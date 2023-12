MSM-Journalist, der sich für die Entlassung von Impfverweigerern einsetzte, starb im Alter von 33 Jahren

Der 33-jährige kanadische MSM-Journalist Ian Vandaelle, ein starker Befürworter der Corona-Impfung, ist gestorben. Er befürwortete Impfpässe und forderte die Entlassung von Impfverweigerern.

Seine Lebensgefährtin Stephanie Hughes sagte, er sei seit dem 18. November im Krankenhaus gewesen. Am Mittwoch wurde er von der Lebenserhaltung abgeschnitten und starb.

Vandaelle arbeitete als Reporter und Redakteur für die Financial Post und davor für BNN Bloomberg.

In den sozialen Medien äußert er sich regelmäßig über die Corona-Impfung, die Einführung von Impfpässen und Impfverweigerer.

Er schrieb zum Beispiel, dass man die Leute mit Eis, Tombolas oder „was auch immer“ in den Injektionsraum locken müsse. Er war auch der Meinung, dass sie geimpft werden sollten, um gewisse Dinge zu tun. „Willst du in die Kneipe gehen und das Spiel sehen? Impfpass bitte“, schrieb der Journalist.

In einer anderen Nachricht forderte er die kanadische Polizei auf, Mitarbeiter zu entlassen, die sich weigerten, sich impfen zu lassen. „Tun Sie es oder treten Sie zurück. Haben Sie einen Eid geschworen, die Bürger zu schützen? Dann lassen Sie sich impfen“.

33-year-old Canadian MSM journalist who heavily promoted the Covid-19 vaccine, advocated for vaccine passports, and the firing of those who refused the jab has died after being hospitalized and “declared neurologically dead.”



Ian Vandaelle, a 33-year-old Canadian business… pic.twitter.com/0npsspUdeV