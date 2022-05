Mike Yeadon über die Covid-Lügen, Teil 4: Es war verrückt, die Impfstoffe herzustellen

Dies ist der vierte und letzte Teil einer Reihe von redigierten Auszügen aus James Delingpoles jüngstem Interview mit Dr. Mike Yeadon, dem ehemaligen leitenden Wissenschaftler von Pfizer und Vizepräsidenten der Pfizer-Forschungsabteilung für Allergie und Atemwege. Sie können Teil 1 hier, Teil 2 hier und Teil 3 hier lesen.

JAMES DELINGPOLE: Erzählen Sie uns von dem so genannten Impfstoff.

MIKE YEADON: Okay. Ja. Also [zu] den letzten beiden Lügen: dass der einzige Ausweg aus diesem [Lockdown] die allgemeine Impfung ist. Erinnern Sie sich an Bill Gates, der sagte: „Wir werden erst dann zur Normalität zurückkehren, wenn so ziemlich die gesamte [Bevölkerung] geimpft ist“, worauf [meine Antwort war], dass man Leute, die nicht gefährdet sind, einfach nicht impfen sollte, Bill … das braucht man nicht, das haben wir nie getan. Wahrscheinlich sind einige prophylaktische Behandlungen in der Armee und so weiter [notwendig]. Aber die meiste Zeit über braucht man Menschen, die nicht gefährdet sind, nicht zu behandeln. Und wir wussten, dass die Risiken erst dann wirklich ernst werden, wenn [die Menschen] älter sind als ich. Ich werde nächste Woche 62 und mache mir keine Sorgen. Das war also eine verrückte Sache. Also noch einmal: Es gibt echte Beweise für Lügen. Zumindest ist es eine Lüge, um viele Menschen zu erreichen, wissen Sie, Milliarden von Dosen, vielleicht sind es Hunderte von Millionen.

Aber dann ist da natürlich noch die andere, die letzte Lüge: Diese Impfstoffe sind sicher und wirksam. Und ich fürchte, sie sind weder das eine noch das andere. Und ich muss sagen, ich weiß nicht, warum ich – ich weiß, warum – ich mich am längsten an die letzte Lüge geklammert habe, und ich weiß, warum das so ist, weil ich in dieser Industrie gearbeitet habe. Ich habe nicht mit Impfstoffen gearbeitet. Aber ich glaube, als ich mir schließlich erlaubte, mir die Daten anzusehen und… Ich glaube, es war die Analyse von Professor Norman Fenton, die im Wesentlichen zeigt, dass die Behauptungen . . auf Datenbetrug zurückzuführen sind. Ich denke, dass sie auf Datenbetrug zurückzuführen sind. Ich glaube also nicht, dass die Impfstoffe irgendetwas Gutes bewirken, und sie sind definitiv gefährlich. Und ich habe die Welt gewarnt, ich war der Erste, der das zusammen mit Wolfgang Wodarg im Dezember 2020 getan hat, noch bevor einer der Impfstoffe auf den Markt kam. Wir haben übrigens einige wichtige Toxizitäten übersehen, aber wir haben einige von ihnen richtig benannt. Wenn also Leute wie wir erkennen könnten, dass diese Dinge von Natur aus gefährlich sind, einfach durch das, was ich als „toxic by design“ bezeichne, steht es außer Frage, dass genau das passieren würde.

Und außerdem haben alle vier führenden Unternehmen die gleichen Fehler gemacht.

JD: Ja. Wie funktioniert das?

MY: Nun, es ist geheime Absprache und Amtsmissbrauch. Ich werde es ganz kurz erklären, denn darüber habe ich bisher noch nicht gesprochen. [Es gibt] eine weitere Faustregel. Ich bin mir zwar nicht sicher, ob virale Pandemien der Atemwege möglich sind, die ausreichen, um die Weltwirtschaft zu stören, aber wenn es sich um eine Erkältungspandemie handelt, was soll’s? Holen Sie sich Ihre Erkältung. Und Menschen sterben, ihr werdet alle sterben; alle, die zuhören, falls ihr denkt, ich sei rücksichtslos, ihr werdet auch sterben und ich auch…

Ihr wisst, es gibt kein Entrinnen, das Ende wird kommen. Und im Fall von SARS-CoV-2 schien das mittlere Sterbealter in etwa dem mittleren Sterbealter in dem betreffenden Land zu entsprechen. In Großbritannien lag es also bei 79 Jahren für Männer und 83 Jahren für Frauen, oder so ähnlich. Es hat sich nicht wirklich viel bewegt. Es hat sich jetzt bewegt. Er ist jetzt gesunken. Ich bin sicher, Sie wissen, warum das so ist? Es liegt daran, dass eine kleine, aber bedeutende Anzahl von Menschen durch die angeblichen Impfstoffe getötet wird. Also, ja, ich habe darüber gesprochen, dass ich keine großen Pandemien von Atemwegsviren für möglich halte – [nur] kleinere. Es ist unangemessen, zu versuchen, ein neuartiges, mittelschweres Atemwegsvirus mit einem neuen Impfstoff zu behandeln. Und warum? Weil es länger dauern wird, bis man anständige, sichere … die Art von Langzeitsicherheitsdaten erhält, die es [erlauben, den Impfstoff] vielen Menschen zu verabreichen, als die Pandemie andauert. Und das ist unvermeidlich, es ist unvermeidlich. Selbst mit der neuen Technologie kann man das nicht.

