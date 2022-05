Obwohl Russland vom diesjährigen Eurovisions-„Song“-„Wettbewerb“ (lol) gnädigerweise ausgeschlossen wurde, ist es immer noch der Spitzenreiter im ewigen Wettbewerb der Eurosanktionen.

Zählt man alle von Euro und Hamburgerland verhängten Wirtschaftsbeschränkungen zusammen, ist Moskau der glückliche Gewinner von 10.128 Sanktionen, von denen 7.000 in den letzten drei Monaten verhängt wurden.

Wie haben sich die 10.128 Sanktionen auf das tägliche Leben in Russland ausgewirkt? Was wird mit all den ausländischen Vermögenswerten und Unternehmen im Lande geschehen? Was hat es mit der Inflation auf sich? Dem Rubel? Importsubstitution? Warum dürfen degenerierte Neoliberale immer noch die Wirtschaftspolitik bestimmen? Wie wird Edward seine Substack-Rubel kassieren, nachdem Russland von SWIFT abgekoppelt wurde? Das sind alles sehr gute Fragen.

Offensichtlich gibt es hier eine Menge auszupacken. Beginnen wir mit der Verstaatlichung.

Zur Erinnerung: Kurz nachdem Russland seine „Sonderoperation“ in der Ukraine gestartet hatte, beschlagnahmten die Vereinigten Staaten und ihre Eurovisions-Karaoke-Partner etwa die Hälfte der Moskauer Devisenreserven. Eigentlich ein Raubüberfall am helllichten Tag.

Das hat Russland natürlich sehr verärgert. Und bald begannen viele prominente russische Politiker und Experten, Vergeltungsmaßnahmen zu fordern. Der Plan war einfach: Aneignung des Vermögens westlicher Unternehmen, die Russland verlassen haben, und Umwandlung ihrer ausländischen Unternehmen in staatlich geführte Unternehmen.

Doch so einfach ist das nicht. Man kann eine Autofabrik in ausländischem Besitz verstaatlichen, aber was macht man dann damit? Die Fabrik mag jetzt Ihnen gehören, aber die ausländischen Automodelle nicht.

Und ist es wirklich die Schuld von Taco Bell, dass Joe Biden alle russischen Dollars gestohlen hat? Seien wir ehrlich: nicht wirklich. Und deshalb wäre es moralisch falsch, die Tacos zu beschlagnahmen. (Übrigens gibt es in Russland kein Taco Bell.)

Es ist eine heikle Situation. Allein in Moskau könnten rund 200.000 Russen durch den Wegzug ausländischer Unternehmen ihren Arbeitsplatz verlieren. Das wäre schlecht.

Die russische Regierung hat gemischte Signale gesendet, wie sie mit diesem Problem umzugehen gedenkt. Wir werden im Folgenden drei prominente Beispiele untersuchen.

McDonald’s: Ich brenn‘ es wieder ein

Es tut mir leid, dies berichten zu müssen, aber viele Bürger der Russischen Föderation sind in die amerikanische Anus-Burger (kein Tippfehler) Kette „McDonald’s“ verliebt. Als Ihr bescheidener Moskauer Korrespondent im ländlichen Baschkirien lebte, fuhren seine Freunde fast eine Stunde, nur um den nächstgelegenen Golden Arches zu besuchen. Seufz.

Als McDonald’s also ankündigte, dass es seine Türen in Russland schließen würde, feierten wir. Wir wussten, dass es für das Allgemeinwohl war.

Aber die himmlische Vision eines McDonald’s-freien Russlands war immer eine grausame Fata Morgana. Von 850 Mickey Ds in Russland beschlossen 133, dass sie statt zu schließen… nicht schließen würden. Jedes sechste McDonald’s-Restaurant in Russland bleibt voll in Betrieb.

Und bald wird jeder McDonald’s in Russland wieder McTriple Bypasses servieren: Das Unternehmen verkauft seine Restaurants an einen bestehenden McDonald’s-Lizenznehmer. Sie werden „entarcht“, umbenannt und dann Mitte Juni mit genau der gleichen Speisekarte wiedereröffnet.

„Die Restaurantkette und die Speisekarte werden erhalten bleiben, ebenso wie die Arbeitsplätze. Mehr als 90% der Lieferanten sind Russen, die Zusammenarbeit mit ihnen wird fortgesetzt. Eigentlich wird nur der Name verschwinden“, sagte das Unternehmen letzte Woche in einer Erklärung.

