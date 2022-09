Nach Covid-Impfung wurden bis jetzt 1,4 Millionen Impfschäden an VAERS gemeldet und kanadische Frau stirbt 7 Minuten nach bivalenter Auffrischungsimpfung

childrenshealthdefense.org: Die am Freitag von den Centers for Disease Control and Prevention veröffentlichten VAERS-Daten zeigen 1.418.220 Berichte über unerwünschte Ereignisse aus allen Altersgruppen nach COVID-19-Impfstoffen, darunter 31.074 Todesfälle und 258.480 schwere Verletzungen zwischen dem 14. Dezember 2020 und dem 16. September 2022.

Die Centers for Disease Control and Prevention (CDC) haben heute neue Daten veröffentlicht, aus denen hervorgeht, dass zwischen dem 14. Dezember 2020 und dem 16. September 2022 insgesamt 1.418.220 Berichte über unerwünschte Ereignisse im Zusammenhang mit COVID-19-Impfstoffen an das Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) übermittelt wurden. Das ist ein Anstieg um 10.811 unerwünschte Ereignisse gegenüber der Vorwoche.

VAERS ist das wichtigste von der Regierung finanzierte System zur Meldung von Impfstoffnebenwirkungen in den USA.

Die Daten umfassen insgesamt 31 074 Meldungen über Todesfälle – ein Anstieg um 139 gegenüber der Vorwoche – und 258 480 schwere Verletzungen, einschließlich Todesfälle, im gleichen Zeitraum – ein Anstieg um 1 253 gegenüber der Vorwoche.

Bis zum 16. September 2022 gab es insgesamt 563 Berichte über unerwünschte Ereignisse nach dem neuen bivalenten Auffrischungsimpfstoff COVID-19. Die Daten umfassten insgesamt 5 Todesfälle und 31 schwere Verletzungen.

Von den 31.074 gemeldeten Todesfällen werden 19.934 Fälle dem Impfstoff COVID-19 von Pfizer zugeschrieben, 8.385 Fälle Moderna, 2.704 Fälle Johnson & Johnson (J&J) und für Novavax wurden noch keine Fälle gemeldet.

Ohne „ausländische Meldungen“ an VAERS wurden in den USA zwischen dem 14. Dezember 2020 und dem 16. September 2022 868.175 unerwünschte Ereignisse, darunter 14.531 Todesfälle und 90.422 schwere Verletzungen, gemeldet.

Ausländische Berichte sind Berichte, die ausländische Tochtergesellschaften an US-amerikanische Impfstoffhersteller senden. Gemäß den Vorschriften der US-amerikanischen Food and Drug Administration (FDA) muss ein Hersteller, der über einen ausländischen Fallbericht informiert wird, der ein schwerwiegendes Ereignis beschreibt, das nicht auf dem Etikett des Produkts angegeben ist, den Bericht an VAERS übermitteln.

Von den bis zum 16. September gemeldeten 14.531 Todesfällen traten 7 % innerhalb von 24 Stunden nach der Impfung und 15 % innerhalb von 48 Stunden nach der Impfung auf.

In den USA waren bis zum 14. September 600 Millionen COVID-19-Impfdosen verabreicht worden, davon 363 Millionen Dosen von Pfizer, 231 Millionen Dosen von Moderna und 19 Millionen Dosen von Johnson & Johnson (J&J).

Jeden Freitag veröffentlicht VEARS die bis zu einem bestimmten Datum eingegangenen Meldungen über Impfschäden. Die an VAERS übermittelten Meldungen erfordern weitere Untersuchungen, bevor ein kausaler Zusammenhang bestätigt werden kann.

In der Vergangenheit hat sich gezeigt, dass VAERS nur 1 % der tatsächlichen Impfstoffnebenwirkungen meldet.

VAERS-Daten vom 14. Dezember 2020 bis 16. September 2022 für 6 Monate bis 5 Jahre alte Kinder zeigen:

3.843 unerwünschte Ereignisse, darunter 169 als schwerwiegend eingestufte Fälle und 6 gemeldete Todesfälle.

5 Berichte über Myokarditis und Perikarditis (Herzentzündung).

Die CDC verwendet eine eingeschränkte Falldefinition von „Myokarditis“, die Fälle von Herzstillstand, ischämischen Schlaganfällen und Todesfällen aufgrund von Herzproblemen ausschließt, die auftreten, bevor man die Möglichkeit hat, die Notaufnahme aufzusuchen.