JD: Erzählen Sie mir von den geheimen Absprachen, den Beweisen für geheime Absprachen?

MY: Ja, also, geheime Absprachen, absolut. Wir hätten das also von vornherein nicht tun sollen, das ist mein Punkt. Man kann keine Längsschnitt-Sicherheitsdaten in einem Zeitrahmen erhalten, der zu einer Pandemie von ein paar Monaten oder ein paar Jahren passen würde. Und auch das wussten wir, bevor wir anfingen. Warum haben sie dann alle gentechnische Verfahren eingesetzt? Es gibt keine Produkte für die öffentliche Gesundheit, die diese Technologie nutzen. Da ich erst ein paar Jahre dabei bin, würde ich bei einem Streit sagen: „Leute, wir sind alle schon ein paar Mal um den Block gelaufen und wissen, dass, wenn man etwas Neues macht, die Wahrscheinlichkeit, dass es funktioniert, gering ist, und die Wahrscheinlichkeit, dass es überarbeitet werden muss, selbst wenn es erfolgreich ist, sehr hoch ist. Ihr werdet also nicht in der Lage sein, schnell von hier zum Ziel zu kommen. Und sie sagten alle: ‚Ja, das ist absolut richtig.

Im Ernst, das ist überhaupt keine Frage. Das ist unsere gemeinsame Erfahrung als Forscher. Wenn man also ein chemisches Ausgangsmaterial wählt, das dem ähnelt, aus dem arzneimittelähnliche Moleküle zur Beeinflussung der Herzfrequenz oder des Blutdrucks hervorgegangen sind, dann kann man das wahrscheinlich modifizieren. Und solange es das tut, was man will, sind alle anderen Eigenschaften, wie z. B. stabil genug, um zu einer Tablette verarbeitet zu werden, gut absorbiert zu werden, so dass man es tatsächlich als Dosis verabreichen kann, lange genug zu halten und so weiter, wahrscheinlich eingebaut. Was ich nicht tun würde, ist, plötzlich eine völlig neuartige Chemikalie zu nehmen und zu sagen: „Hey, lass uns daraus ein Medikament machen. Denn meine Kollegen hätten gesagt: ‚Nun, welche anderen 19 interessanten Eigenschaften könnte sie haben. Damit werden wir uns nicht befassen.

Es war also eine verrückte Sache, überhaupt Impfstoffe herzustellen [in diesem Zeitrahmen]. Zweitens [war es] verrückt, eine völlig neue Technologie zu verwenden. Und drittens gibt es ein Problem: Die Entscheidung – ich bin kein Impfstoffexperte, aber ich habe lange genug in der Arzneimittelforschung gearbeitet – [zu verwenden], was im Grunde genbasierte Medikamente sind, nicht wahr? Man bringt sie in den Körper ein, und der genetische Code wird dann umgewandelt, um das zu produzieren, was kodiert ist. Das ist es, was sie sind. Was man also tun würde, ist… man hat ein Stück des Virus ausgewählt, das Spike-Protein, ein sehr großes Virus mit einem Molekulargewicht von etwa 30.000, und man hat ein Stück ausgewählt, das, glaube ich, 12 Prozent davon ausmacht, eine Minderheit davon.

Wenn man also nach einem Teil sucht, den man in den genetischen Code einbauen kann, um den Körper dazu zu bringen, ihn zu produzieren, würde ich sagen, Regel Nummer eins ist, sicherzustellen, dass der Teil, den der menschliche Körper herstellen soll, nicht von Natur aus giftig ist. Und der von Natur aus giftigste Teil von SARS-CoV-2 ist der Spike. Er allein ist in der Lage, Zellen zu verschmelzen, die Blutgerinnung auszulösen und bestimmte neuronale Eigenschaften zu beeinträchtigen. Außerdem markiert es die Zelle für die Hinrichtung durch das eigene Immunsystem, da es sich um einen Fremdkörper handelt und der Körper darauf eingestellt ist, dies nicht zuzulassen. Es ist nicht erlaubt. Deshalb stoßen Sie ein Gewebetransplantat wie eine Nierentransplantation ab, es sei denn, Sie sind eine gute familiäre Übereinstimmung oder Sie nehmen enorme Dosen von Immunsuppressiva. Wenn man das nicht tut und eine Niere von einem völlig Fremden nimmt, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass man sie einfach abstößt. Und noch unheimlicher ist, dass das Transplantat Sie manchmal abstößt, denn die meisten Gewebe verfügen über ein eigenes Immunsystem, und es kommt zur Transplantat-gegen-Wirt-Krankheit.

