Scott Ritter: Wir sind Zeugen der bittersüßen Geburt eines neuen Russlands

Der Wiederaufbau Noworossijas nach der ukrainischen Vernachlässigung und dem Krieg ist eine monumentale, aber unumgängliche Aufgabe

Tucker Carlsons verwirrte Verärgerung über die improvisierte Geschichtsstunde des russischen Präsidenten Wladmir Putin zu Beginn ihres bahnbrechenden Interviews im Februar (das mehr als eine Milliarde Mal angesehen wurde), unterstrich eine Tatsache. Für ein westliches Publikum ist die Frage nach der historischen Glaubwürdigkeit des russischen Anspruchs auf ein souveränes Interesse an den Gebieten am linken (östlichen) Ufer des Dnjepr, die derzeit von der Ukraine beansprucht werden, so verwirrend, dass es sie nicht versteht.

Wladimir Putin hat seine Geschichtslektion jedoch nicht aus dem Hut gezaubert. Jeder, der die Reden und Schriften des russischen Präsidenten im Laufe der Jahre verfolgt hat, wird seine Äußerungen gegenüber Carlson als sehr vertraut empfunden haben. Sie spiegeln sowohl im Ton als auch im Inhalt frühere Aussagen wider, die sich sowohl auf die Lebensfähigkeit des ukrainischen Staates aus historischer Sicht als auch auf die historischen Verbindungen zwischen dem, was Putin Noworossija (Neurussland) und die russische Nation genannt hat, bezogen.

So stellte der Präsident am 18. März 2014 bei seiner Ankündigung der Annexion der Krim fest, dass „nach der [russischen] Revolution [von 1917] die Bolschewiki – Gott möge sie richten – aus verschiedenen Gründen historische Teile des Südens Russlands der Republik Ukraine zugeschlagen haben. Dies geschah ohne Rücksicht auf die ethnische Zusammensetzung der Bevölkerung, und diese Regionen bilden heute den Südosten der Ukraine„.

Später erklärte Putin in einer im Fernsehen übertragenen Frage-und-Antwort-Runde, dass „das, was in der Zarenzeit Noworossija genannt wurde – Charkow, Lugansk, Donezk, Cherson, Nikolajew und Odessa – damals nicht Teil der Ukraine war. Diese Gebiete wurden der Ukraine in den 1920er Jahren von der Sowjetregierung zugesprochen. Warum das so ist? Wer weiß das schon? Sie wurden von Potemkin und Katharina der Großen in einer Reihe von bekannten Kriegen gewonnen. Das Zentrum dieses Gebiets war Noworossijsk, weshalb die Region auch Noworossija genannt wird. Russland hat diese Gebiete aus verschiedenen Gründen verloren, aber die Menschen sind geblieben.„

Noworossija ist nicht nur ein Konstrukt von Wladimir Putins Fantasie, sondern ein Begriff, der auf historischen Tatsachen beruht und bei den Menschen, die die Gebiete bewohnten, die er umfasste, Anklang fand. Nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion versuchten pro-russische Bürger des neuen ukrainischen Staates erfolglos, Noworossija als unabhängige Region wiederherzustellen.

Während dieser Versuch scheiterte, wurde das Konzept einer größeren Konföderation Noworossija im Mai 2014 von den neu ausgerufenen Volksrepubliken Donezk und Lugansk wiederbelebt. Aber auch dieser Versuch war nur von kurzer Dauer und wurde 2015 auf Eis gelegt. Dies bedeutete jedoch nicht den Tod der Idee von Noworossija. Am 21. Februar 2022 hielt Putin eine lange Ansprache an die russische Nation, kurz bevor er beschloss, russische Truppen in die Ukraine zu entsenden, und zwar im Rahmen einer militärischen Sonderoperation, wie er es nannte. Denjenigen, die Tucker Carlsons Interview mit Putin vom 9. Februar 2024 verfolgt haben, wird die Ähnlichkeit zwischen den beiden Vorträgen aufgefallen sein.

