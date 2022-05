Milliarden von gentechnisch veränderten Mücken freigesetzt und dabei die Risiken ignoriert

Im März 2022 gewährte die EPA dem Biotech-Unternehmen Oxitec eine zweijährige Verlängerung seiner Notfallgenehmigung

Dies erlaubt Oxitec die Freisetzung weiterer gentechnisch veränderter Mücken in Florida sowie die erstmalige Freisetzung der gentechnisch veränderten Insekten in vier Bezirken in Kalifornien

Die Verlängerung wurde gewährt, noch bevor Oxitec die Ergebnisse seines Feldversuchs in Florida aus dem Jahr 2021 veröffentlicht hatte.

Die Studie von Oxitec gibt keinen Aufschluss darüber, ob die Freisetzung von gentechnisch veränderten Mücken die Populationen wild lebender Mücken unterdrückt oder, was noch wichtiger ist, ob sie die Übertragung von Krankheiten, die von A. aegypti übertragen werden, verringert.

Die Auswirkungen dieses rücksichtslosen Experiments auf die Gesundheit und die Umwelt sind nach wie vor völlig unbekannt, und die EPA stellt weiterhin Unternehmensinteressen über die öffentliche Gesundheit.

Das Biotechnologieunternehmen Oxitec hat jahrelang versucht, eine Genehmigung für die Freisetzung seiner umstrittenen gentechnisch veränderten Moskitos in den USA, insbesondere in Key West, Florida, zu erhalten. Im Juni 2020 gab das Landwirtschafts- und Verbraucherministerium von Florida grünes Licht für den Plan, nachdem die US-Umweltbehörde EPA eine Versuchsgenehmigung (EUP) erteilt hatte, die die Freisetzung der gentechnisch veränderten Mücken sowohl in Florida als auch in Texas erlaubt hätte.

Im April 2021 erreichten die Bemühungen von Oxitec ihren Höhepunkt, als über einen Zeitraum von sieben Monaten fast 5 Millionen gentechnisch veränderte Aedes aegypti-Mücken in den Keys freigesetzt wurden – trotz der Gegenreaktionen von Anwohnern und Umweltgruppen. Im März 2022 gewährte die EPA Oxitec eine zweijährige Verlängerung der EUP4, die es Oxitec ermöglicht, weitere gentechnisch veränderte Stechmücken in Florida freizusetzen sowie die gentechnisch veränderten Insekten erstmals in vier Bezirken in Kalifornien freizusetzen.

Die Verlängerung der EUP von Oxitec durch die EPA ebnet den Weg für die Freisetzung von bis zu 2,45 Milliarden gentechnisch veränderter Moskitos – eine Verlängerung, die gewährt wurde, noch bevor Oxitec die Ergebnisse seines Feldversuchs in Florida im Jahr 2021 veröffentlicht hatte.

Was sind gentechnisch veränderte Stechmücken?

Die Mückenart Aedes aegypti (A. aegypti) ist Überträger von Gelbfieber, Dengue-Fieber, Chikungunya, Zika, West-Nil und Mayaro, einer Dengue-ähnlichen Krankheit. (Malaria wird von einer anderen Mücke, der Anopheles-Mücke, übertragen). Oxitec hat die gentechnisch veränderten Mücken entwickelt, um durch Mücken übertragene Krankheiten wie Gelbfieber, Dengue-Fieber, Chikungunya und Zika zu bekämpfen, obwohl nicht bekannt ist, ob sie zu diesem Zweck funktionieren.

Die männlichen A. aegypti-Mücken wurden gentechnisch so verändert, dass sie einen „genetischen Kill Switch“ tragen, sodass ihre Nachkommen, wenn sie sich mit wilden weiblichen Mücken paaren, das tödliche Gen erben und in freier Wildbahn nicht überleben oder sich fortpflanzen können. In den USA vermarktet Oxitec die Insekten als Oxitec Friendly™ Moskitos und erklärt:

Nach der Freisetzung von Friendly™-Männchen ins Feld, die sich mit wilden weiblichen Mücken paaren, wird die Zielpopulation reduziert, da die weiblichen Nachkommen dieser Begegnungen nicht überleben können. Es überleben männliche Nachkommen, die eine Kopie des selbstlimitierenden Gens in sich tragen; diese Männchen wiederum sind in der Lage, das selbstlimitierende Gen an die Hälfte ihrer Nachkommen weiterzugeben, von denen weibliche Träger des Gens nicht überleben können. Das selbstlimitierende Gen kann somit fortbestehen, nimmt aber mit der Zeit ab, so dass jedes freigesetzte Oxitec Friendly™ Aedes aegypti-Männchen potenziell mehrere, aber immer noch selbstlimitierende Generationen der Unterdrückung hervorbringt.