26 Berichte über Blutgerinnungsstörungen.

43 Berichte über Krampfanfälle.

VAERS-Daten vom 14. Dezember 2020 bis 16. September 2022 für 5- bis 11-Jährige zeigen:

14.115 unerwünschte Ereignisse, darunter 665 als schwerwiegend eingestufte und 28 gemeldete Todesfälle

45 Berichte über Myokarditis und Perikarditis.

67 Berichte über Blutgerinnungsstörungen.

180 Berichte über Krampfanfälle

VAERS-Daten vom 14. Dezember 2020 bis 16. September 2022 für 12- bis 17-Jährige zeigen:

39.472 unerwünschte Ereignisse, darunter 4.277 als schwerwiegend eingestufte und 120 gemeldete Todesfälle.

Nach Angaben der CDC „umfassen die der Öffentlichkeit zugänglichen VAERS-Daten nur die Daten der Erstmeldung an VAERS. Aktualisierte Daten, die Daten aus medizinischen Aufzeichnungen und Korrekturen, die während der Nachuntersuchung gemeldet wurden, enthalten, werden von der Regierung für die Analyse verwendet. Aus zahlreichen Gründen, einschließlich der Datenkonsistenz, sind diese geänderten Daten jedoch nicht öffentlich zugänglich.“

269 Berichte über Anaphylaxie bei 12- bis 17-Jährigen, wobei die Reaktion lebensbedrohlich war, eine Behandlung erforderte oder zum Tod führte.

1.310 Berichte über Myokarditis und Perikarditis, von denen 1.158 Fälle auf den Impfstoff von Pfizer zurückgeführt werden.

300 Berichte über Blutgerinnungsstörungen, von denen 277 Fälle auf Pfizer zurückgeführt wurden.

26 Fälle von posturalem orthostatischem Tachykardiesyndrom (POTS), wobei alle Fälle auf den Impfstoff von Pfizer zurückgeführt wurden.

Das zeigen VAERS-Daten vom 14. Dezember 2020 bis zum 16. September 2022 für alle Altersgruppen zusammen:

16 % der Todesfälle waren auf Herzkrankheiten zurückzuführen.

53 % der Verstorbenen waren männlich, 42 % waren weiblich, und bei den übrigen Todesmeldungen wurde das Geschlecht der Verstorbenen nicht angegeben.

Das Durchschnittsalter bei Eintritt des Todes lag bei 72 Jahren.

Bis zum 16. September meldeten 8.471 schwangere Frauen unerwünschte Ereignisse im Zusammenhang mit COVID-19-Impfstoffen, darunter 4.898 Berichte über Fehl- oder Frühgeburten.

Von den 16.353 gemeldeten Fällen von Bellsche Lähmung wurden 73 % auf Impfungen von Pfizer zurückgeführt, 22 % auf Moderna und 5 % auf J&J.

2.968 Berichte über das Guillain-Barré-Syndrom, wobei 64 % der Fälle auf Pfizer, 19 % auf Moderna und 17 % auf J&J zurückgeführt wurden.

10.015 Berichte über Anaphylaxie, wobei die Reaktion lebensbedrohlich war, eine Behandlung erforderte oder zum Tod führte.

4.756 Berichte über Myokardinfarkte.

43.030 Berichte über Blutgerinnungsstörungen. Davon wurden 29.522 Berichte Pfizer, 9.659 Berichte Moderna und 3.789 Berichte J&J zugeschrieben.

23.926 Fälle von Myokarditis und Perikarditis, wobei 18.186 Fälle Pfizer, 5.304 Fälle Moderna und 410 Fälle J&J zugeschrieben wurden.

67 Fälle von Creutzfeldt-Jakob-Krankheit, wobei 54 Fälle Pfizer, 12 Fälle Moderna und 1 Fall J&J zugeschrieben werden.

534 Fälle von POTS, von denen 395 auf Pfizer, 119 auf Moderna und 21 auf J&J zurückgeführt werden.

Kanadische Frau stirbt 7 Minuten nach der Auffrischungsimpfung, Gerichtsmediziner spricht von „natürlicher Ursache

Eine Kanadierin starb am 14. September plötzlich in einem Drogeriemarkt, nur wenige Minuten, nachdem sie die neue bivalente COVID-19-Auffrischungsimpfung erhalten hatte, wie ihre Tochter berichtet.