Zwar nahm er nicht direkt Bezug auf Noworossija, doch skizzierte der Präsident grundlegende historische und kulturelle Zusammenhänge, die als Grundlage für jede Diskussion über die Lebensfähigkeit und Legitimität von Noworossija im Kontext der russisch-ukrainischen Beziehungen dienen.

„Ich möchte noch einmal betonen„, so Putin, „dass die Ukraine für uns nicht nur ein Nachbarland ist. Sie ist ein integraler Bestandteil unserer eigenen Geschichte, Kultur und unseres geistigen Raums. Sie ist unsere Freunde, unsere Verwandten, nicht nur Kollegen, Freunde und ehemalige Arbeitskollegen, sondern auch unsere Verwandten und engen Familienmitglieder. Seit den ältesten Zeiten“, so Putin weiter, „haben sich die Bewohner der südwestlichen historischen Territorien des alten Russlands als Russen und orthodoxe Christen bezeichnet. Das war auch im 17. Jahrhundert so, als ein Teil dieser Gebiete [d.h. Noworossija] mit dem russischen Staat wiedervereinigt wurde, und auch noch danach.„

Der russische Präsident legte seine Behauptung dar, dass der moderne Staat Ukraine eine Erfindung von Wladimir Lenin, dem Gründervater der Sowjetunion, sei. „Die Sowjetukraine ist das Ergebnis der Politik der Bolschewiki“, erklärte Putin, „und man kann sie zu Recht ‚Wladimir Lenins Ukraine‘ nennen. Er war ihr Schöpfer und Architekt. Dies wird durch Archivdokumente vollständig und umfassend bestätigt.„

Putin fuhr fort mit einer Drohung, die sich im Kontext der Gegenwart als unheilvoll vorausschauend erweist. „Und heute hat die ‚dankbare Nachkommenschaft‘ Lenin-Denkmäler in der Ukraine umgestürzt. Sie nennen es Dekommunisierung. Ihr wollt Entkommunisierung? Nun gut, das passt uns ganz gut. Aber warum auf halbem Weg stehen bleiben? Wir sind bereit zu zeigen, was eine echte Dekommunisierung für die Ukraine bedeuten würde.“

Im September 2022 setzte Putin dies in die Tat um und ordnete Referenden in vier Gebieten an (Cherson und Saporoshje sowie die kürzlich unabhängig gewordenen Volksrepubliken Donezk und Lugansk), um zu entscheiden, ob die dort lebenden Menschen der Russischen Föderation beitreten wollten. Alle vier bejahten dies. Putin hat diese neuen russischen Gebiete seither als Noworossija bezeichnet, vielleicht nirgendwo deutlicher als im Juni 2023, als er die russischen Soldaten lobte, „die für Noworossija und für die Einheit der russischen Welt gekämpft und ihr Leben gegeben haben.“

Die Geschichte derer, die für Noworossija gekämpft und ihr Leben gegeben haben, wollte ich schon seit einiger Zeit erzählen. Ich habe hier in den Vereinigten Staaten miterlebt, wie extrem einseitig über die militärischen Aspekte der russischen Militäroperation berichtet wurde. Wie viele meiner Analystenkollegen musste ich die äußerst schwierige Aufgabe auf mich nehmen, die Fakten aus einer überwiegend fiktiven Berichterstattung herauszufiltern. Die russische Seite half mir dabei in keiner Weise, denn sie war sehr sparsam mit der Veröffentlichung von Informationen, die ihre Seite der Realität widerspiegelten.

Bei der Vorbereitung meines Besuchs in Russland im Dezember 2023 hatte ich gehofft, die vier neuen russischen Gebiete besuchen zu können, um mir selbst ein Bild von den Kämpfen zwischen Russland und der Ukraine zu machen. Außerdem wollte ich die russische militärische und zivile Führung befragen, um eine umfassendere Sicht des Konflikts zu erhalten. Ich hatte mich über die russische Botschaft in den USA an das russische Außen- und Verteidigungsministerium gewandt und sowohl den Botschafter, Anatoly Antonov, als auch den Verteidigungsattache, Generalmajor Evgeny Bobkin, von meinen Plänen überzeugt.