Die US-Arzneimittelbehörde FDA, die die gentechnisch veränderten Stechmücken zuvor geprüft hatte, erklärte zunächst, dass die gentechnisch veränderten Stechmücken keine signifikanten Auswirkungen auf die Umwelt haben werden, interessierte sich aber Berichten zufolge dafür, wie sich der „genetische Kill Switch“ in freier Wildbahn verhalten würde und ob er Menschen oder andere Tiere gefährden könnte.

Im Oktober 2017 übertrug die FDA dann die Zuständigkeit für die behördliche Zulassung an die EPA, nachdem sie die gentechnisch veränderten Stechmücken offenbar als Pestizide und nicht als Medikamente zur Krankheitsvorbeugung eingestuft hatte. Die Übertragung war ein großer Gewinn für Oxitec, da die EPA neue Pestizide innerhalb von zwölf Monaten nach der Einreichung prüfen muss, während die FDA keine festen Zeitvorgaben hat.

Nach der Übergabe an die EPA stellte Oxitec umgehend einen Antrag auf Freisetzung von Moskitos in Florida und Texas – und erhielt die Genehmigung der EPA -, doch die Anwohner protestierten gegen die Freisetzung der gentechnisch veränderten Insekten in ihrer Umgebung. Außer in Florida wurden die gentechnisch veränderten Moskitos von Oxitec bereits auf den Kaimaninseln, in Malaysia, Panama und Brasilien freigesetzt.

EPA ignoriert mögliche Auswirkungen auf Gesundheit und Umwelt

Das Florida Department of Agriculture and Consumer Services (FDACS) hat die Verlängerung des Feldversuchs von Oxitec durch die EPA bereits genehmigt, obwohl die von den gentechnisch veränderten Mücken ausgehenden Risiken nicht bekannt sind. Dies rief Reaktionen von Umweltgruppen und Wissenschaftlern hervor. Jaydee Hanson, Policy Director beim Center for Food Safety, sagte gegenüber Sustainable Pulse:

Die FDACS hätte von Oxitec verlangen müssen, dass es seine Daten über die Auswirkungen der Freisetzung der Mücken auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt nicht länger als „vertrauliche Geschäftsinformationen“ bezeichnet. Als Oxitec in Spanien die Daten zurückhielt, forderte die spanische Regierung Oxitec auf, die Auswirkungen ihres gentechnisch veränderten Insekts auf Gesundheit und Umwelt zu veröffentlichen. Florida hätte das Gleiche tun sollen. Außerdem hätte das FDACS eine zweite große Freisetzung nicht zulassen dürfen, ohne die Daten des ersten Versuchs zu veröffentlichen und sie von unvoreingenommenen Wissenschaftlern vor Ort überprüfen zu lassen.

Barry Wray, Direktor der Florida Keys Environmental Coalition, schloss sich diesen Bedenken an, insbesondere im Hinblick auf das Versäumnis der EPA, sich um die Öffentlichkeit zu kümmern:

Wir sollten alle sehr besorgt sein über eine EPA, die bei dieser Zulassung ihren mittleren Namen, den Schutz, vergisst. Unser öffentliches Vertrauen wird durch Oxitecs Mangel an wissenschaftlicher Transparenz und das Fehlen einer unabhängigen wissenschaftlichen Untersuchung seitens der EPA missbraucht, um zu zeigen, dass dieses experimentelle Insekt nicht unendlich mehr Probleme schafft als es löst … Es ist ethisch verwerflich, diese Moskitos freizusetzen.

Versuche in Brasilien zeigen, dass GE-Gene in die freie Wildbahn entkommen sind

Bereits frühere Versuche von Oxitec, darunter die Freisetzung der gentechnisch veränderten Mücken von Oxitec mit der Bezeichnung OX513A in der Stadt Jacobina im brasilianischen Bundesstaat Bahia, haben rote Fahnen geweckt. Etwa 450.000 männliche Stechmücken wurden 27 Monate lang wöchentlich in der Region freigesetzt, um die Zahl der krankheitsübertragenden Stechmücken zu verringern.