Man sollte sich also auf keinen Fall einen Teil des Virus aussuchen, der an sich schädlich ist, denn die Funktionsweise besteht darin, die Fähigkeit des Körpers zu nutzen, viele Kopien des genetischen Codes herzustellen. Wenn also der Körper eines Menschen effizient arbeitet und 100.000 oder mehrere Millionen Kopien dieses giftigen Spike-Proteins herstellt – und zwar im Blutkreislauf, denn ein Teil davon gelangt nach der Injektion in die Schulter in den Blutkreislauf, das wurde gemessen -, dann wird eine unbekannte Menge an biologisch wirklich gefährlichen Spikes im Umlauf sein. Sie hätten jeden anderen Teil des angeblichen Virus nehmen können, und er hätte genauso gut gewirkt. Sie haben sich also den gefährlichsten Teil des Virus ausgesucht, und das haben sie alle getan.

Der nächste Punkt ist: Sie wollen etwas auswählen, das genetisch am stabilsten im Virus ist, denn wir wissen, dass sie Fehler machen, Tippfehler, was wir Varianten nennen. Man wählt also… wenn man freie Hand hätte, würde man das genetisch stabilste Element wählen, also etwa ein Nukleoprotein oder das Kapsidprotein. Nein, sie haben sich für das Spike-Protein entschieden, das bei weitem dasjenige ist, das sich nach diesen Mutationen am schnellsten verändert. Deshalb haben wir Delta und wie auch immer sie heißen – Medienkontrolle – Omikron, das ist es, sorry, kann nicht wirklich ‚Medienkontrolle‘ sein, das wäre einfach ein viel zu großer Zufall, oder? Also würden Sie das nicht tun. Man würde also nicht etwas auswählen, das genetisch instabil ist.

Und schließlich würde man einen Teil des Virus wählen, der dem menschlichen am ähnlichsten ist. Denn wir haben von allem ein bisschen, das Leben hat viele Gemeinsamkeiten. Und einige Teile des Virus sind uns ein bisschen ähnlich, nicht sehr, aber ein bisschen, und einige Teile sind einfach völlig fremd. Würdest du dich nicht für Letzteres entscheiden wollen? Man möchte etwas auswählen, das sich so sehr von einem selbst unterscheidet, dass das Immunsystem, wenn es zu den Waffen greift und lernt, es zu bekämpfen, einem nicht aus Versehen ins Gesicht schlagen wird. Sie wählten das Stück aus, das dem Menschen am ähnlichsten oder am wenigsten unähnlich war – das ist wieder der Stachel.

Sie haben sich also von vornherein das falsche Ziel ausgesucht, denn es ist biologisch aktiv und könnte Sie verletzen. Zweitens ist es am wenigsten stabil, sodass das Virus, wenn es mutiert, vor den Auswirkungen davonlaufen könnte, selbst bei einem erfolgreichen Impfstoff, den sie nie bekommen haben. Und drittens hat man Ihren Körper gezwungen, eine Immunreaktion gegen etwas zu entwickeln, das mehreren Ihrer anderen Proteine so ähnlich ist, und raten Sie mal, was passiert? Man bekommt einige Fälle von Autoimmunität. Autoimmunität ist, wenn man sich selbst angreift. Und dieses Material wird das wahrscheinlich auslösen.

Und das würde ich jedem von Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson, AstraZeneca sagen. Ich liege nicht in jedem einzelnen Fall falsch. Sie hätten sich also nicht [den] Spike aussuchen sollen…

Ich fände es toll, wenn einige der Leute in den Pharmafirmen einfach … sie müssen nicht auf meine Kommentare eingehen … aber warum haben sie nicht ein Papier geschrieben, in dem sie die Gründe für die Erfindung erklären? Ich versichere Ihnen, das tun Sie normalerweise. Normalerweise sieht man [es. Man sieht], dass die Leute gerne die Lorbeeren einheimsen. Und wenn es um das Design, die Forschung und die Entwicklung von ADZ ginge, was auch immer es war – niemand hat etwas davon geschrieben. Es ist erstaunlich, nicht wahr? Das tun sie immer. Sie sind nicht erschienen.

Sie können sich das ganze Gespräch im Podcast von James Delingpole hier anhören.