Unabhängige Analysen und Informationen zu Geopolitik, Wirtschaft, Gesundheit, Technologie

mRNA-Technologie löst eine Kettenreaktion biologischer Zerstörung aus

Zwei wegweisende Studien enthüllen die „Kaskade des Schadens“ – vom molekularen Chaos bis zu klinischen Katastrophen

Nicolas Hulscher, MPH

Zwei neue bahnbrechende Studien decken eine umfassende Schadenskaskade auf, die durch die COVID-19-mRNA-Injektionen ausgelöst wird. Sie zeigen erstmals ein zusammenhängendes Bild: von der molekularen Instabilität über systemischen Stress bis hin zu katastrophalen klinischen Ergebnissen.

Die Analysen basieren auf folgenden Arbeiten:

  1. „Synthetische mRNA-Impfstoffe und transkriptomische Dysregulation: Beweise für neu auftretende unerwünschte Ereignisse und Krebserkrankungen nach der Impfung“
  2. „Klinische und proteomische Zusammenhänge zwischen einer SARS-CoV‑2-Infektion und einer COVID-19-Impfung bei multimorbiden Patienten: Eine sektionsübergreifende Beobachtungsstudie“

Stufe 1 – Transkriptomische Dysregulation: Das molekulare Chaos

Die erste Phase beschreibt eine massive Störung der Genexpression nach mRNA-Injektionen:

  • Tausende dysregulierte Gene nach der Impfung
  • Ribosomale Dysfunktion, die einen Nonsense-vermittelten Zerfall auslöst
  • Hinweise auf mitochondrialen Kollaps → Gefährdung der zellulären Energieproduktion

Fazit: Auf Ebene der Genexpression wird das Fundament biologischer Stabilität erschüttert.

Stufe 2 – Proteomische Anomalien: Fehlerhafte Proteinbildung

Die transkriptomischen Störungen wirken sich direkt auf die Proteinproduktion aus:

  • Abnorme Proteinfaltung und -produktion
  • Veränderungen in Fibrinogen, Aktin und Amyloid-Proteinen
  • Bildung von fehlgefalteten Aggregaten, die mit Gerinnung und Gewebeschäden in Verbindung stehen

Diese Veränderungen fungieren als Keimzellen chronischer Pathologien.

Stufe 3 – Systemischer biochemischer Stress

Auf Blut- und Organebene zeigen sich messbare Notsignale:

  • ↑ proBNP → Belastung des Herzens, Risiko von Herzinsuffizienz
  • ↑ Harnstoff → Hinweis auf Nierenfunktionsstörung
  • ↑ CRP und Ferritin → Marker für systemische Entzündung und Immunüberreaktion

Der Körper schlägt Alarm – biochemische SOS-Signale warnen vor massiven Organschäden.

Stufe 4 – Klinische Katastrophen

Die molekulare Instabilität manifestiert sich in schweren Krankheitsbildern:

  • Myokarditis & Perikarditis
  • Hyperkoagulabilität & Gerinnungsstörungen
  • Immunsystem-Dysregulation & extreme Erschöpfung
  • Turbo-Krebs
  • Plötzlicher Tod
  • Weitere schwerwiegende Komplikationen

Was auf molekularer Ebene beginnt, endet in sichtbaren Erkrankungen und Lebensverlust.

Ein kohärentes Bild des Schadens

Zum ersten Mal zeigen die beiden Studien ein mechanistisches Gesamtbild:

Von der Dysregulierung des Transkriptoms → über die Schädigung des Proteoms → hin zu biochemischem Stress → und schließlich katastrophalen klinischen Folgen.

Die Erkenntnisse stellen einen Paradigmenwechsel dar: Die biologischen Beweise sind unbestreitbar und erfordern dringendes Handeln, klare Anerkennung der Risiken und echte Verantwortlichkeit.

Autor:
Nicolas Hulscher, MPH
Epidemiologe und Stiftungsverwalter der McCullough-Stiftung

Quelle: BREAKING: mRNA Technology Triggers a Chain Reaction of Biological Destruction