„Wenn die Letalität vollständig ist, sollte die Freisetzung dieses Stammes nur die Populationsgröße reduzieren und die Genetik der Zielpopulationen nicht beeinflussen“, schreiben die Forscher in Scientific Reports.

Dies war jedoch nicht der Fall. Die Forscher der Yale University überwachten die Population von A. Aegypti-Mücken in Jacobina, um festzustellen, ob die Freisetzung von gentechnisch veränderten Mücken die Genetik der Wildpopulation durch Gentransfer beeinträchtigt. Die gentechnisch veränderten Stechmücken enthalten ein fluoreszierendes Protein-Gen, mit dem die gentechnisch veränderten Nachkommen nachgewiesen werden können.

Bei der Analyse sechs, 12 und 27 bis 30 Monate nach der Freisetzung fanden die Forscher „eindeutige Hinweise darauf, dass Teile des Genoms des transgenen Stammes in die Zielpopulation aufgenommen wurden“. In der Studie heißt es:

Offensichtlich sind die seltenen lebensfähigen Hybriden zwischen dem Freisetzungsstamm und der Jacobina-Population robust genug, um sich in der Natur zu vermehren. Der Freisetzungsstamm wurde aus einem ursprünglich aus Kuba stammenden Stamm entwickelt, der dann mit einer mexikanischen Population ausgekreuzt wurde. Somit sind die Ae. aegypti der Jacobina-Population nun eine Mischung aus drei Populationen. Es ist unklar, wie sich dies auf die Krankheitsübertragung oder auf andere Bemühungen zur Bekämpfung dieser gefährlichen Vektoren auswirken kann.

In Jacobina (Kuba/Mexiko/Brasilien) gibt es jetzt eine Tri-Hybrid-Population von GE-Mücken. Aufgrund ihres unterschiedlichen genetischen Aufbaus, so die Studie, ist die Population wahrscheinlich „robuster“ als sie es vor der Freisetzung der GVO-Mücken war, und zwar aufgrund der „hybriden Vitalität“.

Oxitec veröffentlicht Webinar mit Daten aus Feldversuchen

Im April 2022, nachdem die EPA die EUP von Oxitec verlängert hatte, präsentierte das Unternehmen ein Webinar über die Ergebnisse seines Freilandversuchs mit Mücken in Florida. Zur Durchführung der Studie wurden Kästen mit GE-Mückeneiern auf Privatgrundstücken aufgestellt und mit Fallen versehen. Die männlichen GE-Mücken schlüpften und zirkulierten in einem Bereich von einem Hektar, der dem von wilden Mücken bewohnten Bereich ähnlich ist.

Nachdem sich die Mücken gepaart und wilde Weibchen in den Fallen Eier abgelegt hatten, sammelten die Forscher etwa 22 000 von ihnen ein und brachten sie zum Schlüpfen in ein Labor. Die Weibchen mit dem vererbten GE-Gen wurden identifiziert, weil sie im Labor unter einer Lampe fluoreszieren.

Oxitec gab an, dass alle Weibchen, die das GE-Gen geerbt hatten, vor dem Erreichen des Erwachsenenalters starben und dass das Gen nach einigen Generationen nicht mehr in wilden Moskitos zu finden war. Es wurde auch festgestellt, dass keine GE-Mücke weiter als 400 Meter vom Freisetzungsort entfernt war.

Die Pilotstudie gibt jedoch keinen Aufschluss darüber, ob die Freisetzung gentechnisch veränderter Mücken wilde Mückenpopulationen unterdrückt oder, was noch wichtiger ist, ob sie die Übertragung von Krankheiten, die von A. aegypti übertragen werden, verringert. Thomas Scott, Entomologe an der Universität von Kalifornien, Davis, brachte einen interessanten Punkt auf den Punkt, als er gegenüber Nature erklärte: „Sie werden nicht in der Lage sein, eine Studie durchzuführen, um zu zeigen, dass sie tatsächlich eine Auswirkung auf die öffentliche Gesundheit hat. Es gibt nicht genug von Aedes übertragene Virusinfektionen in den Florida Keys.

Wenn die Zahl der von Aedes übertragenen Krankheiten in Florida so gering ist, warum dann überhaupt die Freisetzung der GE-Insekten? Nach Angaben der CDC:

Dengue – „Fast alle Dengue-Fälle, die in den 48 zusammenhängenden US-Bundesstaaten gemeldet wurden, betrafen Reisende, die sich anderswo infiziert hatten.