Zumindest einige Arbeitsplätze wurden gerettet. Aber ist dies die westliche Hamburger-Purge, auf die wir alle gehofft haben? Nein, das ist sie nicht.

Coole Cola

Coca-Cola war eine der großen Marken, die sich aus Russland zurückgezogen haben. Leider wird die Zuckermischung das Vaterland weiterhin heimsuchen.

Der russische Getränkehersteller Ochakov – vor allem bekannt für seinen Kwas, eine Art… Brotwasser? Es schmeckt gut, probieren Sie es – hat begonnen, Analoga von Cola, Fanta und Sprite zu verkaufen.

Versuchen Sie zu erraten, wie diese zuckerhaltigen Gifte heißen. Einfach mal raten. Versuchen Sie es.

Nimm das Steuer, Katyusha:

An der Form der Flasche hat sich nicht viel geändert – nur das Etikett ist anders, auf dem je nach Getränkesorte die Buchstaben C, F und S anstelle der üblichen Logos verwendet werden. Auch das Farbschema blieb unverändert. Ochakovo sagte, dass sich der Geschmack der neuen Limonade nicht von den „klassischen Lieblings-Softdrinks“ unterscheidet.

In der Beschreibung der auf der Website vorgestellten Produkte heißt es, dass sie alle „perfekt den Durst löschen und es Ihnen ermöglichen, sich zu erfrischen.“ […]

Auf der einen Seite ist es vielleicht eine Freude – die Importsubstitution von amerikanischer Limonade ist offensichtlich. Es wäre besser, wenn diese Limonade ersatzlos verschwinden würde und stattdessen normaler Kwas und natürliche Säfte auf den Markt kämen… [Diese neuen Limonaden] sind der gleiche Dreck.

Ihr bescheidener Moskauer Korrespondent hat Proben von Cool Cola, Fancy und Street erworben und wird die Ergebnisse unserer intensiven Geschmackstests in den nächsten Stunden veröffentlichen.

Wie auch immer: Cool Cola – keine Nationalisierung. Technisch gesehen eine Importsubstitution? Wie auch immer.

Moskviched

Schließlich kommen wir zu einem konkreten Beispiel für eine Verstaatlichung.

Am 16. Mai kündigte der Moskauer Bürgermeister Sergej Sobjanin den Kauf der Renault-Anteile an einem Automobilwerk in der Stadt an, nachdem der französische Automobilhersteller beschlossen hatte, Russland zu verlassen. (Berichten zufolge wurde das Werk für einen symbolischen Betrag von 1 Rubel erworben).

So weit, so gut. Allerdings wurde das Geschäft im russischen Internet weithin verspottet, nachdem bekannt wurde, dass Sobjanin die in den frühen 90er Jahren verschwundene sowjetische Marke Moskwitsch wieder aufleben lassen würde.

Ja, es gab Memes.

Sobyanin vollbringt Wunder auf einem Autofriedhof

Es sollte eigentlich egal sein, welche Marke es ist. Solange sie Autos herstellen, ist das in Ordnung. Wir müssen hier allerdings eine kleine Fußnote hinzufügen: Laut mehreren Berichten wird das ehemalige französische Autowerk, das jetzt unter einer sowjetischen Marke arbeitet,… chinesische Autos produzieren. Ja.

Während Renault das Eigentum an seinem Moskauer Werk dauerhaft an die russische Regierung übertragen hat, hat das Unternehmen eine separate Vereinbarung unterzeichnet, die es ihm ermöglicht, seinen Anteil an einem AutoVAZ-Werk in Samara zurückzukaufen, sollte es sich in den nächsten sechs Jahren dafür entscheiden. [Vielen Dank an den geschätzten Leser Stanley Sheppard für die Korrektur/Klarstellung! – Edward]

Nebenbei bemerkt: Sobjanin enthüllte, dass er irgendwann mit der Produktion von Elektroautos in seinem schicken (nicht dem Soda) verstaatlichten Autowerk beginnen will.

Wir sollten sagen, dass wir die russische Regierung nicht um die Aufgabe beneiden, große Teile der Wirtschaft umzustrukturieren. Wahrscheinlich wird es keine einfachen Lösungen geben. Wahrscheinlich wird es schmerzhaft sein. Aber hoffentlich wird am Ende alles gut.

Seltsame und historische Zeiten, Freunde.

Wie auch immer. Anstatt sich über die Verstaatlichung Gedanken zu machen, sollten Sie sich den alten sowjetischen Klassiker Moskau glaubt nicht an Tränen ansehen. Mosfilm hat sogar englische Untertitel für Sie hinzugefügt: