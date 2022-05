The Corbett Report: NBC hat gerade einen Krieg mit China simuliert: So ist es abgelaufen und WARUM wurde die Simulation inszeniert?

Die Nachrichtensendung Meet The Press von NBC bot ihren Zuschauern Anfang des Monats einen besonderen Leckerbissen. Unter dem bissigen Titel „War Games: Der Kampf um Taiwan“ inszenierte der „Nachrichten“-Kanal eine Simulation, in der durchgespielt wurde, was bei einer militärischen Konfrontation zwischen den USA und China passieren würde.

Sie wollen wissen, was passiert ist? Lassen Sie uns die 5 Ws von NBCs Krieg mit China beantworten.

WER hat die Simulation inszeniert?

Die Simulation fand im Washingtoner Büro von NBC News statt, wurde aber vom Center for a New American Security (CNAS) inszeniert.

Das CNAS ist eine Washingtoner Denkfabrik, die sich selbst als „unabhängige, überparteiliche, gemeinnützige Organisation beschreibt, die eine starke, pragmatische und prinzipienfeste nationale Sicherheits- und Verteidigungspolitik entwickelt“. Wie üblich muss man jedoch dem Geld folgen, wenn man wissen will, worum es bei der Denkfabrik wirklich geht. In diesem Fall sind die beiden größten Geldgeber Northrop Grumman und das US-Verteidigungsministerium (mit Palantir, Raytheon, Honeywell, Booz Allen Hamilton und all den üblichen Verdächtigen nicht weit dahinter), was erklären könnte, warum sie eine „Stärkung der nuklearen Abschreckung“ empfiehlt; die Bemühungen des Heimatschutzministeriums gegen den „inländischen Terrorismus“ bejubelt, darüber nachdenkt, wie KI und andere Zukunftstechnologien effektiv als Waffen eingesetzt werden können, für die „Erweiterung“ der NATO und die Stärkung der transatlantischen Sicherheitsbeziehungen Amerikas plädiert und Angst vor China und anderen Schreckgespenstern des amerikanischen Imperiums schürt.

Zu den tatsächlichen Teilnehmern an der Übung gehörten ehemalige Regierungsbeamte (wie Michèle Flournoy), derzeitige Regierungsbeamte (wie Mike Gallagher und Mikie Sherrill), Handlanger von Denkfabriken wie Becca Wasser und Cristina Garafola und vom WEF gelistete Akademiker wie Bonny Lin.

WO hat der simulierte Konflikt stattgefunden?

Wie bereits erwähnt, fand das Kriegsspiel in den NBC-Studios in Washington statt, aber die Simulation selbst konzentrierte sich auf Taiwan.

Der Moderator von Meet The Press, Chuck Todd, beschrieb Taiwan als „selbstverwaltete Insel, die etwas größer ist als der Bundesstaat Maryland und etwa 100 Meilen (ca. 161 km) vor der Küste des chinesischen Festlands an der Schnittstelle zwischen dem Ost- und dem Südchinesischen Meer liegt“, und so ist die Wahl Taiwans als Schauplatz eines solchen Kriegsspiels nicht überraschend. Der genaue politische Status Taiwans ist seit 1949 umstritten, als Chiang Kai-shek und die Kuomintang nach einer Reihe von Niederlagen gegen die chinesischen Kommunisten während des chinesischen Bürgerkriegs dorthin flohen. Die abtrünnige Republik China – mit Taipeh als vorläufiger Hauptstadt – beansprucht für sich, die rechtmäßige Regierung Chinas zu sein. Die kommunistische Volksrepublik China hingegen, angeführt von Präsident Xi in Peking, beansprucht Taiwan für sich im Rahmen ihrer „Ein-China-Politik“.

Kenner des asiatisch-pazifischen Raums wissen, dass die US-Militärplaner seit langem eine chinesische Invasion Taiwans als wahrscheinlichen Krisenherd in der Region betrachten. Dieses jüngste Kriegsspiel ist nur das jüngste Beispiel.

WANN wurde die Simulation angesetzt?