Während beide Männer mein Projekt unterstützten und diesbezügliche Empfehlungen an ihre jeweiligen Ministerien schrieben, legte das russische Verteidigungsministerium, das das letzte Wort über das Geschehen in den vier neuen Gebieten hatte, sein Veto ein. Der Grund für dieses Veto war nicht etwa, dass man nicht wollte, dass ich eine eingehende Analyse des Konflikts aus russischer Sicht verfasste, sondern vielmehr, dass man das Projekt in der von mir skizzierten Form, die einen ständigen Zugang zu den Einheiten und dem Personal an der Front erfordert hätte, für zu gefährlich hielt. Kurz gesagt, das russische Verteidigungsministerium war nicht erfreut über den Gedanken, dass ich in seinem Auftrag getötet werden könnte.

Unter normalen Umständen hätte ich einen Rückzieher gemacht. Ich wollte keine Schwierigkeiten mit der russischen Regierung heraufbeschwören, und ich war mir immer bewusst, dass ich ein Gast in diesem Land war.

Das Letzte, was ich sein wollte, war ein „Kriegstourist“, der sich und andere aus rein persönlichen Gründen in Gefahr bringt. Aber ich war auch der festen Überzeugung, dass ich diese Orte aus erster Hand sehen musste, wenn ich weiterhin so genannte „Expertenanalysen“ über die Militäroperation und die geopolitischen Gegebenheiten in Noworossija und auf der Krim erstellen wollte. Ich war der festen Überzeugung, dass es meine berufliche Pflicht war, die neuen Gebiete zu sehen. Zu meinem Glück war Aleksandr Zyryanov, ein gebürtiger Krimianer und Generaldirektor der Novosibirsk Region Development Corporation, einverstanden.

Es war nicht einfach.

Wir versuchten zunächst, über Donezk in die neuen Gebiete zu gelangen, indem wir von Rostow am Don aus nach Westen fuhren. Als wir am Kontrollpunkt ankamen, wurde uns jedoch mitgeteilt, dass das Verteidigungsministerium keine Einreisegenehmigung erteilt hatte. Da Aleksandr dies nicht akzeptieren wollte, fuhr er nach Süden in Richtung Krasnodar und dann – nachdem er einige Telefonate geführt hatte – über die Krim-Brücke auf die Krim. Als klar wurde, dass wir von der Krim aus in die neuen Gebiete einreisen wollten, lenkte das Verteidigungsministerium ein und erteilte mir die Erlaubnis, die vier neuen russischen Gebiete unter einer nicht verhandelbaren Bedingung zu besuchen: Ich durfte mich nicht in die Nähe der Frontlinie begeben.

Wir verließen Feodosia früh am Morgen des 15. Januar 2024. In Dschankoj im Norden der Krim fuhren wir auf der Fernstraße 18 nach Norden in Richtung der Halbinsel Tup-Dschankoj und der Straße von Tschongar, die das Lagunensystem von Siwasch, das die Grenze zwischen der Krim und dem Festland bildet, in einen östlichen und einen westlichen Teil trennt. Hier durchbrachen die Truppen der Roten Armee in der Nacht des 12. November 1920 die Verteidigungsanlagen der Weißen Armee von General Wrangel, was zur Einnahme der Halbinsel Krim durch die sowjetischen Streitkräfte führte. Und hier überquerte die russische Armee am 24. Februar 2022 von der Krim aus die Region Cherson.

Die Chongar-Brücke ist eine von drei Straßenübergängen, die die Krim mit Cherson verbinden. Sie wurde bereits zweimal von ukrainischen Streitkräften angegriffen, um die russischen Nachschublinien zu unterbrechen, einmal im Juni 2023, als sie von Storm Shadow-Raketen britischer Bauart getroffen wurde, und ein weiteres Mal im August, als sie von SCALP-Raketen französischer Bauart (einer Variante des Storm Shadow) getroffen wurde. In beiden Fällen wurde die Brücke vorübergehend für Reparaturen gesperrt, was deutlich zu sehen war, als wir die Brücke überquerten und zum Kontrollpunkt Chongar fuhren, wo wir von russischen Soldaten zur Einreise in die Region Cherson zugelassen wurden.