Carol Pearce teilte ihrer Tochter Stephanie Foster um 12.31 Uhr per SMS mit, dass sie ihre Auffrischungsimpfung erhalten habe und die empfohlenen 15 Minuten in der Apotheke warte. Um 12.38 Uhr war Pearce bewusstlos.

Eine Augenzeugin berichtete SASKTODAY.ca, dass sie im Laden war, als sie Schreie und Weinen hörte. „Im Laden hieß es, dass Pearce etwa sieben Minuten, nachdem sie die Auffrischungsspritze bekommen hatte, auf dem Boden zusammenbrach“, so die Zeugin.

Ein Sprecher von Saskatchewan Health sagte SASKTODAY.ca am Donnerstag, Pearce sei eines natürlichen Todes gestorben.

„Die Gerichtsmedizin von Saskatchewan hat diesen Fall untersucht und festgestellt, dass die Person eines natürlichen Todes gestorben ist“, sagte Dale Hunter, ein Kommunikationsberater des Gesundheitsministeriums von Saskatchewan in einer E-Mail.

„Ich glaube nicht, dass es sich um einen natürlichen Tod handelt“, sagte Foster. „Meine Mutter hatte keine gesundheitlichen Probleme. Ich glaube, wenn sie die Covid-Spritze nicht bekommen hätte, wäre sie heute hier bei uns!“

Die Familie sagte, als Pearce zu ihrem Termin ging, war sie glücklich und gesund.

CDC prognostiziert COVID-Auffrischungen für Kinder bis Mitte Oktober

Die CDC geht davon aus, dass die neuen bivalenten COVID-19-Booster für Kinder im Alter von 5 bis 11 Jahren bis Mitte Oktober zur Verfügung stehen werden, wie Reuters berichtet.

In einem am Dienstag veröffentlichten Dokument erklärte die Behörde, sie werde Anfang bis Mitte Oktober eine Empfehlung abgeben, wenn die FDA den modifizierten Booster für diese Altersgruppe zulässt.

Die CDC geht davon aus, dass der bivalente Booster von Pfizer-BioNTech für Kinder im Alter von 5 bis 11 Jahren und der bivalente Booster von Moderna für Kinder im Alter von 6 bis 17 Jahren erhältlich sein wird, sofern die FDA die Zulassung erteilt.

Der bivalente Booster zielt sowohl auf den ursprünglichen Wuhan-Stamm, der nicht mehr im Umlauf ist, als auch auf die Omicron BA.4/BA.5-Untervarianten. Die CDC erwartet, dass die Vorbestellungen für den Pfizer-Booster nächste Woche beginnen, obwohl die FDA den Impfstoff für diese Altersgruppe noch nicht genehmigt hat.

Der Booster von Moderna ist die gleiche Formel, die für Kinder und Erwachsene verwendet wird, und erfordert keine separate Vorbestellungsfrist, so die Agentur.

Fallstudie bestätigt, dass die Gehirnentzündung einer Frau durch den COVID-Impfstoff von Moderna verursacht wurde

Bei einer gesunden 35-jährigen Frau, die zwei Tage nach ihrer zweiten Dosis des Impfstoffs COVID-19 von Moderna einen Krampfanfall erlitt, wurde eine limbische Enzephalitis diagnostiziert, eine seltene Form der Gehirnentzündung.

Die Autoren des Berichts erklärten, der Impfstoff habe die Erkrankung der Frau verursacht.

Dem Fallbericht zufolge hatte die Frau bei ihrer Ankunft im Krankenhaus Fieber, gefolgt von generalisierten tonisch-klonischen Anfällen, die etwa fünf Minuten andauerten, und einer postiktalen (nach dem Anfall) Phase der Verwirrung, die etwa 30 Minuten dauerte.

In der Notaufnahme erlitt sie zwei weitere generalisierte Anfälle und war stabil. Bei der Einlieferung ins Krankenhaus wurde eine Lumbalpunktion durchgeführt, bei der eine erhebliche Lymphozytose festgestellt wurde.

Daraufhin entwickelte sie eine Anisokorie, bei der die Pupille eines Auges eine andere Größe hat als die des anderen. Eine dringende CT-Untersuchung des Kopfes zeigte mögliche Hypodensitäten im Schläfenlappen (dunklere Bereiche auf der CT-Untersuchung). Ein MRT des Kopfes zeigte Merkmale, die auf eine limbische Enzephalitis hindeuteten. Ein anschließendes Elektroenzephalogramm zeigte schwere anfallsbedingte enzephalitische Veränderungen.

