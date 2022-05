Mike Yeadon über die Covid-Lügen, Teil 3: Der WHO-Pandemievertrag darf nicht zustande kommen

Dies ist der dritte Teil einer Reihe von Auszügen aus dem jüngsten Interview von James Delingpole mit Dr. Mike Yeadon, dem ehemaligen leitenden Wissenschaftler von Pfizer und Vizepräsidenten der Pfizer-Forschungsabteilung für Allergien und Atemwegserkrankungen. Sie können Teil 1 hier und Teil 2 hier lesen.

MIKE YEADON: Jedes Mal, wenn sich das Virus repliziert, macht es Tippfehler. Diese speziellen Arten von Erregern verfügen über eine eingebaute Fehlererkennungs- und Fehlerkorrektursoftware. Er macht also Tippfehler, Mutationen, und die meisten davon werden korrigiert. Von denen, die nicht korrigiert werden, sind die meisten tödlich, so dass sie sich nicht vermehren können. Und seien wir mal ehrlich, wenn man die Wahl zwischen übertragbar und tödlich hätte, was würde die Gene der Nachkommenschaft wohl weiter vorantreiben? Und die Antwort ist: diejenige, die infektiöser ist, weil sie dann zu mehreren weiteren Wirten gelangen wird, die Sie benutzen . . einwachsen und dann wieder weitergehen. Wäre sie hingegen tödlicher, würde die Übertragungskette schneller abreißen und sie würden aussterben.

Wenn man also die Wahl hat, entweder infektiöser oder tödlicher zu werden, und dann den Lebenszyklus durchläuft, dann wird immer die übertragbarere, weniger tödliche Variante bevorzugt. Und das ist es auch, was wir beobachten. Obwohl es also nicht bei jedem Zyklus so sein muss, ist es im Laufe der Zeit doch immer so. Wenn es jemals andersherum wäre, James, dann gäbe es keine Menschen mehr. Wenn es jemals andersherum wäre. Wenn sie immer übertragbarer und tödlicher würden und dann immer so weitergingen, gäbe es keine Menschen mehr und auch keine anderen Tiere, die unter diesen Viren leiden können. Und soweit ich das beurteilen kann, gibt es dafür keine Beispiele.

Man sieht also die genetische Logik, und der Umkehrschluss, dass das, was sie sagen, passieren könnte, wenn es wahr wäre – es kommt einfach nicht vor. Tatsächlich ist es mir wert, dies zu sagen, ich werde darüber schreiben, weil ich es in die Köpfe der Leute bringen will. Ich bin mir nicht sicher, ob eine globale Pandemie mit Atemwegsviren möglich ist. Wenn ich Recht habe, ist das deshalb so wichtig, weil die WHO einen geänderten Vertrag vorgeschlagen hat, der, wenn er unterzeichnet wird, der WHO die alleinige Entscheidung darüber überlässt, ob eine Pandemie vorliegt oder nicht. Und ich versichere Ihnen, dass man es allein durch den Missbrauch von PCR-Tests wie eine Pandemie aussehen lassen kann.

Ich persönlich glaube zum Beispiel nicht, dass in den Hühner-, Puten- und Entenbeständen eine Vogelgrippe-Pandemie grassiert. Das glaube ich nicht. Aber sie benutzen sie, um die Lieferkette von Lebensmitteln zu schädigen. Das ist sehr, sehr beängstigend. Ja, ich bin mir nicht sicher, ob eine virale Pandemie der Atemwege überhaupt möglich ist, denn wenn man eine sehr schwere Infektion hat, haben die, die zum Tod führen, in der Regel eine kürzere Inkubationszeit – nicht immer, aber es ist eine allgemeine Faustregel. Denken Sie an die Toxikologie: Wenn Sie eine kleine Dosis von etwas einnehmen und nicht krank werden, und wenn Sie dann die dreifache Dosis einnehmen, werden Sie in ein paar Stunden krank, und wenn Sie die zehnfache Dosis einnehmen, werden Sie wahrscheinlich in ein paar Minuten krank, was auch immer das ist. Das ist nicht immer der Fall, aber in der Regel stehen der Schweregrad und die Latenzzeit oder die Verzögerungszeit in einem umgekehrten Verhältnis zueinander.

Ich denke also, dass bei etwas wie Ebola die meisten Menschen noch am selben Tag erkranken, an dem sie sich infiziert haben, also etwa innerhalb von 24 Stunden oder so. Und das bedeutet, stellen Sie sich vor, Sie hätten eine solche Atemwegsinfektion. Es scheint mir also, dass man ungefähr zu dem Zeitpunkt, an dem man infiziert wird, sehr krank wird und zu Hause bleibt und die Übertragung auf die breite Öffentlichkeit einstellt. Ich muss das also noch ausarbeiten und mit einigen unserer britischen Epidemiologen und einigen anderen überprüfen. Ich bin mir einfach nicht sicher, worüber sich Gates und andere ständig Sorgen machen, ich glaube nicht, dass das wirklich möglich ist. Ich denke, die wirklich guten pandemischen Atemwegsviren sind diejenigen, die hoch übertragbar und nicht sehr tödlich sind. Ich glaube, das sind die einzigen – und dann braucht man sich keine Sorgen zu machen, so wie wir uns bei diesem Virus keine Sorgen zu machen brauchten. Eine Krankheit, die zehnmal schlimmer wäre als sie tatsächlich ist, würde die auferlegten Maßnahmen immer noch nicht rechtfertigen, weil sie nicht funktionieren. Wir hätten es einfach hinnehmen müssen und die besten Frühbehandlungen anwenden müssen. Aber wenn ich Recht habe, dann wird es noch schlimmer, denn warum wird dieser Pandemievertrag ausgeheckt? Und die Antwort lautet: Tut mir leid, Leute, sie wollen die Welt erobern.