Am Kontrollpunkt übernahmen wir ein Fahrzeug mit einer Leibwächtereinheit der Aufklärungskompanie des Sparta-Bataillons, einer erfahrenen militärischen Formation, deren Wurzeln bis zu den Anfängen des Aufstands im Donbass gegen die ukrainischen Nationalisten zurückreichen, die während des Maidan-Putsches im Februar 2014 die Macht in Kiew übernahmen. Sie sollten uns durch die Regionen Cherson und Saporoschje eskortieren – obwohl wir einen großen Bogen um die Frontlinien machen wollten, waren ukrainische „Tiefenaufklärungsgruppen“ (DRGs) dafür bekannt, den Verkehr entlang der Autobahn M18 ins Visier zu nehmen. Aleksandr fuhr einen gepanzerten Chevrolet Suburban, und die Sparta-Einheit hatte ihren eigenen gepanzerten Geländewagen. Sollten wir angegriffen werden, würden wir versuchen, durch den Hinterhalt zu fahren. Wenn das nicht gelang, mussten die Sparta-Jungs an die Arbeit gehen.

Unser erstes Ziel war die Stadt Genichesk, eine Hafenstadt am Asowschen Meer. Genitschesk ist die Hauptstadt des Bezirks Genitschesk der Region Cherson und dient seit dem 9. November 2022, als sich die russischen Streitkräfte aus der Stadt Cherson zurückzogen, als vorläufige Hauptstadt der Region. Aleksandr hatte seit dem Morgen telefoniert, und seine Bemühungen hatten sich gelohnt – ich war für ein Treffen mit Vladimir Saldo, dem örtlichen Gouverneur, verabredet.

Genitschesk liegt – buchstäblich – abseits der ausgetretenen Pfade. Als wir die Stadt Nowoaleksejewka erreichten, verließen wir die Autobahn M18 und fuhren nach Osten auf einer zweispurigen Straße, die uns in Richtung Asowsches Meer führte. Entlang der Strecke gab es bewaffnete Kontrollpunkte, aber die Sparta-Leibwächter konnten uns ohne Probleme durchwinken lassen. Aber die Wirkung dieser Kontrollpunkte war abschreckend – es gab keinen Zweifel daran, dass man sich in einer Region im Krieg befand.

Genitschesk als Geisterstadt zu bezeichnen, wäre irreführend – die Stadt ist bevölkert, und die Spuren des zivilen Lebens sind überall zu sehen. Das Problem war nur, dass es nicht genug Menschen zu geben schien. Die Stadt befindet sich wie die Region in einem allgemeinen Zustand des Verfalls, ein Überbleibsel der Vernachlässigung durch eine ukrainische Regierung, die die Gebiete, die seit 2004 für die Partei der Regionen gestimmt hatten, die Partei des ehemaligen Präsidenten Viktor Janukowitsch, der im Februar 2014 durch den Maidan-Putsch gestürzt wurde, weitgehend ignorierte. Fast zwei Jahre Krieg hatten ebenfalls zu der Atmosphäre gesellschaftlicher Verwahrlosung beigetragen, ein Eindruck, der durch das Wetter noch verstärkt wurde – bewölkt, kalt, mit leichtem Schneeregen, der vom Wasser hereinwehte.

Als wir das Gebäude betraten, in dem die Regierung der Region Cherson ihre provisorischen Büros eingerichtet hatte, fiel mir eine Lenin-Statue im Innenhof auf. Ukrainische Nationalisten hatten sie im Juli 2015 abgenommen, aber die Bürger von Genitschesk hatten sie im April 2022 wieder aufgestellt, nachdem die Russen die Kontrolle über die Stadt übernommen hatten. In Anbetracht von Putins Meinung über die Rolle, die Lenin bei der Gründung der Ukraine gespielt hat, empfand ich sowohl das Vorhandensein dieses Denkmals als auch die Rolle der russischen Bürger von Genitschesk bei seiner Wiederaufstellung als seltsam ironisch.

