mRNA-Technologie löst eine Kettenreaktion biologischer Zerstörung aus

Zwei wegweisende Studien enthüllen die „Kaskade des Schadens“ – vom molekularen Chaos bis zu klinischen Katastrophen
Zwei neue bahnbrechende Studien decken eine umfassende Schadenskaskade auf, die durch die COVID-19-mRNA-Injektionen ausgelöst wird. Sie zeigen erstmals ein zusammenhängendes Bild: von der molekularen Instabilität über systemischen Stress bis hin zu katastrophalen klinischen Ergebnissen.
Die Analysen basieren auf folgenden Arbeiten:
- „Synthetische mRNA-Impfstoffe und transkriptomische Dysregulation: Beweise für neu auftretende unerwünschte Ereignisse und Krebserkrankungen nach der Impfung“
- „Klinische und proteomische Zusammenhänge zwischen einer SARS-CoV‑2-Infektion und einer COVID-19-Impfung bei multimorbiden Patienten: Eine sektionsübergreifende Beobachtungsstudie“
Stufe 1 – Transkriptomische Dysregulation: Das molekulare Chaos
Die erste Phase beschreibt eine massive Störung der Genexpression nach mRNA-Injektionen:
- Tausende dysregulierte Gene nach der Impfung
- Ribosomale Dysfunktion, die einen Nonsense-vermittelten Zerfall auslöst
- Hinweise auf mitochondrialen Kollaps → Gefährdung der zellulären Energieproduktion
Fazit: Auf Ebene der Genexpression wird das Fundament biologischer Stabilität erschüttert.
Stufe 2 – Proteomische Anomalien: Fehlerhafte Proteinbildung
Die transkriptomischen Störungen wirken sich direkt auf die Proteinproduktion aus:
- Abnorme Proteinfaltung und -produktion
- Veränderungen in Fibrinogen, Aktin und Amyloid-Proteinen
- Bildung von fehlgefalteten Aggregaten, die mit Gerinnung und Gewebeschäden in Verbindung stehen
Diese Veränderungen fungieren als Keimzellen chronischer Pathologien.
Stufe 3 – Systemischer biochemischer Stress
Auf Blut- und Organebene zeigen sich messbare Notsignale:
- ↑ proBNP → Belastung des Herzens, Risiko von Herzinsuffizienz
- ↑ Harnstoff → Hinweis auf Nierenfunktionsstörung
- ↑ CRP und Ferritin → Marker für systemische Entzündung und Immunüberreaktion
Der Körper schlägt Alarm – biochemische SOS-Signale warnen vor massiven Organschäden.
Stufe 4 – Klinische Katastrophen
Die molekulare Instabilität manifestiert sich in schweren Krankheitsbildern:
- Myokarditis & Perikarditis
- Hyperkoagulabilität & Gerinnungsstörungen
- Immunsystem-Dysregulation & extreme Erschöpfung
- Turbo-Krebs
- Plötzlicher Tod
- Weitere schwerwiegende Komplikationen
Was auf molekularer Ebene beginnt, endet in sichtbaren Erkrankungen und Lebensverlust.
Ein kohärentes Bild des Schadens
Zum ersten Mal zeigen die beiden Studien ein mechanistisches Gesamtbild:
Von der Dysregulierung des Transkriptoms → über die Schädigung des Proteoms → hin zu biochemischem Stress → und schließlich katastrophalen klinischen Folgen.
Die Erkenntnisse stellen einen Paradigmenwechsel dar: Die biologischen Beweise sind unbestreitbar und erfordern dringendes Handeln, klare Anerkennung der Risiken und echte Verantwortlichkeit.
Autor:
Nicolas Hulscher, MPH
Epidemiologe und Stiftungsverwalter der McCullough-Stiftung