Das Spiel mit dem offiziellen Titel „Dangerous Straits: Battle for Taiwan 2027“, findet im Jahr 2027 statt (Sie haben es erraten!). Wie Todd in der Vorbemerkung zur Sendung erklärt:

Die CNAS hat die Bedingungen des hypothetischen Konflikts entworfen, der im Jahr 2027, also in fünf Jahren, stattfindet. Wie würden die USA reagieren, wenn China einen direkten Angriff auf Taiwan starten würde, um die Wiedervereinigung zu erzwingen, nachdem Taiwan eine neue Führung gewählt hatte, die sich dem chinesischen Druck zunehmend widersetzte?

In der Tat, wie.

WAS geschah in der Simulation?

Das Spiel bestand aus drei Runden, wobei ein „Spielleiter“ vom CNAS „nach jedem Zug die Realität vor Ort festlegte“.

In der ersten Runde griff das „rote Team“ (das China repräsentiert) Taiwan an, indem es zunächst die vorgelagerten Inseln angriff und anschließend einen Luft- und Raketenangriff auf Taiwan und auf US-Stützpunkte in Japan, Guam und den nördlichen Marianen durchführte. Das blaue Team (die USA) antwortete mit Bombenangriffen auf chinesische Schiffe im Hafen und einem Luftkampf gegen chinesische Flugzeuge über Taiwan.

In der zweiten Runde setzte das rote Team Marschflugkörper und Hyperschallwaffen gegen Hawaii ein und zerstörte die Kommandozentrale auf der Hickam Air Force Base. Das blaue Team setzte unterdessen U-Boot-Kräfte in der Straße von Taiwan ein, um Chinas Kriegsschiffe anzugreifen.

In der letzten Runde versuchte das rote Team, Alaska, San Diego und Hawaii anzugreifen und führte einen Atomtest über dem Pazifik durch, um „die Vereinigten Staaten dazu zu bringen, die nukleare Option ernster zu nehmen“. Das blaue Team konzentrierte sich speziell auf die Kämpfe auf Taiwan und setzte einige seiner Schiffe ein, um die US-Streitkräfte vor Ort zu unterstützen.

WARUM wurde die Simulation inszeniert?

Ahhh, warum haben sie diese Simulation inszeniert. Jetzt kommen wir zum Kern der Sache. Warum hat man sich überhaupt die Mühe gemacht, eine solche Simulation für die Kameras zu inszenieren und sie in ganz Amerika und in der ganzen Welt zu verbreiten?

Für diejenigen, die in der Lage sind, zwei Schritte voraus zu denken, beantwortet sich die Frage von selbst. Aber lassen Sie uns die möglichen Erklärungen anhand dieser Frage untersuchen: Wozu sind solche Kriegsspiele eigentlich gut?

Wenn wir sie für bare Münze nehmen, sollen sie den Kriegsplanern helfen, die Position des Gegners, seine Beweggründe, seine Stärken und potenziellen Schwächen zu verstehen. Sie helfen auch, Schwachstellen in der eigenen Verteidigung aufzuzeigen, und sie helfen ihnen, die Möglichkeiten verschiedener Kriegsszenarien durchzudenken und ihre Pläne entsprechend anzupassen.

Aber da dies der Corbett Report ist, werden wir diese Simulation nicht für bare Münze nehmen. Welche anderen Funktionen erfüllen Kriegsspiele?

Zunächst einmal tragen sie dazu bei, hochrangigen Beamten und anderen Personen in Machtpositionen die Vorstellung zu vermitteln, dass diese Ereignisse wahrscheinlich oder sogar unvermeidlich sind. Sie helfen auch, diese Beamten auf ihre Rolle vorzubereiten, falls eine solche Situation im wirklichen Leben eintreten sollte.

Eine „Simulation“ wie Event 201 diente beispielsweise diesem Zweck, indem sie die verschiedenen Teilnehmer (zumindest diejenigen, die nicht in den Plan eingeweiht waren) auf die bevorstehende Coronavirus-Pandemie und die drastischen Maßnahmen vorbereitete, die in der Folge eines solchen Ereignisses ergriffen werden müssten. Man beachte zum Beispiel, dass eine ganze Sitzung der Veranstaltung 201 der „Kommunikationsdiskussion“ gewidmet war, in der die Idee vorgestellt wurde, dass „böse Akteure“ die Pandemiekrise nutzen würden, um „Fehlinformationen und Desinformationen“ zu verbreiten, und dass Maßnahmen wie Internetabschaltungen und drastische Zensurmaßnahmen notwendig sein könnten, um mit diesen Entwicklungen fertig zu werden. Wenn dieser Gedanke den Teilnehmern von Event 201 vor der Teilnahme an der Simulation seltsam oder „abwegig“ erschien, so erschien er ihnen nach der Veranstaltung wahrscheinlich noch plausibler – vielleicht sogar wahrscheinlich.