Vladimir Saldo ist ein Mann, der von Begeisterung für seine Arbeit erfüllt ist. Von Beruf Bauingenieur und promovierter Wirtschaftswissenschaftler, hatte Saldo leitende Positionen in der Projekt- und Baugesellschaft „Khersonbud“ inne, bevor er in die Politik wechselte und dem Stadtrat von Kherson, der Regionalverwaltung von Kherson und zwei Amtszeiten als Bürgermeister der Stadt Kherson angehörte. Als Mitglied der Partei der Regionen wechselte Saldo in die Opposition und wurde 2014, als die ukrainischen Nationalisten, die die Macht ergriffen hatten, die Partei praktisch aus der Politik verdrängten, politisch geächtet.

Aleksandr und ich hatten das Vergnügen, uns mit Saldo in seinem Büro im Regierungsgebäude in der Innenstadt von Genitschesk zu treffen. Wir sprachen über eine Vielzahl von Themen, darunter auch über seinen eigenen Weg von einem ukrainischen Bauspezialisten zu seiner jetzigen Position als Gouverneur der Oblast Cherson.

Wir sprachen über den Krieg.

Saldos Leidenschaft galt jedoch der Wirtschaft und der Frage, wie er dazu beitragen könnte, die zivile Wirtschaft von Cherson so wiederzubeleben, dass sie den Interessen der geschrumpften Bevölkerung am besten dient. Am Vorabend der Militäroperation, Anfang 2022, betrug die Einwohnerzahl der Region Cherson etwas mehr als eine Million, von denen etwa 280.000 in der Stadt Cherson wohnten. Im November 2022, nach dem Rückzug der russischen Streitkräfte vom rechten Dnjepr-Ufer – einschließlich der Stadt Cherson – war die Bevölkerung der Region auf unter 400.000 gesunken, und angesichts der schlechten wirtschaftlichen Aussichten sank die Zahl weiter. Viele derjenigen, die die Region verließen, waren Ukrainer, die nicht unter russischer Herrschaft leben wollten. Andere wiederum waren Russen und Ukrainer, die in der vom Krieg zerrütteten Region keine Zukunft sahen und deshalb ihr Glück anderswo in Russland suchten.

„Meine Aufgabe ist es, den Menschen in Cherson Hoffnung auf eine bessere Zukunft zu geben„, sagte mir Saldo. „Und die Zeit dafür ist jetzt gekommen, nicht erst, wenn der Krieg zu Ende ist.„

Die Wiederbelebung des einst blühenden Agrarsektors in Cherson hat oberste Priorität, und Saldo hat persönlich die Führung bei der Unterzeichnung von Vereinbarungen über die Lieferung von Produkten aus Cherson an Moskauer Supermärkte übernommen. Saldo hat die Region auch in eine Sonderwirtschaftszone umgewandelt, in der potenzielle Investoren und Unternehmer Vorzugskredite und finanzielle Unterstützung sowie organisatorische und rechtliche Hilfe für Unternehmen, die sich dort niederlassen wollen, erhalten können.

Der Mann, der für die Verwirklichung dieser Vision verantwortlich ist, ist Mikhail Panchenko, der Direktor des Industrieentwicklungsfonds der Region Cherson. Ich traf Mikhail in einem Restaurant, das sich gegenüber dem Regierungsgebäude befindet, in dem Saldo zu Hause ist. Mikhail war im Sommer 2022 nach Cherson gekommen und hatte dafür eine wichtige Position in Moskau aufgegeben. „Die russische Regierung war am Wiederaufbau von Cherson interessiert„, sagte Mikhail, „und richtete den Industrieentwicklungsfonds ein, um Unternehmen in die Region zu locken.“ Mikhail, der 1968 geboren wurde, war zu alt, um sich zum Militär zu melden. „Als sich die Gelegenheit bot, den Industrieentwicklungsfonds zu leiten, habe ich sie ergriffen, um meine patriotische Pflicht zu erfüllen.„