Chikungunya – Von 2016 bis 2020 gab es in den USA keine Fälle von lokal erworbenem Chikungunya-Virus.

Östliches Pferdeenzephalitis-Virus (EEEV) – „Nur wenige Fälle werden jedes Jahr in den Vereinigten Staaten gemeldet.

Zika-Virus – Von 2018 bis 2020 wurden keine lokal erworbenen Fälle gemeldet.

Darüber hinaus können laut Scott selbst sehr niedrige Populationen von A. aegypti zu Krankheitsausbrüchen führen. Selbst wenn es Oxitecs gentechnisch veränderten Mücken gelingen sollte, die lokalen Populationen zu reduzieren, kann dies also nicht zu einem Rückgang der Krankheiten führen. „So einfach ist das nicht“, sagte er. Ein weiterer Grund, der die Notwendigkeit von gentechnisch veränderten Stechmücken in Frage stellt, ist, dass A. aegypti nur etwa 4 % der Stechmücken in den Florida Keys ausmacht.

„Die schwarze Salzwiesenmücke (Aedes taeniorhynchus) – eher eine Plage als ein Krankheitsüberträger – macht wahrscheinlich etwa 80 % der Mückenpopulation auf den Inseln aus“, so Nature, was bedeutet, dass auch die Freisetzung von gentechnisch veränderten Mücken den Bedarf an Pestiziden nicht verringern wird.

Die Freisetzung von gentechnisch veränderten Moskitos in der freien Natur ist eine schlechte Idee

Die Anwohner sind zu Recht besorgt über die Freisetzung von gentechnisch veränderten Insekten in ihrem Garten, da das Ergebnis dieses rücksichtslosen Experiments noch völlig unbekannt ist und die EPA bei der Analyse der Daten alles andere als transparent war. Laut Sustainable Pulse:

Leider hat die EPA nicht ihre gesamte Analyse zur öffentlichen Gesundheit veröffentlicht, und Daten zur Allergenität und Toxizität wurden in öffentlichen Dokumenten geschwärzt. Die wichtigsten Umweltbewertungen der EPA waren ebenfalls unzureichend und sahen keine wissenschaftlichen Tests mit Käfigversuchen vor der Freisetzung in die Umwelt vor.

Dana Perls, Programm-Managerin für neue Technologien bei Friends of the Earth, äußerte sich ebenfalls bestürzt darüber, dass die EPA den Interessen der Unternehmen Vorrang vor der öffentlichen Gesundheit eingeräumt hat:

Schlecht gemachte, geheimnisvolle Wissenschaft und mangelnde Transparenz werden wieder einmal mit einem Freifahrtschein von Regierungsbeamten belohnt, die die Stimmen besorgter Wissenschaftler und der am meisten Betroffenen ignorieren. Zuerst in Brasilien und jetzt in Florida haben die Regierungsbehörden das Ziel verfehlt und die Interessen eines privaten Unternehmens über die öffentliche Gesundheit und den Schutz des Ökosystems gestellt.

Mücken können durchaus Krankheiten übertragen. Auch wenn die Freisetzung gentechnisch veränderter Mücken gefährlich und fehlgeleitet ist, ist es ratsam, vernünftige Maßnahmen zu ergreifen, um nicht gestochen zu werden. Sie können dies tun, indem Sie:

Tragen Sie lange Ärmel und Hosen, wenn Sie wissen, dass Sie sich im Freien in einem mückengefährdeten Gebiet aufhalten werden.

Verwenden Sie bei Bedarf natürliche Insektenschutzmittel (keine chemisch-synthetischen) wie Zimtblattöl, ätherisches Citronella-Öl oder Katzenminze-Öl

Verwendung eines Ventilators in Ihrem Garten, um Mücken fernzuhalten, während Sie sich im Freien aufhalten, strategische Bepflanzung mit Ringelblumen, die Mücken eher fernhalten

Ablassen von stehendem Wasser, einschließlich Haustiernäpfen, Dachrinnen, Müll- und Recyclingtonnen, Ersatzreifen, Vogeltränken und Kinderspielzeug, da dies die Brutstätten der Mücken sind

Aufstellen eines Fledermaushauses, da Mücken eine ihrer Lieblingsspeisen sind

