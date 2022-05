Mike Yeadon: Die bewährten Covid-Lügen, Teil 2

Teil 1 ist hier zu finden.

Ein Jahr nach seinem Marathon-Interview mit Dr. Mike Yeadon hat sich James Delingpole erneut mit ihm getroffen, um herauszufinden, welche der Covid-Lügen, vor denen Dr. Yeadon gewarnt hat, sich als solche erwiesen haben und ob sich seine eigenen Ansichten verfestigt haben. Wir haben gestern die ersten Auszüge aus ihrem Gespräch veröffentlicht und fahren heute mit der Vorstellung einer asymptomatischen Übertragung fort, die in Studien immer wieder widerlegt wird. Aber ist das nur Unsinn, fragte Delingpole:

MIKE YEADON: Wirklich [asymptomatische Übertragung] unwahrscheinlich. Ich werde niemals nie sagen. Nehmen wir einmal an, dass etwas aus den Atemwegen freigesetzt wird, wenn man schwer infiziert ist, dass es in den Sekreten freigesetzt wird und dass man es ausatmet oder aushustet, um die Leute, die sich nicht mit dem Virus infizieren, nicht zu verärgern.

Und die Sache ist die, um dieses Zeug auszuscheiden – falsches Wort – um es auszuspucken, braucht man Symptome, Sie wissen schon, Husten. Dabei werden definitiv Aerosole erzeugt, die Mikroproben von allem enthalten, was sich in den Atemwegen befindet, z. B. in den oberen Atemwegen, wenn man einen wirklich schlimmen Husten hat, in den zentralen Atemwegen und natürlich in Nase, Kehlkopf und Mund.

Aber wenn man, wie ich, im Moment keinerlei Symptome hat, bedeutet das, dass ich, selbst wenn ich Viren in mir hätte, sie nicht ausscheide. Und übrigens habe ich keine, denn wenn ich welche hätte, würden sie mich angreifen und ich würde mich wehren, und das würde mich krank machen. Das ist es, was die Erkältung verursacht. Ein infektiöser Erreger ist also gelandet. Er vermehrt sich und tut sein Bestes, um sich zu vermehren, um seine genetische Linie zu erhalten. Und Sie tun Ihr Bestes, um diesen verdammten Eindringling loszuwerden, indem Sie mächtige immunologische Waffen einsetzen, von denen einige Ihr Fieber ansteigen lassen und Sie verletzen können, weil Sie am Ende Halsschmerzen und geschwollene Lymphknoten im Nacken und unter dem Arm haben.

Wenn Sie keine Symptome haben, bedeutet das eine Reihe von Dingen. Erstens: Sie sind kein aktiver Sprayer. Was aber noch wichtiger ist: Wenn Sie keine Symptome haben, ist die Viruslast in Ihnen nicht sehr hoch. Es handelt sich also um ein niedriges Niveau und es wird nicht versprüht. Das ist also die Logik. Und das war schon immer so. Und empirisch wurde es tatsächlich untersucht, und dann gab es Meta-Analysen, bei denen man sich kombinierte Studien ansah, die ziemlich ähnlich waren. Und es steht außer Frage, dass die Wahrscheinlichkeit, jemanden anzustecken, bei einem so genannten positiven Test und ohne Symptome um das 30- bis 50-fache geringer ist als bei einem positiven Test und mit Symptomen. Der endgültige Beweis ist also, dass Abriegelungen nichts bringen. Und der Grund dafür, dass sie nichts bewirken, ist, dass nicht viel Übertragung zwischen den Menschen ohne Symptome stattfand, wir nennen sie „gut“, wissen Sie, selbst wenn einige von ihnen das Virus hatten, gab es nicht viel Übertragung, weil, aus Gründen, die ich erklärt habe, niedrige (virale) Lasten und sie das Zeug nicht versprühten.