Während des Krankenhausaufenthalts entwickelte der Patient Verhaltensauffälligkeiten, die mit einer limbischen Enzephalitis in Verbindung gebracht wurden, und es wurde eine autoimmune limbische Enzephalitis diagnostiziert.

Die Forscher kamen zu dem Schluss, dass die limbische Enzephalitis des Patienten – die kurz nach der COVID-19-Impfung auftrat – aufgrund des Zeitpunkts der Symptome und des Fehlens anderer erkennbarer Ursachen eine ungewöhnliche Nebenwirkung des Impfstoffs ist.

Oberster Gerichtshof der USA verhandelt über Klage gegen COVID-Impfpflicht für Angestellte der Stadt New York

Der Oberste Gerichtshof der USA wird sich am 7. Oktober mit der Anfechtung der COVID-19-Impfpflicht für städtische Bedienstete durch einen Polizisten des New York Police Department befassen.

Richter Clarence Thomas gab dem Antrag des Polizisten Anthony Marciano statt, nachdem Richterin Sonia Sotomayor ihn zunächst abgelehnt hatte. Marcianos Klage zielt darauf ab, die Impfpflicht für alle städtischen Angestellten – einschließlich Feuerwehrleute, Polizisten und Lehrer – aufzuheben.

Nach Angaben aus dem Büro des Bürgermeisters wurden bis zum 30. August 1.761 städtische Bedienstete entlassen, weil sie sich nicht impfen ließen. Diese Zahl ist wahrscheinlich noch höher, nachdem das Bildungsministerium der Stadt New York in diesem Monat weitere 850 Lehrer und andere Mitarbeiter entlassen hat, so dass insgesamt fast 2.000 Schulangestellte wegen Nichteinhaltung des Mandats entlassen wurden, wie die New York Post berichtet.

Die Entscheidung des Obersten Gerichtshofs, Marcianos Antrag zu prüfen, kam einen Tag, nachdem der New Yorker Bürgermeister Eric Adams die COVID-19-Impfpflicht der Stadt für private Arbeitgeber und Sportstudenten aufgehoben hatte – nicht jedoch für städtische Angestellte.

Frau entwickelt Blutgerinnsel, Halluzinationen und Mini-Schlaganfälle nach Pfizer-Spritzen

Im April 2021 erhielt die 84-jährige Schwiegermutter von Cathy Nagy ihre erste Dosis des Impfstoffs von Pfizer.

Laut Nagy „erlebte Marilyn etwa anderthalb Wochen später einen Anfall von Halluzinationen und sah draußen Menschen, die nicht da waren“.

Nagy sagte dem Defender:

„Marilyns Familie führte [den Vorfall] auf ihre Demenz zurück, obwohl sie zuvor keine Anfälle gehabt hatte … [Sie] stellten keinen Zusammenhang mit der Impfung her.“

Aber die Meinung der Familie änderte sich einige Wochen später, nachdem Marilyn ihre zweite Pfizer-Impfung erhalten hatte und „eine dramatischere Reaktion zeigte“, indem sie „am selben Tag eine weitere Episode von Halluzinationen, extremer Schwäche und Schmerzen in ihrem Bein erlebte“, so Nagy.

Marilyn schien sich zu erholen, aber in den folgenden Wochen hatte sie weiterhin gelegentliche Halluzinationen und eine zunehmende Verschlechterung ihrer kognitiven Fähigkeiten, so Nagy, was zu einem Besuch bei einem Neurologen führte.

Eine MRT-Untersuchung „ergab, dass sie Blutgerinnsel, Blutungen und Mini-Schlaganfälle in ihrem Gehirn hatte, und sie wurde direkt zur Beobachtung und Behandlung in die Notaufnahme gebracht“, so Nagy.

Im Krankenhaus wurden Marilyn blutverdünnende Medikamente verabreicht, und es wurden Termine mit mehreren Spezialisten“ vereinbart.

Etwa einen Monat später entwickelte sie eine tiefe Venenthrombose in ihrem linken Bein, das laut Nagy „das gleiche Bein war, das seit der zweiten Impfung Schmerzen hatte“.

