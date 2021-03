Moderna beginnt mit der Erprobung des COVID-Impfstoffs an Säuglingen

Moderna wird seinen COVID-Impfstoff an 6.750 Kindern und Babys im Alter von 6 Monaten testen, wie die New York Times berichtet. Sie haben bereits mit den Tests an 3,000 Kinder im Alter von 12 bis 17 Jahre begonnen.

Da „Nebenwirkungen des Impfstoffs wie Fieber, wunde Arme, Müdigkeit und schmerzende Gelenke und Muskeln bei Kindern stärker ausgeprägt sein können … ist es für Eltern wichtig zu wissen, was sie nach der Impfung ihrer Kinder zu erwarten haben“, so die Times weiter.

Jedes Kind in der Studie erhält zwei separate Impfungen des Impfstoffs, aber einige der jüngeren Kinder erhalten möglicherweise weniger Mikrogramm der Dosen als Erwachsene und ältere Kinder, in unterschiedlichem Ausmaß. Eine Erwachsenendosis beträgt 100 Mikrogramm; Kinder werden 25, 50 oder 100 Mikrogramm erhalten.

Die ersten Kinder, die den Impfstoff erhalten, werden die niedrigeren Dosen erhalten, wobei höhere Dosen hinzugefügt werden, wenn das Unternehmen die Reaktionen auf Sicherheit und Schutz überwacht.