Und wenn man dann verhindert, dass diese Menschen miteinander in Kontakt kommen, passiert nichts. Ich erinnere mich also an diesen schrecklichen … war es Chris Snowdon, der ein ziemlich arroganter Journalist ist – ich habe schon lange nicht mehr an ihn gedacht … der für eine Denkfabrik arbeitet, wo doch angeblich die Leute, die für Denkfabriken arbeiten, denken sollen. Eine Art von blauem Himmel denken und auf die Fakten schauen… Und er hat mir geholfen. Er half mir. Denn er und Toby Young lieferten sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen über alle Maßnahmen. Und ich erinnere mich, wie Snowdon arrogant, an seiner Kippe paffend, sagte: „All die Leute auf der anderen Seite müssen die Keimtheorie oder was auch immer leugnen, die Übertragung von Mensch zu Mensch, denn wenn das wahr ist, wird die Übertragung reduziert, wenn man die Anzahl der Kontakte reduziert.

Und sofort wurde mir klar, dass der dumme Mann nicht nachgedacht hatte, denn es kommt nicht auf die Anzahl der Kontakte pro Tag an, Chris, sondern auf die Anzahl der potenziell infektiösen Kontakte, das ist entscheidend. Es macht keinen Unterschied, ehrlich gesagt – du kannst jemanden umarmen, der ein positives Testergebnis hat, aber keine Symptome, du wirst dich nicht anstecken oder anstecken. Du hast dich also geirrt, Chris! Ich dachte: ‚Ich weiß, dass er sich irrt‘, und dann dachte ich: ‚Ah, du hast mir gerade die Antwort gegeben. Du hast das falsche mentale Modell der Übertragung.‘

Aber jetzt kommt der Clou: Menschen mit Symptomen, die krank sind, muss man nicht sagen, dass sie zu Hause bleiben und sich abkapseln sollen, denn wenn man schon einmal Grippe hatte – und ich hatte letztes Jahr Grippe -, dann muss man nicht sagen, dass man nicht rausgehen soll. Es ist schon schwer genug, aus dem Bett aufzustehen, sich die Zähne zu putzen, aufs Klo zu gehen und eine Tasse Tee zu trinken, das ist wirklich hart.

Kaum jemand, der an einer grassierenden Covid-19-Krankheit oder an einer Grippe erkrankt ist, wird sich also auf den Weg machen. Nun, es wird Gelegenheiten geben, es wird vielleicht ein paar Leute geben, die sehr zäh sind und es irgendwie schaffen, eine halbwegs anständige Menge an Viren in ihren Atemwegen zu haben und nicht viel an Symptomen zu zeigen. Aber wenn Sie . … aber der Großteil der Arbeit wurde natürlich schon von den Kranken erledigt, die auch die beste Infektionsquelle sind und sich instinktiv voneinander fernhalten, weil sie krank sind.

JAMES DELINGPOLE: Es ist fast so, als hätte die Natur uns so geschaffen, dass wir uns nicht zu sehr anstecken.

MIKE YEADON: Perfekt. Perfekt. Und ich habe noch eine Sache, die Ihnen zeigt, wie wunderbar die Evolution ist. Wenn man draußen herumläuft und sich jemandem nähert, wenn man männlich ist, dann würde man – jedenfalls als ich jünger war – die Person einschätzen: „Ist sie eine Bedrohung für mich? Eine körperliche Bedrohung. Ich habe früher in Portsmouth gelebt, ich bin in meinen Zwanzigern, sieht diese Person so aus, als könnte sie mir Gewalt antun? Heutzutage denke ich, weißt du – und das tust du automatisch – du schaust sie an, ohne es zu bemerken, du scannst sie daraufhin, ob sie eine potenzielle Gesundheitsgefahr für dich darstellt. Also, wie ist ihr … wie ist ihr Gang? Was ist mit ihrem Blick, sind ihre Augen hell und offen? Wenn sie husten und sich krümmen, Sie wissen schon, richtig husten, wie bei Tuberkulose oder so, was tun Sie dann? Man kann nicht anders, man geht irgendwie um sie herum, runter vom Bürgersteig und geht…

Die Leute lassen andere Leute nicht in ihr Gesicht husten. . . Wenn man an die Zeit vor 30.000 Jahren zurückdenkt, wo wir wahrscheinlich diese gelegentlichen Atemwegsinfektionen hatten, und wenn man sich diese im Winter einfing, sagen wir mal, man war der Haupternährer oder der Wildhüter, was auch immer, dann konnten man und seine Familie sterben, wenn man mitten im Winter zwei Wochen lang krank war, wenn man nicht in einer Bauerngemeinschaft lebte. Es ist also verdammt wichtig, dass Sie ein wirklich gutes Radar haben und einschätzen können: „Ist diese Person eine akute Gefahr für meine Atemwegsgesundheit? Und wenn das der Fall ist, kann man sich wahrscheinlich nicht einmal dazu durchringen, auf sie zuzugehen und sie zu umarmen, Fremde, Sie wissen schon, man würde um sie herumgehen.

