Mike Yeadon: Diese globalen Tyrannen wollen uns alle zu Sklaven machen

Mike Yeadon ist ein ehemaliger Wissenschaftler und Vizepräsident von Pfizer, der sich seit Beginn der „Pandemie“ mutig und unter großen persönlichen Opfern gegen die offizielle Darstellung ausgesprochen hat. Zu diesem Artikel wurde er durch die Lektüre eines Blogs angeregt, den er als „großartige Entlarvung des Fehlverhaltens der britischen Regierung“ bezeichnet. Sie können ihn hier lesen. Seine früheren Artikel für TCW finden Sie hier, und ein ausführliches Interview mit James Delingpole hier.

SEHR GEEHRTE Damen und Herren, die sich nervös umschauen und sich fragen: „Was zum Teufel ist hier los? Ich hoffe, sie ist nicht zu kontrovers. Es ist sicherlich beängstigend, aber ich glaube, dass wir uns immer noch auf der richtigen Seite der Katastrophe befinden, und wenn sich genug von uns bewusst werden, was hier und in der gesamten demokratischen Welt geschieht, können wir die Situation wieder verbessern. Aber wir haben wirklich nicht mehr viel Zeit. Ich glaube, es ist wahrscheinlich, dass sich die Dinge im kommenden Winter unwiederbringlich ändern werden.

Alles, was geschehen ist und geschieht, wird viel einfacher und ergibt einen Sinn, wenn man sich zwingt, das Unmögliche zu denken. Wenn man sich versuchsweise auf den Standpunkt stellt, dass unsere Regierung aktiv daran arbeitet, uns zu schaden, die moderne Gesellschaft zu demontieren und die Menschen in einer digital kontrollierten totalitären Welt zu versklaven, passt alles. Nichts ist überflüssig.

Auch wenn Sie sofort sagen, dass dies absurd ist, versuchen Sie es doch bitte einen Tag lang oder so.

Ich bitte Sie weiterhin, die experimentelle Position einzunehmen, dass die Medien, die von nur sechs globalen Konzernen kontrolliert werden, die mit einer einzigen globalen Organisation verbündet sind, von der Sie alle gehört haben, Sie schonungslos anlügen und dies seit mehr als zweieinhalb Jahren tun. Das Gleiche gilt für das Internet, das von weniger globalen Konzernen kontrolliert wird, die ebenfalls alle mit derselben globalen Organisation verbunden sind.

Ich bin mir sicher, dass es stimmt, denn alles begann mit einem wissenschaftlichen Betrug im Zusammenhang mit einem Virus, ergänzt durch eine unerbittliche Angstkampagne und Maßnahmen, von denen man wusste, dass sie nutzlos waren, die die Wirtschaft zerstörten und die Zivilgesellschaft zerschlugen. Dann wurden wir gezwungen, unnötige, unwirksame und vorsätzlich gefährliche Injektionen zu akzeptieren. Das ist natürlich ein abscheuliches Verbrechen. So etwas hat es noch nie gegeben.

Ich hätte absolut keinen Grund, dies zu sagen, wenn ich mir nicht sicher wäre. Ich bin mir sicher. Das alles geschah in meinem Revier, in meinem Fachgebiet.

Ich bin seit 41 Jahren in den Biowissenschaften tätig, von der Ausbildung bis zum erfolgreichen Biotech-CEO, und war weltweiter Forschungsleiter und Vizepräsident der Atemwegsabteilung von Pfizer (1995-2011). Hier ist, was ein ehemaliges Vorstandsmitglied von Pfizer über meine Leistungen schrieb. Klinge ich wie ein Narr?

Ich habe mehr als 70 Interviews gegeben, alle zensiert. Ich wurde übelst verleumdet. Das ist Propaganda. Daran sieht man, wozu sie fähig sind.

Viele haben sich gefragt, warum sich die Menschen in der Vergangenheit nicht gegen Tyrannen gewehrt haben. Zum Teil ist es Angst. Aber es ist mehr als das. Es liegt daran, dass sich normale Menschen wie du und ich einfach nicht vorstellen können, so böse zu sein. Wir vertrauen auf die Menschheit. Und das sollten wir auch. Die meisten Menschen sind gut. Nur wenige sind wirklich erschreckend furchtbar. Aber einige sind es. Es ist die Unfähigkeit zu glauben, dass es wirklich passiert, die die Menschen davon abgehalten hat, Einspruch zu erheben, als sie es hätten tun sollen, als die Beweise unübersehbar waren, aber ihre Tür, ihre Familie noch nicht ganz erreicht hatten. Sie sind hinter Ihnen und Ihren Kindern her. Es gibt reichlich Beweise für eine langfristige, geduldige Planung.

Jetzt liegt es an Ihnen. Ich weiß wirklich nicht, was ich noch tun kann.

Herzliche Grüße,

Mike