Im ersten Jahr des Bestehens des Fonds verteilte Mikhail 300 Millionen Rubel (fast 3,3 Millionen Dollar zum aktuellen Kurs) in Form von Darlehen und Zuschüssen (ein Teil davon wurde für die Eröffnung des Restaurants verwendet, in dem wir uns trafen). Eines der größten Projekte war die Eröffnung einer Betonproduktionsanlage, die 60 Kubikmeter Beton pro Stunde herstellen kann. Mikhail nahm Alexander und mich mit auf einen Rundgang durch das Werk, das inzwischen auf drei Produktionslinien angewachsen war und rund 180 Kubikmeter Beton pro Stunde herstellt. Mikhail hatte gerade die Finanzierung von vier weiteren Produktionslinien genehmigt, so dass insgesamt 420 Kubikmeter Beton pro Stunde hergestellt werden können.

„Das ist eine Menge Beton„, sagte ich zu Mikhail.

„Wir nutzen ihn gut„, antwortete er. „Wir bauen Schulen, Krankenhäuser und Regierungsgebäude wieder auf, die im Laufe der Jahre vernachlässigt worden waren. Wir revitalisieren die grundlegende Infrastruktur, die eine Gesellschaft braucht, wenn sie eine wachsende Bevölkerung ernähren will.„

Das Problem, mit dem Mikhail konfrontiert ist, besteht jedoch darin, dass der größte Teil des heutigen Bevölkerungswachstums in Cherson auf das Militär zurückzuführen ist. Der Krieg kann nicht ewig dauern, stellte Mikhail fest. „Eines Tages wird die Armee abziehen, und wir werden Zivilisten brauchen. Im Moment kehren die Leute, die weggegangen sind, nicht zurück, und es fällt uns schwer, Neuankömmlinge zu gewinnen. Aber wir werden in Erwartung einer Zeit weiterbauen, in der die Bevölkerung der Region Cherson aus einem anderen Antrieb als dem Krieg wachsen wird. Und dafür,“ sagte er mit einem Augenzwinkern, „brauchen wir Beton!„

Ich habe lange über die Worte von Vladimir Saldo und Panchenko nachgedacht, als Aleksandr wieder auf die Autobahn M18 in Richtung Nordosten nach Donezk fuhr. Die Wiederaufbaubemühungen, die unternommen werden, sind beeindruckend. Aber die Zahl, die mir immer wieder in den Sinn kam, war der drastische Rückgang der Bevölkerung – mehr als 60 % der Vorkriegsbevölkerung hat die Region Cherson seit Beginn der russischen Militäroperation verlassen.

Nach Angaben der Zentralen Wahlkommission Russlands beteiligten sich rund 571.000 Wähler an dem Referendum über den Beitritt zu Russland, das Ende September 2022 abgehalten wurde. Etwas mehr als 497.000 oder rund 87 % stimmten dafür, während etwas mehr als 68.800 oder 12 % dagegen stimmten. Die Wahlbeteiligung lag bei fast 77 %.

Wenn diese Zahlen korrekt sind, bedeuteten sie, dass es zum Zeitpunkt der Wahl über 740.000 Wahlberechtigte gab. Der Verlust der Stadt Cherson im November 2022 könnte zwar einen erheblichen Teil des Bevölkerungsrückgangs erklären, der zwischen September 2022 und dem Zeitpunkt meines Besuchs im Januar 2024 stattfand, aber nicht den gesamten Rückgang.

Der Anteil der russischen Bevölkerung in Cherson lag im Jahr 2022 bei etwa 20 %, d. h. rund 200 000. Man kann mit Sicherheit sagen, dass die Zahl der Russen, die nach Beginn der Militäroperation in den Westen nach Kiew geflohen sind, verschwindend gering ist. Wenn man davon ausgeht, dass die russische Bevölkerung in der Region Cherson relativ stabil geblieben ist, dann ist der größte Teil des Bevölkerungsrückgangs auf die ukrainische Bevölkerung zurückzuführen.