„Ihr rechtes Bein wurde ebenfalls schmerzhaft geschwollen, obwohl kein Blutgerinnsel gefunden wurde“, sagte Nagy.

Biden sagt, dass die Pandemie vorbei ist, aber die Vorschriften und der bundesweite Gesundheitsnotstand bleiben in Kraft

Die Erklärung von Präsident Joe Biden vom 18. September, dass die COVID-19-Pandemie „vorbei“ sei, warf die Frage auf, warum seine Regierung den bundesweiten Gesundheitsnotstand nicht beendet hat und wie die Regierung oder die Arbeitgeber weiterhin für den Notfall zugelassene Impfstoffe vorschreiben können.

In einem Interview, das am Sonntag in der Sendung „60 Minutes“ ausgestrahlt wurde, erklärte Präsident Joe Biden die COVID-19-Pandemie für beendet. Dies ist die erste derartige Aussage eines prominenten Politikers in den USA. Biden äußerte sich während der North American International Auto Show in Detroit, die zum ersten Mal seit 2019 stattfand.

In seinen Ausführungen erklärte Biden unter Bezugnahme auf die Automesse:

„Wir haben immer noch ein Problem mit COVID. Wir arbeiten immer noch sehr viel daran … aber die Pandemie ist vorbei. „Wie Sie sehen, trägt niemand Masken. Alle scheinen in ziemlich guter Verfassung zu sein. Ich glaube also, dass sich die Situation ändert. Und ich denke, dies ist ein perfektes Beispiel dafür.“

Sarah Lovenheim, eine Sprecherin des US-Gesundheitsministeriums (HHS), sagte, dass der bundesweite Gesundheitsnotstand in Kraft bleibe und dass die Behörde eine 60-tägige Frist einräumen werde, bevor er wieder aufgehoben werde.

Der frühestmögliche Termin für die Aufhebung der Notstandserklärung ist Ende November – weit nach dem derzeitigen Ablaufdatum am 15. Oktober.

Das HHS hat den Gesundheitsnotstand erstmals am 31. Januar 2020 ausgerufen und seitdem zehnmal verlängert, zuletzt am 15. Juli. Damit COVID-19-Impfstoffe für den Notfalleinsatz zugelassen werden können, muss ein „öffentlicher Gesundheitsnotstand“ bestehen bleiben.

Herzkranke Frau durch Pfizer-Spritze geschädigt, nachdem sie gezwungen wurde, zwischen Job und Impfstoff zu wählen

Als ihr Arbeitgeber im Jahr 2021 die COVID-19-Impfung für alle Mitarbeiter vorschrieb, beantragte die herzkranke Heather Elkins eine medizinische Ausnahmegenehmigung.

Doch das Gesundheitsministerium von Oregon lehnte ihren Antrag ab – obwohl Elkins 2020 zu einer ständigen Heimarbeiterin geworden war.

Elkins, 45, sagte gegenüber The Defender, sie zögere, sich impfen zu lassen, zum Teil wegen des Mangels an Langzeitsicherheitsdaten, aber auch, weil sie Berichte über Menschen gesehen habe, die Herzprobleme entwickelten.

Elkins bekam den Impfstoff von Pfizer am 12. September 2021, und „innerhalb von etwa einer Stunde“, so sagte sie, traten erste Nebenwirkungen auf.

Die Reaktionen, die sie nach der ersten Impfung erlebte, qualifizierten sie nicht für eine medizinische Ausnahmegenehmigung für die zweite Impfung, sagte sie.

Trotz fortgesetzter Bemühungen um eine medizinische Ausnahmegenehmigung erhielt Elkins am 3. Oktober 2021 ihre zweite Pfizer-Spritze und erlebte „die gleiche schwere Reaktion wie bei der ersten Dosis“.

Ein Jahr später hat Elkins immer noch Symptome, die ihre Arbeitsfähigkeit beeinträchtigen.

Elkins sagte dem Defender:

„Bis heute leide ich unter denselben Problemen, zusätzlich zu anderen Symptomen wie Hirnnebel, schrecklichen Gelenkschmerzen, Kribbeln und Nadelstichen, schmerzhaften Nervenstößen, Zittern und Beben in meinen Händen und Füßen und Sehstörungen.

„In den letzten 11 Monaten war ich größtenteils an mein Bett gefesselt und konnte wegen meiner lähmenden Symptome nur minimale Aktivitäten ausüben.“