Deshalb war das alles Blödsinn. Und dann, wie ich schon sagte, wurde es empirisch untersucht, Dutzende von Malen. Und es gibt viele von Fachleuten geprüfte Zeitschriftenartikel. Ich fürchte also, dass ich viele der Leute auf meiner Seite des Zauns, die sagen: „Man sollte die Leute nicht einsperren und auf keinen Fall darauf bestehen, dass sie sich impfen lassen“, nicht einmal davon überzeugen kann, das L-Wort zu benutzen – wissen Sie, sie lügen, sie irren sich nicht.

Und es heißt nicht nur: ‚Wir arbeiten diese Dinge durch‘. Schauen Sie sich die Aussagen an: „Masken funktionieren, Abriegelungen funktionieren, es gibt keine Behandlungen“. Alle drei sind Lügen, und sie wussten, dass sie Lügen sind. Bei den meisten von ihnen wussten sie, dass sie Lügen waren, bevor sie auferlegt wurden. Wir sind nicht sicher, ob man sich wieder infizieren kann. Das ist der springende Punkt bei Immunologie 101 [die Grundlagen der Immunologie], dort steht, dass das nicht möglich ist. Ja, es gibt den einen oder anderen Einzelfall, aber ich bin mir nicht einmal sicher, ob sie wirklich wieder infiziert sind oder ob sie nicht vielleicht zweimal ein falsches Positiv haben.

(Delingpole fragt nach der Debatte, ob man Covid zweimal haben kann)

MIKE YEADON: Erstens: Ich glaube nicht, dass die Symptome, die mit einer Infektion mit diesem echten oder angeblichen Virus, SARS-CoV-2, einhergehen, sich so sehr von den Symptomen unterscheiden, die man bei einer Infektion mit irgendeinem anderen angeblichen Virus bekommt, [oder] dass die Symptome allein sehr viel aussagen werden. Ich bin mir übrigens nicht sicher, wie hoch die Schätzungen sind, was auch immer diese Infektionserreger sind, aber als ich das letzte Mal nachgesehen habe, gab es mindestens 60 verschiedene Erreger, die die menschlichen Atemwege infizieren können. Ist das nicht erstaunlich? Sie könnten sich also mit einem beliebigen anderen Erreger infiziert haben. Und da sich die Symptome überschneiden können, braucht man nur einen positiven PCR-Test, um die Falle zuschnappen zu lassen, und dann denkt man, dass man es zweimal hatte, und sagt: „Nun, der Test sagt, dass ich es habe, die Symptome sind … schau, ich habe meinen Geruchssinn verloren. Es ist wie: „Ist dir nicht aufgefallen, dass man bei einer Erkältung oft nichts schmecken kann? Das ist, wissen Sie, nicht bei jedem so. Aber auch nicht jeder sagt, dass er seinen Geruchssinn verloren hat.

Es ist also einfach bizarr. Selbst Ärzte scheinen nicht in der Lage zu sein, diese Kategorien zu unterscheiden. Bei den PCR-Tests kann man definitiv ein positives Ergebnis erhalten, auch wenn man kein Virus in sich hat oder ein anderes Virus. Oder? Oder es könnte sogar das echte Virus sein. Nehmen wir an, du hast eine Kopie, denn das hat Kary Mullis gesagt. Er sagte, es sei eine Technik, mit der man eine Menge von etwas herstellen kann. Die unterste Nachweisgrenze ist also eine Einheit des gesuchten Stoffes. Glaubt denn niemand, dass man krank wird, wenn man nur ein Molekül RNA hat? Ach was.