Saldo hat dies zwar nicht zugegeben, aber der Gouverneur der benachbarten Region Saporoschje, Jewgeni Balizki, hat eingeräumt, dass viele ukrainische Familien, die von den Behörden als antirussisch eingestuft wurden, nach Beginn der Militäroperation deportiert wurden (der Anteil der Russen an der Bevölkerung von Saporoschje vor dem Konflikt lag bei etwas mehr als 25 %). Viele andere flohen nach Russland, um den Entbehrungen des Krieges zu entkommen.

Die Spuren des Krieges waren überall zu sehen. Während sich der Konflikt in Cherson entlang einer durch den Fluss Dnjepr definierten Linie stabilisiert hat, ist Saporoschje nach wie vor ein Frontgebiet. Die Hauptangriffsrichtung der ukrainischen Gegenoffensive im Sommer 2023 verlief vom Dorf Rabotino in der Region Saporoshje aus in Richtung der Stadt Tokmak und weiter in Richtung der vorübergehenden Regionalhauptstadt Melitopol (die Stadt Saporoshje ist während des gesamten Konflikts bis heute unter ukrainischer Kontrolle geblieben).

Ich hatte beantragt, die Frontlinien in der Nähe von Rabotino besuchen zu dürfen, was mir jedoch vom russischen Verteidigungsministerium verweigert wurde. Das Gleiche galt für meinen Antrag, Einheiten zu besuchen, die in der Nähe von Tokmak stationiert waren – zu nahe an der Front. Am nächsten würde ich der Stadt Melitopol kommen, dem eigentlichen Ziel des ukrainischen Gegenangriffs. Wir fuhren an Feldern vorbei, die mit betonierten „Drachenzähnen“ und Panzerabwehrgräben gefüllt waren, die die letzte Verteidigungsschicht der „Surovikin-Linie“ markierten, benannt nach dem russischen General Sergej Surovikin, der die Truppen befehligt hatte, als die Verteidigungsanlagen errichtet wurden.

Die Ukrainer hatten gehofft, nach Beginn ihres Angriffs die Stadt Melitopol innerhalb weniger Tage erreichen zu können; die erste Verteidigungslinie südöstlich von Rabotino wurde nie durchbrochen.

Melitopol ist jedoch nicht immun gegen die Schrecken des Krieges, denn die ukrainische Artillerie und Raketen zielen häufig auf die Stadt, um die russische Militärlogistik zu stören. Daran musste ich denken, als wir durch die Straßen der Stadt fuhren, vorbei an militärischen Kontrollpunkten und umherstreifenden Patrouillen. Ich war erstaunt, dass die Zivilisten, die ich sah, ihren Geschäften nachgingen und die alltägliche Realität des Krieges um sie herum scheinbar nicht wahrnahmen.

Wie in Cherson wirkte auch die gesamte Region Saporoshje seltsam entvölkert, als würde man im August durch die französische Hauptstadt Paris fahren, wenn die halbe Stadt im Urlaub ist. Ich hatte gehofft, mit Balitzkij über den Bevölkerungsrückgang und andere Fragen, die ich zum Leben in der Region während des Krieges hatte, sprechen zu können, aber dieses Mal konnte Aleksandrs Telefon nicht das gewünschte Ergebnis liefern – Balitzkij war nicht in der Region und nicht erreichbar.

Wäre er erreichbar gewesen, hätte ich ihm dieselbe Frage gestellt, die ich zuvor Saldo gestellt hatte: Da Putin offenbar bereit war, die Regionen Cherson und Saporoshje im Rahmen des im März 2022 ausgehandelten Friedensabkommens an die Ukraine zurückzugeben, wie empfindet die Bevölkerung seiner Region die Zugehörigkeit zu Russland heute? Sind sie davon überzeugt, dass Russland tatsächlich da ist, um zu bleiben? Haben sie das Gefühl, dass sie ein echter Teil des Noworossija sind, von dem Putin spricht?

