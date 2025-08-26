mRNA-Technologie löst eine Kettenreaktion biologischer Zerstörung aus

Zwei wegweisende Studien enthüllen die „Kaskade des Schadens“ – vom molekularen Chaos bis zu klinischen Katastrophen

Zwei neue bahnbrechende Studien decken eine umfassende Schadenskaskade auf, die durch die COVID-19-mRNA-Injektionen ausgelöst wird. Sie zeigen erstmals ein zusammenhängendes Bild: von der molekularen Instabilität über systemischen Stress bis hin zu katastrophalen klinischen Ergebnissen.

Die Analysen basieren auf folgenden Arbeiten:

Stufe 1 – Transkriptomische Dysregulation: Das molekulare Chaos

Die erste Phase beschreibt eine massive Störung der Genexpression nach mRNA-Injektionen:

Tausende dysregulierte Gene nach der Impfung

nach der Impfung Ribosomale Dysfunktion , die einen Nonsense-vermittelten Zerfall auslöst

, die einen Nonsense-vermittelten Zerfall auslöst Hinweise auf mitochondrialen Kollaps → Gefährdung der zellulären Energieproduktion

Fazit: Auf Ebene der Genexpression wird das Fundament biologischer Stabilität erschüttert.

Stufe 2 – Proteomische Anomalien: Fehlerhafte Proteinbildung

Die transkriptomischen Störungen wirken sich direkt auf die Proteinproduktion aus:

Abnorme Proteinfaltung und -produktion

Veränderungen in Fibrinogen, Aktin und Amyloid-Proteinen

Bildung von fehlgefalteten Aggregaten, die mit Gerinnung und Gewebeschäden in Verbindung stehen

Diese Veränderungen fungieren als Keimzellen chronischer Pathologien.

Stufe 3 – Systemischer biochemischer Stress

Auf Blut- und Organebene zeigen sich messbare Notsignale:

↑ proBNP → Belastung des Herzens, Risiko von Herzinsuffizienz

→ Belastung des Herzens, Risiko von Herzinsuffizienz ↑ Harnstoff → Hinweis auf Nierenfunktionsstörung

→ Hinweis auf Nierenfunktionsstörung ↑ CRP und Ferritin → Marker für systemische Entzündung und Immunüberreaktion

Der Körper schlägt Alarm – biochemische SOS-Signale warnen vor massiven Organschäden.

Stufe 4 – Klinische Katastrophen

Die molekulare Instabilität manifestiert sich in schweren Krankheitsbildern:

Myokarditis & Perikarditis

Hyperkoagulabilität & Gerinnungsstörungen

Immunsystem-Dysregulation & extreme Erschöpfung

Turbo-Krebs

Plötzlicher Tod

Weitere schwerwiegende Komplikationen

Was auf molekularer Ebene beginnt, endet in sichtbaren Erkrankungen und Lebensverlust.

Ein kohärentes Bild des Schadens

Zum ersten Mal zeigen die beiden Studien ein mechanistisches Gesamtbild:

Von der Dysregulierung des Transkriptoms → über die Schädigung des Proteoms → hin zu biochemischem Stress → und schließlich katastrophalen klinischen Folgen.

Die Erkenntnisse stellen einen Paradigmenwechsel dar: Die biologischen Beweise sind unbestreitbar und erfordern dringendes Handeln, klare Anerkennung der Risiken und echte Verantwortlichkeit.

Autor:

Nicolas Hulscher, MPH

Epidemiologe und Stiftungsverwalter der McCullough-Stiftung