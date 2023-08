Das war doch eine Verschwörungstheorie, nicht wahr?

Obwohl Gates eine der reichsten und einflussreichsten Persönlichkeiten dieser Erde ist, haben seine Methoden in letzter Zeit Skeptiker und Kritiker auf den Plan gerufen. Denn abgesehen davon, dass Gates‘ Name regelmäßig in so mancher Verschwörungstheorie auftaucht, wirft auch sein gigantischer Einfluss, oft über die Bill & Melinda Gates Foundation, Fragen auf. So war Gates unter anderem ein wichtiger Förderer der Weltgesundheitsorganisation (WHO), von Entwicklungen in der Pharmaindustrie und der Entwicklung der digitalen Identität.

Der Milliardär Bill Gates entpuppt sich als Klimamann der Europäischen Kommission und bestimmt die Regierungspolitik mit.

Die Rechercheplattform Follow the Money hat sein Klimaprojekt Breakthrough Energy unter die Lupe genommen (hier auf Deutsch übersetzt). Gates hat mit EU-Chefin Ursula von der Leyen einen Deal über 820 Millionen Euro abgeschlossen, um „die Welt vor der Klimakatastrophe zu retten“.

Gates und die Europäische Kommission zahlen jeweils 410 Millionen Euro. Finanziert wird der Deal unter anderem von BlackRock und Microsoft.

Wer genau von diesem Deal profitiert, ist schwer herauszufinden, so die Autoren Hans Wetzels und Salsabil Fayed in dem Artikel Follow the Money. Das liegt daran, dass Breakthrough Energy aus einem Wirrwarr von Stiftungen und Fonds besteht. Gates steht mit einem Bein in der Wirtschaft und mit dem anderen in der internationalen Politik.

Der Journalist Tim Schwab sagte gegenüber Follow the Money: „Das Problem mit Bill Gates ist, dass er so unglaublich reich ist, dass er Zugang zur Macht hat und die Regierungspolitik mitgestalten kann“. Die Lösung des Klimaproblems in die Hände nicht gewählter Milliardäre zu legen, ist Oligarchie“.

„Bill Gates, der Mann, der sich überall einmischt, wo es viel Geld zu verdienen gibt, und der tatsächlich die Politik bestimmt“, sagt der Enthüllungsjournalist Marc van der Vegt. Er weist darauf hin, dass ein Team von Investigativjournalisten zuvor im Auftrag der Welt umfangreiche Recherchen durchgeführt hat, die zeigen, dass mächtige Akteure wie Gates wahrlich die Politik bestimmen.