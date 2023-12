Vor dem Pornokonsum will die britische Regierung ihr Gesicht für biometrische Alterskontrollen scannen

Britische Regierung fordert Nutzer von Online-Pornografie auf, ihr Gesicht zur biometrischen Alterskontrolle zu zeigen

Die Altersschätzung anhand des Gesichts, der Abgleich von biometrischen Fotos, Bank- oder Handykarten und digitale Geldbörsen sind allesamt wirksame Möglichkeiten der Alterskontrolle, um Minderjährige vom Zugang zu Online-Pornografie abzuhalten, so die neu vorgeschlagenen Richtlinien der britischen Kommunikationsbehörde Ofcom.

In einer Pressemitteilung stellt Ofcom die Zahlen zur digitalen Pornografie vor und weist darauf hin, dass die jüngsten Untersuchungen des britischen Kinderbeauftragten zeigen, dass das Durchschnittsalter, in dem Kinder zum ersten Mal Online-Pornografie sehen, bei 13 Jahren liegt. Mehr als ein Viertel der Kinder kommt im Alter von 11 Jahren damit in Berührung, und zehn Prozent sehen sie bereits im Alter von 9 Jahren. Und es ist nicht nur Sex, dem die Kinder ausgesetzt sind: 79 Prozent haben schon einmal Pornografie gesehen, die Gewalt oder erniedrigende Handlungen zeigt.

„Pornografie ist für Kinder im Internet viel zu leicht zugänglich, und die neuen Gesetze zur Online-Sicherheit machen deutlich, dass sich das ändern muss“, sagt Dame Melanie Dawes, CEO von Ofcom. „Unser praktischer Leitfaden stellt eine Reihe von Methoden für hochwirksame Alterskontrollen vor. Wir sind uns bewusst, dass schwächere Methoden – wie die Möglichkeit für Nutzer, ihr Alter selbst anzugeben – diesen Standard nicht erfüllen können.

Laut Dawes müssen Websites oder Apps, die pornografische Inhalte anbieten, „hochwirksame“ Alterskontrollen einsetzen, die „Kinder zuverlässig davor schützen, auf Pornografie zu stoßen“. Andererseits sollten sie auch sicherstellen, dass das Recht auf Privatsphäre und die Freiheiten von Erwachsenen beim Zugang zu legalen Inhalten gewahrt bleiben“. Persönlicher Datenschutz und Privatsphäre sind die wichtigsten Anliegen der meisten Erwachsenen in Bezug auf die Alterssicherung, und Ofcom betont, dass alle genehmigten Methoden den britischen Datenschutzgesetzen unterliegen.

Die Ofcom-Liste wirksamer Altersverifikations- und Verifizierungstechnologien umfasst biometrische Optionen und die Verwendung digitaler Identitätskarten. Der Foto-ID-Gesichtsabgleich mit Vitalitätsprüfung sowie biometrische Gesichtsscans zur Altersschätzung gehören zu den Instrumenten, die mit einem Daumen nach oben bewertet werden. Ofcom erkennt jedoch auch die Geschwindigkeit, mit der sich die verfügbaren digitalen Sicherheitstechnologien verändern können. „Angesichts der Tatsache, dass sich die Technologie, auf der die Altersbestimmung beruht, in Zukunft wahrscheinlich weiterentwickeln und verbessern wird“, heißt es dort, „enthält unser Leitfaden eine nicht erschöpfende Liste von Methoden, die wir derzeit für sehr effektiv halten“.

Ein Vorschlag ist die Einführung eines „Anfechtungsalters“, bei dem alle Personen, die unter einer bestimmten Altersgrenze geschätzt werden, zusätzlichen Kontrollen unterzogen werden. „Wir sind uns bewusst, dass es eine breite Palette von Methoden zur Altersschätzung gibt“, so Ofcom, „aber zum jetzigen Zeitpunkt haben wir nur vorgeschlagen, die Altersschätzung anhand des Gesichts in unsere Richtlinien aufzunehmen, da wir keine Beweise dafür haben, dass andere Methoden zur Altersschätzung derzeit in der Lage sind, sehr effektiv zu sein, dass die Technologien ausgereift genug sind oder sie in großem Umfang eingesetzt werden. Wir werden diese Position im Laufe der Zeit überprüfen, wenn sich die Technologien weiterentwickeln.

Eines ist klar: Die alten Verifikationsmethoden werden nicht mehr ausreichen. Die Selbstdeklaration des Alters, Online-Zahlungsmethoden, bei denen der Nutzer nicht 18 Jahre alt sein muss, und die Allgemeinen Geschäftsbedingungen sind „schwächere Methoden“, die nicht den Standards des Leitlinienentwurfs der Ofcom entsprechen.

Ofcom sagt, dass es seine endgültigen Leitlinien im Jahr 2025 veröffentlichen wird, in der Erwartung, dass sie dann Gesetz werden. Dies könnte eine optimistische Prognose sein. Ein früherer Versuch, eine Altersüberprüfung für Pornoseiten vorzuschreiben, scheiterte an Debatten über mögliche Datenschutzbedenken. Pornoanbieter argumentieren nach wie vor, dass die Risiken möglicher Datenlecks durch Altersverifikation schwerwiegende Folgen haben könnten.

Dennoch bleibt die Frage der Altersüberprüfung für Pornografie, soziale Medien, Online-Glücksspiele und andere altersbeschränkte Inhalte ein heißes Thema in Regulierungs- und Biometriekreisen.