Saldo sprach ausführlich über den Übergang von der Besetzung durch russische Truppen, die bis April/Mai 2022 andauerte (etwa zu dem Zeitpunkt, als die Ukraine das Waffenstillstandsabkommen aufkündigte), zur Verwaltung durch Moskau. „Weder ich noch andere haben je daran gezweifelt, dass Cherson historisch gesehen ein Teil Russlands war„, sagte Saldo, „oder dass wir nach der Ankunft der russischen Truppen für immer wieder russisch sein würden.„

Aber der Bevölkerungsrückgang und das Eingeständnis von Zwangsdeportationen seitens Balitsky deuten darauf hin, dass es einen bedeutenden Teil der Bevölkerung gab, der tatsächlich Anstoß an einer solchen Zukunft genommen hatte.

Ich hätte gerne gehört, was Balitsky zu dieser Frage zu sagen hatte.

Die Realität kennt jedoch keine Hypothesen, und die gegenwärtige Realität ist, dass sowohl Cherson als auch Saporoshje heute Teil der Russischen Föderation sind und dass beide Regionen von Menschen bewohnt werden, die die Entscheidung getroffen haben, dort als Bürger Russlands zu bleiben. Wir werden nie erfahren, wie das Schicksal dieser beiden Gebiete ausgesehen hätte, wenn sich die ukrainische Regierung an das im März 2022 ausgehandelte Waffenstillstandsabkommen gehalten hätte. Was wir wissen, ist, dass sowohl Cherson als auch Saporoschje heute Teil der „Neuen Gebiete“ – Noworossija – sind.

Russland wird die Übernahme der „neuen Gebiete“ noch einige Zeit lang von Nationen angefochten werden, die die Legitimität der militärischen Besetzung durch Russland und der anschließenden Aufnahme der Regionen Cherson und Saporoshje in die Russische Föderation in Frage stellen. Die Zurückhaltung von Ausländern, diese Regionen als Teil Russlands anzuerkennen, ist jedoch das geringste Problem Russlands. Wie im Falle der Krim wird die russische Regierung ungeachtet des internationalen Widerstands vorgehen.

Die eigentliche Herausforderung für Russland besteht darin, die Russen davon zu überzeugen, dass die neuen Gebiete genauso zum russischen Mutterland gehören wie die Krim, eine Region, die 2014 von Russland wieder aufgenommen wurde und in den letzten zehn Jahren wirtschaftlich und bevölkerungsmäßig gewachsen ist. Der Bevölkerungsrückgang in Cherson und Saporoschje ist eine Art Lackmustest für die russische Regierung und die Regierungen von Cherson und Saporoschje. Wenn sich die Bevölkerung dieser Regionen nicht regenerieren kann, dann werden diese Regionen verdorren. Wenn es jedoch gelingt, diese neuen russischen Gebiete in Orte zu verwandeln, an denen die Russen sich vorstellen können, ihre Familien in einer Umgebung ohne Not und Angst aufzuziehen, dann wird Noworossija aufblühen.

Noworossija ist eine Realität, und die Menschen, die dort leben, sind eher durch ihre Wahl als durch die Umstände Bürger. Sie sind gut aufgehoben bei Männern wie Saldo und Balitsky, die sich der gewaltigen Aufgabe verschrieben haben, diese Regionen nicht nur dem Namen nach, sondern auch in der Realität zu einem Teil des russischen Mutterlandes zu machen.

Hinter Saldo und Balitsky stehen Männer wie Panchenko, Menschen, die ein einfaches Leben in Moskau oder einer anderen russischen Stadt hinter sich gelassen haben, um in die „Neuen Gebiete“ zu kommen, nicht um ihr Glück zu suchen, sondern um das Leben der neuen russischen Bürger von Noworossija zu verbessern.

Dazu muss Russland seinen Kampf gegen die ukrainischen Nationalisten in Kiew und ihre westlichen Verbündeten siegreich bestehen. Dank der aufopferungsvollen Arbeit des russischen Militärs ist dieser Sieg in greifbare Nähe gerückt.

Dann beginnt die eigentliche Bewährungsprobe: Noworossija muss zu einem Ort werden, den die Russen ihre Heimat nennen wollen.