Moskau der Anstiftung zu „Hungerspielen“ beschuldigt: Die Welt wird nach dem „Ukraine-Deal“ keine Weizenkrise erleben

F. William Engdahl

Seit Russland am 17. Juli angekündigt hat, dass es die von der Türkei und dem Vereinigten Königreich vermittelte Vereinbarung über die Schwarzmeer-Getreide-Initiative, die der Ukraine Getreideexporte mit sicherer Passage aus Odessa und zwei anderen ukrainischen Schwarzmeerhäfen ermöglicht, nicht verlängern wird, behaupten die westlichen Mainstream-Medien, dass diese Weigerung zu einer weltweiten Hungersnot und steigenden Lebensmittelpreisen führen wird.

Ein ukrainischer Angriff auf die wichtige Brücke, die das russische Festland mit der Halbinsel Krim verbindet, der genau zum Zeitpunkt des Auslaufens des Getreideabkommens erfolgte, löste einen massiven Vergeltungsschlag der russischen Streitkräfte aus, bei dem Odessa und die nahe gelegenen Getreideverladehäfen schwer beschädigt wurden. Wie steht es tatsächlich um die Lebensmittellieferungen aus der „Kornkammer Europas“, wie die Ukraine früher genannt wurde?

Am 19. Juli titelte der Indian Express: „Die Welt steht vor ‚Hungerspielen‘, da China Getreide hortet und Russland sich aus dem Abkommen zurückzieht.“

Weiter hieß es dort,

„Eine Hungerkrise könnte der Welt im nächsten Jahr bevorstehen, weil Russland sich aus einem wichtigen Getreideabkommen mit der Ukraine zurückzieht und China, der weltgrößte Reisverbraucher, Nahrungsmittel hortet, warnte ein Analyst.“ Die LA Times schlug ähnlich alarmistische Töne an: „Russland stoppt das Abkommen, das der Ukraine den Export von Getreide erlaubt, und trifft damit die weltweite Ernährungssicherheit.“

CNN, Yahoo und andere westliche Medien brachten ähnliche alarmistische Berichte. Keiner von ihnen machte sich die Mühe, die aktuelle Situation im Detail zu beschreiben. Sie ist weit weniger alarmierend als behauptet. Es kann sein, dass die Welt bald mit einer Getreideknappheit konfrontiert wird, aber das wird nicht auf Russlands Aktionen in der Ukraine zurückzuführen sein.

Am 19. Juli, zwei Tage nach der Absage, stiegen die Weltmarktpreise für Getreide um etwa 8 %, als bekannt wurde, dass Russland nun jedes Schiff, das in Odessa oder anderen ukrainischen Häfen anlegt, als mutmaßliche Waffenfracht und als Ziel für russische Raketen betrachtet. In den westlichen Medien wird seitdem behauptet, dass Russland durch die Beendigung des Getreideexportabkommens mit der Ukraine eine Hungersnot in der Welt verursachen würde. Was sind die tatsächlichen Fakten?

Warum Russland das Abkommen stoppte

Das Abkommen über die Schwarzmeer-Getreide-Initiative wurde im Juli 2022 geschlossen, nachdem Russland vorgeworfen wurde, durch seine militärischen Aktionen in der Ukraine ernste Getreideprobleme für afrikanische und andere arme Länder zu verursachen. Russland stimmte unter Beteiligung der Vereinten Nationen einem Abkommen zu, in dem eine sichere Schwarzmeerpassage von ukrainischen Getreidehäfen wie Odessa durch Russland im Gegenzug für die Aufhebung der Sanktionen des Westens gegen die Ausfuhr von russischem Weizen und Düngemitteln, einschließlich der Aufhebung des SWIFT-Verbots für die große staatliche russische Getreideexportbank, garantiert werden sollte.

Russland, die Ukraine, die Türkei und die Vereinten Nationen trafen am 22. Juli 2022 eine Vereinbarung über die Einrichtung eines humanitären Seekorridors für Schiffe, die Lebensmittel und Düngemittel aus ukrainischen Schwarzmeerhäfen exportieren. Am 18. Mai 2023 verlängerte Russland die Vereinbarung, die so genannte Schwarzmeer-Getreide-Initiative, um 60 Tage bis zum 17. Juli.

