Mitglieder der US-Behörde CDC besitzen mehr als 50 Patente im Zusammenhang mit Impfungen

Das CDC Immunization Safety Office ist für die Untersuchung der Sicherheit und Wirksamkeit aller neuen Impfungen verantwortlich. Sobald eine Untersuchung als abgeschlossen betrachtet wird, wird eine Empfehlung an das Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP) der CDC ausgesprochen, das dann entscheidet, ob der neue Impfstoff in den aktuellen Impfplan aufgenommen wird. Zu den Mitgliedern des ACIP-Komitees gehören Ärzte wie Dr. Paul Offit, der auch als Chefarzt für Infektionskrankheiten am Kinderkrankenhaus von Philadelphia tätig ist. Offit und andere CDC-Mitglieder besitzen zahlreiche Patente im Zusammenhang mit Impfungen und erhalten regelmäßig Gelder für ihre Forschungsarbeit von denselben pharmazeutischen Unternehmen, die Impfstoffe herstellen, die schließlich an die Öffentlichkeit verkauft werden. Diese Situation schafft einen offensichtlichen Interessenkonflikt, da die Mitglieder des ACIP-Komitees jedes Mal finanziell profitieren, wenn eine neue Impfung auf den Markt gebracht wird.

Mitglieder des ACIP-Komitees haben direkten Einfluss auf die öffentliche Gesundheit

Jedes der 12 Mitglieder des ACIP-Komitees der CDC hat einen erheblichen Einfluss auf die Gesundheit fast aller Mitglieder der amerikanischen Bevölkerung. Da sie für das Hinzufügen und/oder Ändern des nationalen Impfplans verantwortlich sind, ist es von entscheidender Bedeutung, dass sie objektiv und unvoreingenommen bleiben, bevor sie entscheiden, ob eine neue Impfung für den Einsatz geeignet ist, insbesondere für den Körper von gefährdeten Kleinkindern. Leider erhält eine beträchtliche Anzahl von Mitgliedern des ACIP-Komitees direkte finanzielle Erträge, wenn dem aktuellen Impfplan weitere Impfungen hinzugefügt werden. Viele besitzen impfrelevante Patente und/oder Aktienanteile der pharmazeutischen Unternehmen, die für die Bereitstellung neuer Impfstoffe für die Öffentlichkeit verantwortlich sind. Andere erhalten Forschungsgelder, Mittel für ihre akademischen Abteilungen oder Zahlungen für die Überwachung von Impfstoffsicherheitsstudien.

Eine lange Liste von Patenten im Besitz von ACIP und anderen CDC-Mitgliedern

Das Folgende ist eine unvollständige Liste von einigen der Patente, die im Besitz von Mitgliedern der CDC und/oder des ACIP-Komitees sind, einschließlich Dr. Paul Offit:

„Nukleinsäure-Impfstoffe zur Vorbeugung von Flavivirus-Infektionen“ – Dieses Patent kommt beim Herstellungsprozess von Impfstoffen gegen Gelbfieber, Zika, Dengue, West-Nil-Virus und mehr ins Spiel.

Verschiedene Impftestmethoden – Wenn pharmazeutische Unternehmen Aspekte eines neuen Impfstoffs testen müssen, können sie eine der patentierten Testmethoden der CDC verwenden, einschließlich eines künstlichen Lungensystems für Aerosol-Impfstoffe und eines Verfahrens, das neue Impfstoffe auf humane Rhinoviren untersucht.

Patente auf Adjuvantien – Adjuvantien sind Bestandteile von Impfungen, die eine verstärkte Immunreaktion hervorrufen sollen; Mitglieder der ACIP besitzen Patente auf Adjuvantien, die speziell in Impfungen für Frühgeborene und Neugeborene verwendet werden.

Assays, die die Impfstoffentwicklung unterstützen – Während des Impfstoffentwicklungsprozesses beobachten die Hersteller oft biologische Proben auf spezifische Antikörper; die CDC besitzt ein Patent auf einen Assay, der dieses Überwachungssystem erleichtert.

Impfstoff-Qualitätskontrolle – Patente auf verschiedene Aspekte der Qualitätskontrolle für Impfungen werden von pharmazeutischen Unternehmen in großem Umfang genutzt, sobald ein neuer Impfstoff aktiv an die Öffentlichkeit gebracht wird.

Insgesamt wurden 56 einzelne Patente gefunden, die im Besitz eines oder mehrerer Mitglieder des ACIP-Komitees oder anderer Komitees innerhalb der CDC sind oder von diesen geteilt werden.