Es liegt auf der Hand, dass militärische Kriegsspiele wie die „Schlacht um Taiwan“ dazu benutzt werden können, die Teilnehmer vorhersehbar zu programmieren, indem man ihnen die Vorstellung einpflanzt, dass die Bedrohung durch China (oder durch den jeweiligen geopolitischen Rivalen, der als Feindbild dient) real und unmittelbar bevorstehend ist. Seht her! Sie könnten jeden Moment zuschlagen! Sie könnten nuklear werden! Beachten Sie die Bemerkung des ehemaligen Unterstaatssekretärs für Verteidigung Fluornoy auf halbem Weg durch diese Simulation, dass: „Die wichtigste Erkenntnis in diesem Spiel ist: Wenn Sie sich nicht jahrelang darauf vorbereitet haben – Munition vorbereiten, die Taiwanesen vorbereiten, Ihre eigenen Streitkräfte vorbereiten, Ihre Verteilungsbasen entwickeln – wenn Sie sich nicht jahrelang darauf vorbereitet haben, dann werden Sie die ganze Zeit hinter der Acht sein.“

Es ist nicht schwer zu verstehen, warum Northrop Grumman oder Raytheon der Meinung sind, dass es ihr Geld wert ist, Organisationen zu sponsern, die dazu beitragen, solche Ideen in die Köpfe hochrangiger Regierungsberater zu bringen.

Aber es gibt noch einen weiteren Faktor, der bei diesem Kriegsspiel zu berücksichtigen ist: Diese Simulation wurde speziell für die Kameras von NBC News inszeniert, mit der ausdrücklichen Absicht, sie in der ganzen Welt auszustrahlen. In diesem Fall war das primäre Ziel der Indoktrination nicht die Regierungsbeamten oder Think-Tank-Insider, die an dem Spiel teilnahmen – obwohl sie sicherlich auch indoktriniert wurden – sondern die Zuschauer. Und was ist die Botschaft dieser Sendung? Der Krieg mit China kommt! Habt Angst!

Und so schlimm das alles auch ist, es ist natürlich noch viel, viel schlimmer. Bedenken Sie, dass dies nur eine Simulation ist, die an einem Tag durchgeführt wurde, und dass dieses Spiel eigentlich für die Öffentlichkeit bestimmt war. Diese Art von Kriegsspielen, militärischen Planungssitzungen und Bereitschaftsübungen finden ständig statt, sie werden nur normalerweise nicht von der Öffentlichkeit wahrgenommen. Erst in der vergangenen Woche haben unsere Freunde von der RAND Corporation einen „Forschungsbericht“ veröffentlicht, der die „Auswirkungen einer Zwangsquarantäne Taiwans durch die Volksrepublik China“ untersucht. Diese Art von Szenario-Planungsdokumenten dient dazu, die künftigen Kombattanten des bevorstehenden Großmächtekrieges vorausschauend zu programmieren. Wenn der bewaffnete Konflikt dann tatsächlich ausbricht, wird er ihnen so vertraut vorkommen, dass niemand mehr darüber nachdenkt, wie die Kriegsplaner so richtig liegen konnten.

Aber jetzt kommt der eigentliche Knackpunkt: In einem dieser erstaunlichen Zufallstreffer, die bei „Simulationen“ wie diesen immer wieder vorkommen, haben die Leute, die Bidens Teleprompter-Skript schreiben, nur wenige Tage nach dem von NBC veranstalteten Kriegsspiel beschlossen, dass jetzt der perfekte Zeitpunkt ist, um in ein Wespennest zu stechen, ihre langjährige Politik der strategischen Zweideutigkeit aufzugeben und offiziell zu erklären, dass die USA sich verpflichtet haben, Taiwan vor der chinesischen Invasion zu verteidigen, von der jeder weiß, dass sie unmittelbar bevorsteht.

Komisches Timing, das. Ich schätze, wir werden es einfach der unheimlichen Weitsicht dieser galaktischen Gehirne bei CNAS und den feinen Leuten bei NBC News zuschreiben, oder?