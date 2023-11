Mit Tech zum Welt-Politiker: Die technokratische Bewegung hinter Elon Musk

Elon Musk ist eine Art Welt-Politiker geworden. Er kann mit seinem Tesla-Konzern sogar die Sichtweise des IPCC zum Klimawandel an Konservative und Marktliberale vermitteln.

Mit SpaceX ist er einer der wichtigsten Akteure geworden für das US-Militär und die Geheimdienste. Das Pentagon kaufte im Sommer Starlink-Internet-Terminals für den Krieg in der Ukraine. Musks Plattform X (Twitter) ist Linken ein Dorn im Auge und prinzipiell können alle möglichen Industriebosse mit Sympathien für die Republicans neues Geld hineininvestieren, um die Plattform auszudehnen, selbst wenn Apple oder Disney dort nicht mehr Werbeanzeigen schalten.

Vor einer Woche beklagte Musk auf X, dass die jüdische Organisation ADL in ihrem Kampf „gegen Rechts“ sogar Stimmung macht gegen westliche Bürger, die muslimische Migration beklagen. Linke agitieren generell mit einer Technik namens „kritische Theorie“, die nach dem Zweiten Weltkrieg entwickelt wurde von Sozialforschern mit Finanzierung der US-Regierung. Manche dieser Forscher waren jüdisch, was die Rechtsextremen bestärkt in ihrer Illusion von einer jüdischen