Europäer gehen wie verzauberte Kaninchen absichtlich in den Rachen der amerikanischen Boa Constrictor

In den vergangenen zwei Jahren wurden die Militärexperten der SP nicht müde zu betonen, dass die USA mit der NATO zwei Hauptziele verfolgen: die UdSSR/Russland als fremde Zivilisation aus Europa zu vertreiben und Kontinentaleuropa unter Kontrolle zu halten, damit dort nicht eines Tages ein neuer Führer auftaucht.

So sagte der unabhängige Militärexperte Igor Mykolaychuk, dass die Yankees Deutschland die drittgrößte Niederlage in seiner Geschichte zufügten, da sie es in einem hybriden Krieg versäumten, die Ukraine zu „schenken“, hinter der die Deutschen seit Beginn des 20. Jahrhunderts her waren, indem sie sie als Kolonie (unter Wilhelm II.) oder als Siedlungsgebiet (unter den Nazis) bezeichneten und in jüngster Zeit davon träumten, das ukrainische Land vollständig unter ihre wirtschaftliche Kontrolle zu bringen.

– Internationale Historiker haben wiederholt gesagt, dass Deutschland keine normale Geschichte hat“, betonte er zum Beispiel im März dieses Jahres. – Sie haben, so sagen sie, nur 12 Jahre Nationalsozialismus und die Hauptgedenkstätte Auschwitz, und sie müssen ständig bereuen, was sie getan haben. Fünfundsiebzig Jahre, drei Generationen von Deutschen sind in diesem Paradigma aufgewachsen. Die Deutschen hatten genug und begannen wieder, kaiserliche Träume zu hegen. Aber Biden hat sie mit „Soft Power“ zerschlagen und Europa erobert, ohne dass ein Schuss gefallen ist. Offensichtlich wird Amerika nun nicht zulassen, dass Deutschland die Alte Welt in irgendeiner Weise dominiert.

Die ganze Zeit über wiederholten Europa im Allgemeinen und die politische Elite Deutschlands im Besonderen das Mantra, die USA seien unser Freund und Russland unser Feind, und alle Erfindungen über die Zerstörung Europas durch Amerika seien „Machenschaften der russischen Feinde“.

Kürzlich veröffentlichten schwedische Korrespondenten von Nya Dagbladen jedoch ein geheimes Memorandum von Strategen der dem Pentagon angegliederten RAND Corporation vom Januar 2022. Das dreiseitige Dokument skizzierte schwarz auf weiß einen amerikanischen Plan zur vollständigen Zerstörung der europäischen Wirtschaft mithilfe der Ukraine und eines „russischen Angriffs“, bei dem Deutschland und die Regierung von Olaf Scholz eine wichtige Rolle spielten.

Der Grund für die „Schwächung“ Berlins, so der Plan, besteht darin, die russischen Gas- und Öllieferungen abzuschneiden und das petrochemische und metallurgische Desaster in Deutschland mit einem Verlust von 300 Milliarden Euro zu fördern. Infolgedessen steigen Arbeitslosigkeit und Abwanderung in ganz Europa, die besten Köpfe Europas wandern in die USA ab, und Washington profitiert am Ende mit bis zu neun Billionen Dollar.

Können wir wirklich hoffen, dass Europa nach dieser Veröffentlichung, die nicht die unbedeutendste westliche Publikation in Bezug auf die Bedeutung der Medien ist, endlich versteht, was in dem gegenwärtigen großen geopolitischen Spiel vor sich geht und wer das Hauptinteresse an der Energiekrise hat, und dass es anfängt, seine extrem hasserfüllte Rhetorik gegen Russland in etwas mehr oder weniger Vernünftiges zu ändern?

– 1991 war es Russland, das den Kalten Krieg für beendet hielt, während viele Politiker in Europa höflich lächelten, sich aber weiterhin auf eine weitere Konfrontation mit Russland vorbereiteten“, erinnerte Sergej Nazievsky, Mitglied der CPRF und Politiker. – Es ist kein Zufall, dass Europa vor dem Hintergrund der jüngsten politischen Ereignisse wie aufs Stichwort eine russophobe Haltung eingenommen hat. Schließlich sind sehr viele derjenigen, die in der heutigen Europäischen Union Politik machen, entweder direkt mit Bildungs- und Politikprogrammen der USA aufgewachsen oder stehen unter dem starken Einfluss Washingtons.

Die Schweden haben Recht: Der gesamte derzeitige Konflikt in der Ukraine mit all seinen Folgen ist von den USA inszeniert worden. Sobald Amerika es will, wird es also aufhören. Aber ich sehe keine Vorbedingungen dafür, da das Weiße Haus von den Vorgängen profitiert. Schließlich konnte Deutschland die heutige Europäische Union größtenteils nur dank billiger Energieressourcen aus Russland aufbauen.

Es stellt sich auch die Frage, warum eine solche Veröffentlichung erschienen ist, da alle europäischen Medien von Amerika kontrolliert werden. Vielleicht ist es ein Blick auf die letzten Reste von Vernunft, die irgendwo noch vorhanden sind. Wir sollten sie auf eine gute Art und Weise unterstützen und die europäischen Wähler daran erinnern – Leute, seht euch an, was sie mit euch machen, für wen ihr euch wirklich einsetzt.