Und bevor ihr spottet, lasst mich auf etwas wirklich Logisches hinweisen. Nehmen wir an, es gibt ein neues Atemwegsvirus, das nichts mit SARS oder so zu tun hat, und es sieht wirklich übel aus, und es scheint sich in der Zentralafrikanischen Republik von Mensch zu Mensch zu übertragen. Und dann taucht es in, ich weiß nicht, Nordwest-Kanada oder so etwas auf. Und dann bricht es in Mumbai aus. Und dann gibt es Leute im Fernsehen, die alle PCR-Tests zeigen. Nun, an diesem Punkt haben Sie zwei Möglichkeiten – abgesehen vom Beten – eine ist, Sie lassen Ghebreyesus bei der WHO und diesen Haufen von Leuten, die von Gates und anderen finanziert werden. Würden Sie es vorziehen, dass a) sie entscheiden, ob sie eine Pandemie ausrufen, und b) was wir alle dagegen tun? Was, von ihrem ausgehöhlten Berg aus, während sie eine weiße Katze streicheln? Was zum Teufel wissen die schon darüber, wie man am besten mit diesem Virus umgeht? Es ist ein neues Virus, nicht wahr? Es ist ein neues Virus. [Gates] hat keine besonderen Fähigkeiten zur Weissagung. Also wissen sie es nicht. Mein Hauptargument ist: Niemand weiß, was die beste Reaktion wäre. Wohingegen – und ich war mein ganzes Berufsleben lang in dieser Situation – es heißt Arzneimittelforschung. Niemand hat ein Monopol darauf, herauszufinden, wo das nächste Ziel ist. Und die Geschichte hat gezeigt, und das wird auch bei Pandemien der Fall sein, dass der Erfolg hauptsächlich von der Anzahl der Innovationseinheiten abhängt – also von der Anzahl der Menschen, die unabhängig voneinander versuchen, herauszufinden, was am besten zu tun ist, und die mit anderen Knotenpunkten kommunizieren. Das ist der schnellste Weg. Die Menschen haben das schon immer getan. Auf diese Weise finden wir heraus, was wirklich das Beste ist, was wir tun können. Man braucht, denke ich, eine Vielfalt von … man braucht Unabhängigkeit in der Reaktion. Man will nicht – und das ist eigentlich unlogisch in einer neuen Situation – einer Gruppe den Auftrag geben, von der wir wissen, dass sie nicht weiß, was sie tun soll. Oder? Denn sie werden keine 50 Experimente durchführen. Wenn Sie hingegen sagen: „Wir stehen vor einer Herausforderung, Leute, wir müssen weiterhin nächtliche Telefonkonferenzen oder wöchentliche Zoom-Meetings oder was auch immer abhalten“, dann sollten sie genau das tun. Und lassen Sie uns hören, was die vorgeschlagenen Antworten sind. Und einige werden eine Abriegelung durchführen, einige werden – wie auch immer sie genannt werden – Big Whites sein, wie sie es in Shanghai machen, es ist sehr beängstigend, nicht wahr, die Hälfte der Regierungsbeamten tragen chemische und biologische Kriegsanzüge, und dann werden wir Schweden haben, das das tut, was die Schweden tun.

Es ist also nicht nur unlogisch, dass die WHO die Verantwortung für die Reaktion übernimmt, es ist auch gefährlich, weil es sich um eine neuartige Situation handelt und niemand weiß, was am besten zu tun ist. Und ich sage Ihnen, dass Menschen gut darin sind, wenn man unabhängigen Innovationseinheiten – also jedem Land oder jeder Gruppe von Ländern – die Entscheidung überlässt, was sie für das Beste halten. Und wenn man dann häufig Kontakt aufnimmt, wird man innerhalb weniger Wochen oder Monate herausfinden, was das Richtige ist. Man braucht nicht die WHO, um das zu koordinieren. Und das werden sie auch tun. Warum, glauben Sie, werden sie das tun? Nun, sie sind wieder einmal schlechte Schauspieler. Es ist ein Kontrollmechanismus. Ich versichere Ihnen, wenn wir alle unterschreiben, werden sie den Eindruck einer globalen Pandemie erwecken. Sie werden sie ausrufen und Ihnen dann sagen, was zu tun ist. Und dazu gehört, dass Sie Ihre Wirtschaft einstellen und wahrscheinlich zu Hause bleiben, bis eine paramilitärische Truppe kommt und Ihnen eine Spritze gibt. Ich meine das absolut ernst. Ich glaube, dass genau das passieren wird.