Nur um den Leuten eine Vorstellung zu geben: Menschliche Zellen sind im Vergleich zu Viren riesig. Und wenn man eine Million Zellen hätte, menschliche Zellen, z. B. aus dem Blut, wenn man einen Kugelschreiber wie diesen nimmt und einfach einen Punkt auf ein weißes Blatt Papier macht, dann wären das ungefähr eine Million Zellen. Wenn man sie in ein kleines Reagenzglas gibt, sie in einer Zentrifuge schleudert, sie herauskratzt und neben den Punkt legt, sind das etwa eine Million, nur um Ihnen eine Vorstellung davon zu geben, wie viele es sind. Nun sind diese angeblichen Viren winzig im Vergleich zu diesen Zellen. Reicht also ein winziger Teil davon aus, um den ganzen Körper krank zu machen? Nein, das ist es wahrscheinlich nicht.

Das ist dasselbe wie bei Bakterien im Wasser. Wir wollen also keine coliformen, also fäkale Bakterien, in unserem Trinkwasser haben. Aber wenn es ein oder zwei pro Liter wären, würde das nicht krank machen, es ist nicht genug. Sie haben einen wunderbaren Schutz, es gibt Säure in Ihrem Magen und so weiter. Aber wenn man zehn oder hundert Liter hat oder es trübe ist, wissen Sie, es ist trübe – das sollten Sie nicht trinken. Wissen Sie, es ist dosisabhängig, es ist dosisabhängig. Das Impfmittel, die Größe eines infektiösen Blogs, die erforderlich ist, um eine Infektion bei Ihnen wirklich auszulösen, ist dosisabhängig und variiert vielleicht mit Ihrer eigenen Robustheit, physiologischen Robustheit und Glück und solchen Dingen. Um auf meinen Punkt zurückzukommen: Sie könnten mehrere Kopien dieses viralen Materials haben, es könnten tote, tote Nukleotide sein, wie Tony Fauci sagen würde. Man könnte also ein echtes Positiv auf molekularbiologischer Ebene haben, aber man hat die Krankheit nicht. Man würde nicht erwarten, dass man irgendwelche Symptome hat.

Man könnte also alle Symptome haben, ohne das Virus zu haben. Und das liegt daran, dass es eine ganze Reihe anderer Viren gibt, die… Ich sage nicht, dass sie alle die gleichen Symptome hervorrufen, das wäre albern, aber es ist interessant, dass man selbst bei einer Erkältung manchmal sagt: „Oh, das war eine wirklich schlimme Erkältung“, das stimmt. Manchmal dauert es nur 24 Stunden, und man denkt: ‚Oh, wo ist das nur hin?‘ Und manchmal, jedenfalls als ich noch Raucher war, bekam ich einen Husten, der wochenlang anhielt. Aber es war keine Grippe, es waren hauptsächlich die oberen Atemwege und die Nase und so weiter. Wenn also die asymptomatische Übertragungslinie die zentrale psychologische Täuschung ist, würde ich sagen, der PCR-Test und der Glaube daran ist die zentrale operative Täuschung.

Sogar heute noch zeigen die Leute darauf und sagen: „Aber ich muss doch testen, Mike, ich muss ihn haben. Das ist eigentlich eine gute Wissenschaft, aber sie wird schlecht genutzt. Und außerdem ist es so weit von der Norm entfernt, wie wir biomedizinische Messungen durchführen – ich weiß nicht mehr, welche Disziplin das ist – jedenfalls medizinische Biochemie, dass es nicht richtig gemacht wird.

Ich habe mich klar ausgedrückt: Für meine Argumentation, für meine Argumente über das, was vor sich geht, brauche ich eigentlich gar keine Viren. Wissen Sie, das tun sie nicht. Es ist hauptsächlich psychologisch. Es ist hauptsächlich psychologisch. Menschen, die Befehle befolgen und schlechte Tests durchführen und dann von gefährlichen Materialien geimpft werden. Man braucht eigentlich gar keinen Virus.

Wir werden morgen mit Dr. Yeadons Diskussion über die nachgewiesenen Covid-Lügen fortfahren. Sie können sich das gesamte Gespräch im Podcast von James Delingpole hier anhören.