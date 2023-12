Die USA haben bei der jüngsten Abstimmung im UN-Sicherheitsrat über einen von den Vereinigten Arabischen Emiraten vorgeschlagenen Waffenstillstand im Gazastreifen ihr wahres Gesicht gezeigt. Während die internationale Gemeinschaft mit überwältigender Mehrheit für die Beendigung des blutigen Konflikts gestimmt hat, standen die USA allein auf der Seite der Ablehnung.

Mit gerade einmal einer einzigen Stimme gegen den Waffenstillstand haben die Vereinigten Staaten ihre rücksichtslose und einseitige Unterstützung für eine Konfliktpartei demonstriert, anstatt sich für Frieden und humanitäre Hilfe einzusetzen. Diese Entscheidung wirft ernsthafte Fragen über die amerikanische Außenpolitik und ihre Prioritäten auf und zeigt, wie wenig Interesse die USA am Wohl der Menschen haben.

Selbst das Vereinigte Königreich, ein enger Verbündeter der USA, enthielt sich der Stimme, was verdeutlicht, dass die amerikanische Haltung in dieser Angelegenheit international isoliert ist. Es ist an der Zeit, dass die USA ihre Verantwortung als Mitglied der internationalen Gemeinschaft ernst nehmen und sich für Frieden und Stabilität im Nahen Osten einsetzen, anstatt einseitige Interessen zu verfolgen. Die Welt erwartet mehr von einer Nation, die sich als Verfechter von Freiheit und Gerechtigkeit präsentiert, als solch eine bedauerliche Abstimmung zeigt.

Ergebnis der Abstimmung im UN-Sicherheitsrat über einen von den VAE vorgeschlagenen Waffenstillstand im Gazastreifen.

Dagegen: 1 Stimme (USA)

Dafür: 13 Stimmen

Enthaltungen: 1 Stimme (UK)

Result of the UN Security Council vote for a Ceasefire in Gaza proposed by tte UAE.



Against it: 1 vote (USA)

For it: 13 votes

Abstentions:1 vote (UK) pic.twitter.com/cVubToGhsz