Dabei gab es ein großes Problem. Der Westen weigerte sich, den russischen Teil des Abkommens einzuhalten. Das berichtet das staatliche russische Nachrichtenportal Sputnik,

„Die Vereinbarung ist Bestandteil eines Gesamtpakets. Der zweite Teil – das auf drei Jahre angelegte Russland-UN-Memorandum – sieht die Freigabe der russischen Exporte von Lebensmitteln und Düngemitteln, die Wiederanbindung der Russischen Landwirtschaftsbank an SWIFT, die Wiederaufnahme der Lieferungen von Landmaschinen, Ersatzteilen und Dienstleistungen, die Wiederherstellung der Ammoniak-Pipeline Togliatti-Odessa (die von der Ukraine im Juni d.J. sabotiert wurde) und eine Reihe anderer Maßnahmen vor. Nach Angaben Moskaus ist dieser Teil der Paketvereinbarung noch nicht umgesetzt worden.“

Am 17. Juli, dem Tag, an dem Russland ankündigte, das Abkommen nicht zu verlängern, verübte die Ukraine mit Unterstützung US-amerikanischer und britischer Geheimdienste einen tödlichen Angriff auf die einzige Brücke, die die Krim, wo die russische Schwarzmeerflotte stationiert ist, mit dem russischen Festland verbindet.

Die Fahrzeugspur wurde von einer ukrainischen Marinedrohne schwer beschädigt, zwei Zivilisten wurden getötet, ein dritter liegt im Koma. In den darauffolgenden Nächten führte Moskau tödliche Vergeltungsmaßnahmen durch, bei denen ein Großteil der Hafeninfrastruktur von Odessa und anderen Schwarzmeerhäfen in der Nähe zerstört wurde.

Nach Angaben des ukrainischen Ministeriums für Agrarpolitik und Ernährung wurden in der Nacht vom 18. auf den 19. Juli russische Angriffe auf Getreideterminals und Hafeninfrastruktur in der Ukraine verübt, die schwere Schäden verursachten, deren vollständige Behebung mindestens ein Jahr dauern wird.

Ein erheblicher Teil der Infrastruktur des Hafens von Chornomorsk wurde zerstört, und auch 60.000 Tonnen Getreide wurden vernichtet. Die Getreideinfrastruktur von internationalen und ukrainischen Händlern und Spediteuren wie der luxemburgisch-ukrainischen Kernel, Viterra, einem Teil des riesigen Schweizer Konzerns Glencore, des weltweit größten Rohstoffhändlers, und der französischen CMA CGM-Gruppe wurde beschädigt.

Moskau wirft der UNO und dem Westen vor, sich nicht nur geweigert zu haben, den russischen Teil des Abkommens zu erfüllen. Der Westen nutze die geschützten Schiffe auch, um NATO- und andere Waffen in die Ukraine zu liefern, um den Krieg zu finanzieren, was wohl kaum ein humanitärer Akt sei.

Weizen für die EU?

Während der Westen behauptete, dass die russische Blockade des Schiffsverkehrs von Odessa und anderen ukrainischen Häfen zu einer humanitären Katastrophe in Afrika und anderen armen Ländern führe, landeten der Weizen sowie der ukrainische Mais und das Sonnenblumenöl nicht in den Ländern des ärmeren Südens. Stattdessen zwang eine große Bauernrevolte in Polen, Bulgarien, Rumänien und anderen EU-Ländern Brüssel dazu, die Einfuhr des günstigen ukrainischen Getreides vorübergehend zu verbieten. Nach Angaben der UNO war die EU der Hauptnutznießer des Schwarzmeergetreidehandels: 38 % des gesamten ukrainischen Getreides wurde nach Europa geliefert, obwohl die EU ein Nettoexporteur von Weizen ist. Weitere 30 % gingen an die Türkei und 24 % an China. Lediglich 2 % gingen an Länder des globalen Südens.

Im April führten Polen, die Slowakei, Ungarn und Bulgarien angesichts der großen Bauernrevolte gegen die Flut billiger Getreideimporte aus der Ukraine ein vorübergehendes Verbot für ukrainische Agrarprodukte ein, nachdem sie mit ihren wiederholten Forderungen an die Brüsseler EU gescheitert waren, ein allgemeines Verbot zu verhängen und das Getreide gemäß der ursprünglichen Vereinbarung nach Afrika und in andere Staaten zu liefern.

