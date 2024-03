Minderheit der Abgeordneten warnt: EU-Digital-ID kann eine QR-Code-Gesellschaft schaffen, die zu Sozialkrediten führt

Im Vorfeld der Abstimmung über die Aktualisierung des europäischen Rahmens für die digitale Identität in der vergangenen Woche haben sich einige Abgeordnete gegen die Einführung einer EU-weiten digitalen Identitätsbörse ausgesprochen. Sie bezeichneten diese als eine Beleidigung der Demokratie, die eine QR-Code-Gesellschaft schaffe und zu einem Sozialkreditsystem nach chinesischem Vorbild führe.

Die aktualisierte Verordnung wurde letzten Donnerstag angenommen, wobei die Mehrheit der Abgeordneten die europäische digitale Identitätsbörse als sicheres und bequemes digitales Werkzeug für alle Mitglieder der Europäischen Union begrüßte.

Eine kleine Handvoll Abgeordneter warnte jedoch in der Debatte, dass die Agenda zur digitalen Identität auf undemokratische Weise zustande gekommen sei, dass sie anfällig für korrupte Regierungen sei und dass sie ein Orwellsches Gesellschaftsmodell schaffen könne.

„Die Idee einer digitalen Brieftasche ist im Grunde der letzte Schritt auf dem Weg zur totalen Kontrolle der Gesellschaft […] Von hier aus kann die Europäische Union zu einer allumfassenden und immerwährenden QR-Code-Gesellschaft werden.“ Gerolf Annemans, Europaabgeordneter für Belgien

Der belgische Europaabgeordnete Gerolf Annemans warnte, dass die digitale Identitätsbörse der EU zu einem Gefängnis oder einer Leine zur Kontrolle der gesamten Gesellschaft werden könnte:

„Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir stehen heute an einem Scheideweg. Wir müssen eine Entscheidung treffen, die tiefgreifende Folgen für die Freiheiten der europäischen Bürger und für ihre Privatsphäre in der Zukunft haben wird.

„Hinter den hier vorgeschlagenen Rechtsvorschriften über eine digitale Identität für die gesamte Europäische Union verbirgt sich eine gefährliche, ja unheilvolle Agenda.

„Die Idee einer digitalen Brieftasche ist im Grunde der letzte Schliff auf einem Weg, der uns zur totalen Kontrolle der Gesellschaft führen wird. Ob das nun Big Brother oder Brave New World ist: Ich werde es offen lassen. Es ist eine Europäische Union, in der jede Transaktion, jede Bewegung, jede Interaktion aufgezeichnet wird. Ein Kontinent, in dem die Freiheiten der Bürger von einem digitalen grünen Licht abhängig gemacht werden können. Das wird kein Komfort sein, sondern eine Leine. Nicht eine Brieftasche, sondern ein Gefängnis.

„Datenschutzexperten schlagen Alarm und warnen, seit dieser Vorschlag aufgetaucht ist. Denn wie freiwillig ist ein System, das die Einhaltung von Regeln zentral erzwingen kann, indem es den Zugang zu wesentlichen Diensten erlaubt und damit ipso facto auch nicht erlaubt? Von hier aus kann die Europäische Union zu einer allumfassenden und immerwährenden QR-Code-Gesellschaft werden.

„Ich appelliere daher an meine Kollegen, Vorsicht walten zu lassen und dieses Einfallstor für ein Sozialkreditsystem nach chinesischem Vorbild abzulehnen.

„Die Wahl, die wir haben, ist klar: Entweder wir lassen uns auf eine Zukunft der Überwachung und Kontrolle ein oder wir halten an den Grundsätzen der Freiheit und Autonomie fest, die unsere demokratische Gesellschaft ausmachen.“

„Diese Versuchung des QR-Codes und des Sozialkredits nach chinesischem Vorbild, davon träumen hier einige. Die Versuchung, Freiheiten und den Zugang zu öffentlichen Dienstleistungen und zur Gesundheitsversorgung zu entziehen, die Versuchung, gehorsame Bürger zu identifizieren und abweichende Bürger durch Sperrung ihrer Bankkonten zu bestrafen, wie in Kanada, China oder Italien“. Virginie Joron, Europaabgeordnete für Frankreich

Die französische Europaabgeordnete Virginie Joron sagte, dass die digitale Identitätsbörse „ein autoritäres Abdriften“ fördern könnte, wie wir es bei den Abriegelungen gesehen haben, und dass das System auch zu einer QR-Code-Gesellschaft führen könnte, wie das chinesische System der Sozialkredite:

„Frau Präsidentin, Herr Kommissar, liebe Kolleginnen und Kollegen, Sie wollten den QR-Code in die Körper unserer Mitbürger einschreiben. Kein Transport, keine medizinische Versorgung, keine Nachtclubs, kein Stehen, Sitzen, Liegen oder dynamische Strandcafés. Der 12. Juli 2021 wird für Frankreich ein dunkler Tag für unsere Freiheiten bleiben.