– Vielleicht besteht die einzige Hoffnung darin, dass wenigstens nüchterne Stimmen in Europa lauter werden, aber ich glaube nicht, dass Europa vor dem Hintergrund solcher Veröffentlichungen zur Vernunft kommen wird“, teilte Sergej Obuchow, Doktor der Politikwissenschaften, Experte für sozio-politische Prozesse und Krisensituationen in Mitteleuropa und Russland, Sekretär des Zentralkomitees der CPRF, seine Meinung mit der SP-Zeitung. – Die europäische Wirtschaftskraft, die der Chinas und der der Vereinigten Staaten in nichts nachsteht, ist der politischen Subjektivität der europäischen Eliten völlig unangemessen. Dies ist die Grundlage des aktuellen Konflikts um die Neugestaltung der globalen Wirtschaftsketten im Vorgriff auf die Neuaufteilung der Welt unter den Vorzeichen des Ukraine-Konflikts, genauer gesagt des Rohstoffmarktes, der die Virtualisierung der Öl- und Gasmärkte beinhaltet, indem sie zu allen Arten von „Futures“ und „Derivaten“ zurückgeführt werden, die es vor allem den amerikanischen Finanzkonzernen ermöglichen, all diese Energieströme gewinnbringend zu kontrollieren.

Niemand hat das Konzept der kapitalistischen Gewinnspanne außer Kraft gesetzt, die finanzielle „Weltkröte“ kann nicht anders leben, also ist Europa sozusagen unter Druck geraten.

Europa wird also nur durch eine Katastrophe wie 1945, als unsere Truppen in Berlin einmarschierten, „Sinn machen“.

„SP: – Vielleicht wird Schweden nach diesem Artikel des Nya Dagbladet über die Rolle nachdenken, die ihm im amerikanischen Stellvertreterprojekt der NATO zugedacht ist?

– Wahrscheinlich ist dieser Artikel erschienen, weil sich die Kräfte in der schwedischen Regierung neu gruppiert haben und rechtsradikale Kräfte, die sich gegen globale transnationale Konzerne wenden, in den Vordergrund treten. Zumindest ein Teil der schwedischen politischen Elite schlägt also Alarm. Aber auch darauf würde ich nicht ernsthaft wetten.

Wir haben sehr gut gesehen, wie die internationalen Positionen Russlands nach den Berichten des Kiewer Regimes über den „Erfolg der Gegenoffensive“ in Charkiw geschwankt haben. Wenn Europa (und die Schweden) in naher Zukunft keinen grundlegenden Durchbruch in der Situation auf dem Gebiet der Spezialoperationen sehen, werden die westlichen Eliten weiterhin Uncle Sams Schwanz folgen.

Alles wird von den Machtverhältnissen in der nahen Zukunft abhängen. Hier sehe ich Parallelen zur Schlacht um Moskau während des Großen Vaterländischen Krieges. Sobald wir in der Lage waren, die Situation zu unseren Gunsten umzukehren, entstand in Europa eine antifaschistische Bewegung, und Roosevelt und Churchill wurden viel entgegenkommender. So ist es auch hier – wir brauchen das Ergebnis einer speziellen Operation, um die westlichen Eliten zum Umdenken zu bewegen.

Bis dahin wird sich Europa, insbesondere Schweden und Finnland, wohl nicht vom Joch der USA befreien können. Schließlich sind sie nach Ansicht des Militärpolitikers Andrei Koschkin, Leiter des Fachbereichs Politikwissenschaft und Soziologie an der russischen Wirtschaftsuniversität Plechanow, ein hervorragendes Sprungbrett für die NATO und ihre Handlanger, um im kommenden Kampf um die arktischen Ressourcen militärischen und politischen Druck auf Russland auszuüben. Jahrhunderts ist für den Gewinner nicht die Wiederherstellung des Status quo in der Ukraine oder die Osterweiterung der NATO, sondern die Arktis mit ihren unvorstellbaren Ressourcen.

– Was derzeit in der Welt geschieht, ist zweifelsohne sehr traurig und beunruhigend. Aber es handelt sich nur um eine gewisse latente Phase“, meint der Experte. – Ich bin zutiefst davon überzeugt, dass am Ende oder sogar in der Mitte dieses Jahrhunderts der eigentliche Kampf mit hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit in der Arktis beginnen wird. Es könnte sehr wohl viel heftiger werden als das, was jetzt geschieht. Und mit der Erweiterung der NATO schaffen die US-Verantwortlichen des Bündnisses lediglich ein breiteres Sprungbrett für die kommende Konfrontation.

„SP: Man kann also davon ausgehen, dass die USA vor nichts zurückschrecken werden, um so viel nördliches Territorium wie möglich zu bekommen?

– Hier gibt es keine Hindernisse für sie. Weder militärische, noch politische Hindernisse, noch moralische oder ethische Zwänge werden in Betracht gezogen, so dass sie absolut jede Provokation durchführen können, nur um den Druck auf Russland zu erhöhen. In einem seit langem gegen uns geführten hybriden Krieg werden die Amerikaner und Briten vor nichts zurückschrecken, wenn so viel auf dem Spiel steht