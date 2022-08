Moralische Blindheit gegenüber dem Bösen in den USA

Eines der großen Probleme, mit denen wir in Amerika konfrontiert sind, ist die mangelnde Bereitschaft allzu vieler Amerikaner, das Böse in ihrer eigenen Regierung zu erkennen und ihm entgegenzutreten, insbesondere wenn dieses Böse im Pentagon und in der CIA angesiedelt ist, die beide von vielen Amerikanern als gottgleich angesehen werden. Wie ich in meinem neuen Buch An Encounter with Evil: The Abraham Zapruder Story (Eine Begegnung mit dem Bösen: Die Abraham Zapruder Story) darlege, sind die Amerikaner sehr gut darin, das Böse in ausländischen Regimen wie Russland oder China zu erkennen und zu bekämpfen, aber nicht so sehr, wenn es um das Böse in ihrer eigenen Regierung geht.

Ein Beispiel dafür ist ein kürzlich erschienener Artikel im konservativen Wall Street Journal über den amerikanischen Basketballstar Brittney Griner, die sich in Russland eines Drogendelikts schuldig bekannt hat. Der Artikel mit dem Titel „Amerika als Geisel: Day 15,606“, beklagte die Tatsache, dass die russischen Behörden sich weigerten, Griner als Reaktion auf die Forderungen von US-Beamten sofort freizulassen. Die Autoren des Artikels, Jared Genser und Skylar Gleason, nannten Griner eine „Geisel“.

Unnötig zu erwähnen, dass es keinen einzigen Hinweis auf all die Drogenkrieg-„Geiseln“ gab, die die US-Regierung und die Regierungen verschiedener Bundesstaaten hier in den Vereinigten Staaten festgehalten haben – und weiterhin festhalten – und das schon viel länger als etwa 5 Monate.

Genser und Gleason gehen jedoch noch weiter und bringen einen weiteren offiziellen Feind (oder Gegner) der Vereinigten Staaten ins Spiel – den Iran. Sie verweisen auf die US-Diplomaten, die während der iranischen Revolution 1979 als Geiseln genommen wurden.

Was Genser und Gleason jedoch nicht erwähnen, ist, warum das iranische Volk überhaupt das Bedürfnis hatte, eine gewaltsame Revolution zu initiieren. Dieser Teil des Bildes wird in ihrem Artikel im Wall Street Journal ausgelassen.

1953 initiierte die CIA absichtlich, wissentlich und vorsätzlich einen gewaltsamen Regimewechsel im Iran, durch den der demokratisch gewählte Premierminister des Landes, Mohammad Mossadegh, aus dem Amt gedrängt und der Schah von Iran wieder an die Macht gebracht wurde.

Der Schah war einer der brutalsten Diktatoren der Welt, und die US-Beamten waren mit ihm einverstanden, weil er die US-Regierung inbrünstig unterstützte. Die CIA half sogar bei der Organisation, Ausbildung und Aufrechterhaltung der brutalen SAVAK, der Polizei des Schahs, die eine Kombination aus Pentagon, CIA, FBI und NSA war.

Durchsuchungen ohne Durchsuchungsbefehl in den Häusern der Menschen. Willkürliche Verhaftungen. Gewaltsame Unterdrückung von Redebeiträgen, insbesondere von solchen, die die iranische Diktatur kritisierten. Unbefristete Inhaftierung. Folter. Außergerichtliche Hinrichtungen. Dies ist die von den USA unterstützte Tyrannei, die das iranische Volk 26 Jahre lang jeden Tag erdulden musste.

Im Jahr 1979 hatte das iranische Volk genug von dieser gewalttätigen und brutalen, von den USA inszenierten und unterstützten Tyrannei. Damals lehnte es sich gegen seine eigene Regierung auf, wozu es, wie Thomas Jefferson in der Unabhängigkeitserklärung geschrieben hatte, jedes Recht hatte.

Als die Revolution stattfand, befand sich der Schah in den Vereinigten Staaten, um sich medizinisch behandeln zu lassen. Das iranische Volk nahm die US-Diplomaten als Geiseln, um sicherzustellen, dass die CIA und das Pentagon nicht versuchen würden, den Schah wieder an die Macht zu bringen. Auch wenn das moralisch und rechtlich falsch war, ist es wichtig, dass wir die Angelegenheit in den Gesamtzusammenhang dessen stellen, was die US-Regierung, einschließlich dieser Diplomaten, dem iranischen Volk in den vorangegangenen 26 Jahren angetan hat.

Ungeachtet all der großspurigen Worte über die Bedeutung der Demokratie, die aus dem Munde von US-Politikern kommen, ist die unangenehme Tatsache, dass US-Beamte wissentlich, absichtlich und vorsätzlich das iranische Experiment mit der Demokratie zerstörten und dann halfen, dem iranischen Volk eine der brutalsten, nicht-demokratischen Tyranneien der Geschichte aufzuzwingen. Leider war das iranische Volk nach der Revolution nicht in der Lage, das demokratische System, das die US-Beamten zerstört hatten, wiederherzustellen, und die Iraner mussten schließlich unter einer weiteren Tyrannei leiden.

Warum hielten es die US-Beamten für notwendig, das iranische Demokratieexperiment zu zerstören? Aus demselben Grund, aus dem sie es später für nötig hielten, die demokratischen Systeme Guatemalas und Chiles zu zerstören, indem sie deren demokratisch gewählte Präsidenten aus dem Amt jagten und durch brutale, rechtsgerichtete Militärtyrannen ersetzten.

Der Grund dafür lag in der virulenten antirussischen Gesinnung, die in den Köpfen von CIA-Beamten, Pentagon-Beamten und anderen Bundesbeamten herrschte – dieselbe virulente antirussische Gesinnung, die ihre Nachfolger heute plagt. Sie waren davon überzeugt, dass Mossadegh während des Kalten Krieges eher Russland als den Vereinigten Staaten zugeneigt war, weshalb sie das Bedürfnis hatten, ihn gewaltsam aus dem Amt zu entfernen. Als der guatemaltekische Präsident Jacobo Arbenz und der chilenische Präsident Salvador Allende sich tatsächlich mit Russland anfreundeten, wurden auch sie zur Zielscheibe gewaltsamer Regimewechsel-Operationen seitens des Pentagon und der CIA.

Und natürlich wissen wir alle, was mit Präsident Kennedy geschah, nachdem auch er sich in seiner berühmten Friedensrede an der American University im Juni 1963 mit Russland und dem Rest der Sowjetunion angefreundet hatte.

Wie ich in An Encounter with Evil: The Abraham Zapruder Story (Eine Begegnung mit dem Bösen: Die Abraham Zapruder Story) darlege, ist es, wenn wir unsere Nation wieder auf den richtigen Weg bringen wollen – hin zu Freiheit, Frieden, Wohlstand und Harmonie mit den Menschen in der Welt -, von entscheidender Bedeutung, dass wir das Böse hier zu Hause erkennen, ihm entgegentreten und es ausrotten – das Böse, das im Zentrum der US-Regierung steht.