„Diese Versuchung des QR-Codes und des Sozialkredits nach chinesischem Vorbild, davon träumen hier einige. Die Versuchung, Freiheiten und den Zugang zu öffentlichen Dienstleistungen und zur Gesundheitsversorgung zu verweigern, die Versuchung, gehorsame Bürger zu identifizieren und abweichende Bürger zu bestrafen, indem man ihre Bankkonten sperrt, wie in Kanada, China oder Italien.

„Natürlich kennen wir die Möglichkeiten der digitalen Technologie, und in einem Staat, der die Demokratie achtet, hätte ich keine Angst. Aber mit COVID haben wir ein autoritäres Abdriften zu Überzeugungen erlebt, die sich als falsch erwiesen haben.

„Ja, die digitale Identität kann uns zu einem anderen Gesellschaftsmodell führen. Und ich schließe mit einer Passage aus George Orwells Buch ‚1984‘, in dem er die totale Überwachung durch Big Brother-Kameras vorhersagte: ‚Winston konnte an der Fassade noch die kunstvolle Inschrift der drei Slogans der Partei entziffern: KRIEG IST FRIEDEN / FREIHEIT IST SKLAVEREI / UNWISSENHEIT IST STÄRKE.

„Willkommen im Jahr 2024!“

„Die Art und Weise, wie die europäische digitale Identität zustande kam, ist eine Beleidigung für die Demokratie […] Das niederländische Kabinett hat einem europäischen Gesetz zugestimmt, zu dem die Abgeordnetenkammer ausdrücklich Nein gesagt hat. Wenn die nationalen Parlamente in der EU ignoriert werden, warum sind sie dann überhaupt da?“ Michiel Hoogeveen, Europaabgeordneter für die Niederlande

Der niederländische Europaabgeordnete Michiel Hoogeveen bezeichnete die Art und Weise, wie die digitale Identität zustande kam, als „Beleidigung der Demokratie“, da die niederländischen Wähler das digitale Identitätssystem bereits abgelehnt hatten, der Staatssekretär für Digitalisierung aber trotzdem zustimmte:

„Die Art und Weise, wie die europäische digitale Identität zustande kam, ist eine Beleidigung für die Demokratie.

„Im Dezember 2022 wurde im niederländischen Parlament ein Antrag mehrheitlich angenommen, in dem der Staatssekretär für Digitalisierung Van Huffelen aufgefordert wurde, den Schlussfolgerungen des Rates zur europäischen digitalen Identität nicht zuzustimmen. Diese birgt ernsthafte Risiken, wie die zentrale Speicherung von Daten und unsichere Techniken. Van Huffelen ignorierte dies und stimmte trotzdem zu.

„Das niederländische Kabinett hat also einem europäischen Gesetz zugestimmt, zu dem die Abgeordnetenkammer ausdrücklich Nein gesagt hat.

„Wenn die nationalen Parlamente in der EU ignoriert werden, warum sind sie dann überhaupt da? Die Menschen, die darüber zu entscheiden haben, sind die niederländischen Wähler durch unsere demokratischen Mechanismen und Verfahren.

„Wenn wir dazu nicht bereit sind, können wir unsere nationalen Parlamente genauso gut sofort schließen und in ein Museum verwandeln.“

„Solange wir korrupte Staaten in der Union haben, riskieren wir die Sicherheit der Bürger“ Johan Nissinen, Europaabgeordneter für Schweden

bgerundet werden die Gegenstimmen durch den schwedischen Europaabgeordneten Johan Nissinen, der sagte, dass die digitale Identität aufgrund der Korruption in einigen Mitgliedsstaaten zu gut klingen würde, um wahr zu sein:

„Frau Rednerin! Es klingt sicherlich fantastisch, dass wir in der Lage sein sollten, unsere Identität zu zeigen und elektronische Dokumente innerhalb der EU über eine europäische digitale Brieftasche auszutauschen.

„Natürlich klingt es zu schön, um wahr zu sein. Es birgt ernsthafte Risiken, die nicht ignoriert werden können.

„Die Korruptionsprobleme in einigen Mitgliedstaaten sind besonders beunruhigend. Können wir darauf vertrauen, dass diese kompetent sind und den ethischen Umgang mit diesen sensiblen Daten respektieren, wie es beispielsweise Schweden tut? Nein, leider glaube ich das nicht. Es ist äußerst fragwürdig und weckt den Verdacht auf Missbrauch und unangemessene Überwachung.

„Vor allem unsere Bürger gefährden die Sicherheit und die Privatsphäre. Das müssen wir bedenken, bevor wir einen solchen Vorschlag annehmen. Solange wir korrupte Staaten in der Union haben, riskieren wir die Sicherheit der Bürger“.