Einige harte Fakten vom USDA

Während die meisten Statistiken der US-Regierung aufgrund jahrzehntelanger politischer Manipulationen heute nicht mehr viel wert sind, gelten die des US-Landwirtschaftsministeriums für die weltweite Weizenproduktion im Allgemeinen als ziemlich genau, da die Weltgetreidekartelle auf diese Daten angewiesen sind, um die Preise für das Getreide zu bestimmen. In seinem Bericht vom 12. Juli, kurz vor der Beendigung der russischen Schwarzmeer-Erneuerung, stellte das USDA unter dem Titel Grain: World Markets and Trade“ folgendes fest: „Im zu Ende gehenden Handelsjahr 2022/23 hat Russland seine Stellung als weltweit führender Weizenexporteur gefestigt.“ Russland wird 2022/23 voraussichtlich 45,5 Millionen Tonnen exportieren. Die wichtigsten Bestimmungsländer sind der Nahe Osten, Nordafrika und Zentralasien… Die russischen Weizenexporte werden 2023/24 voraussichtlich einen neuen Rekord von 47,5 Millionen Tonnen erreichen.“

Der USDA-Bericht fährt für die Ukraine fort, deren beste Getreideanbaugebiete von den Kämpfen betroffen sind: „Die ukrainische Anbaufläche ist als Folge des Krieges mit Russland deutlich zurückgegangen. Für 2023/24 wird eine Produktion von 17,5 Millionen Tonnen prognostiziert, die kleinste Ernte seit über einem Jahrzehnt. Angesichts des stark reduzierten Angebots und der Ungewissheit über die Zukunft der Schwarzmeer-Getreide-Initiative wird für 2023/24 ein Rückgang der ukrainischen Weizenexporte auf 10,5 Millionen Tonnen prognostiziert, was einem Rückgang von über 40 Prozent gegenüber dem Vorkriegsdurchschnitt entspricht. Während die Schwarzmeer-Getreide-Initiative der Ukraine half, 2022/23 16,8 Millionen Tonnen Weizen zu exportieren, wurden 39 Prozent des Weizens außerhalb des Getreidekorridors transportiert (hauptsächlich über Landtransporte nach Osteuropa).“

Zieht man nun die 6,6 Millionen Tonnen Weizen ab, die über den Landweg in die EU gingen, so sind rund 10,2 Millionen Tonnen des ukrainischen Getreides für die Weltmärkte nicht über das Schwarze Meer verfügbar. Das entspricht jedoch fast genau der Menge an ukrainischem Weizen, die im vergangenen Jahr die lokalen Märkte der EU überschwemmt hat.

Russland verspricht Getreide für Afrika

Am 27. Juli sagte der russische Präsident Putin auf dem zweiten jährlichen Russland-Afrika-Gipfel in St. Petersburg zu, dass Russland ausgewählten afrikanischen Ländern, die Getreide aus der Ukraine erhalten haben, kostenlos Getreide zur Verfügung stellen wird:

„Wir werden bereit sein, Burkina Faso, Simbabwe, Mali, Somalia, die Zentralafrikanische Republik und Eritrea in den nächsten drei bis vier Monaten mit jeweils 25-50.000 Tonnen Getreide kostenlos zu versorgen.“

Die NATO und die westlichen Mainstream-Medien manipulieren ein einseitiges Narrativ, um Russland die Schuld für etwas zu geben, das ihre eigenen korrupten Handlungen verursacht haben. Die Aussetzung des Getreidegeschäfts durch Russland, das sich bereit erklärt hat, es wieder aufzunehmen, sofern Garantien für die Erfüllung des russischen Anteils gegeben werden, führt nicht zu einer globalen Katastrophe. Viel gefährlicher für die Welt sind die vorsätzlichen Maßnahmen der EU und der Biden-Regierung, die im Rahmen ihrer sogenannten grünen Null-Kohlenstoff-Agenda die weltweite Düngemittelproduktion stark einschränken wollen.