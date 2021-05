Nach der Covid-Impfung werden 18 Teenager wegen Herzproblemen ins Krankenhaus eingeliefert

childrenshealthdefense.org: Die Mutter des 17-jährigen Gregory Hatton, wurde mit Perikarditis diagnostiziert, innerhalb von Tagen nach seiner zweiten Dosis des Impfstoffs, und hat jetzt „im Grunde hat ein Herzleiden jetzt und es ist erschreckend.“

Connecticut berichtet 18 neue Fälle von Herzproblemen bei Jugendlichen, die einen COVID-Impfstoff erhalten hatte.

Alle 18 Fälle führten zu einem Krankenhausaufenthalt – die überwiegende Mehrheit für ein paar Tage, berichtete NBC Connecticut. Die Fälle wurden dem Connecticut Department of Public Health von Impfstoff-Anbietern gemeldet, sagte Deirdre Gifford, amtierender Gesundheitsbeauftragter.

„Eine Person, die uns bekannt ist, ist immer noch im Krankenhaus,“ sagte Guifford Montag. „Die anderen 17 sind nach Hause geschickt worden und es geht ihnen gut.“

Der erste Fall bei Connecticut Children’s war der 17-jährige Sohn von Rachel Hatton, Gregory.

„Es ist erschreckend“, sagte Hatton. Ihr Sohn begann drei Tage nach seiner zweiten Impfdosis über starke Brustschmerzen zu klagen. Am vierten Tag verschlimmerten sie sich und verursachten Rückenschmerzen.

Nach einer Blutuntersuchung und einer Röntgenaufnahme diagnostizierten die Ärzte bei Gregory eine Perikarditis, eine Entzündung des Gewebes, das das Herz umgibt, die starke Brustschmerzen und andere Symptome verursachen kann.

„Sie schlossen ihn an einen Herzmonitor an, machten weitere EKGs und Echokardiogramme. Die Abteilung für Infektionskrankheiten kam und führte eine eigene Blutuntersuchung durch, um herauszufinden, ob es durch etwas anderes verursacht worden sein könnte, eine Art Infektion, etwas anderes, wie Borreliose. Sie testeten ihn auf alle möglichen Dinge und einer nach dem anderen kamen diese Tests negativ zurück“, sagte Hatton.

Die Ärzte konnten nicht bestätigen, dass Gregorys Zustand durch den COVID-Impfstoff verursacht wurde, aber zwei weitere kürzlich geimpfte Patienten kamen mit ähnlichen Symptomen ins Krankenhaus. Ein Sprecher von Connecticut Children’s sagte, dass Patienten sowohl mit Perikarditis als auch mit Myokarditis vorgestellt wurden

Myokarditis ist eine Entzündung des Herzmuskels, die zu Herzrhythmusstörungen und zum Tod führen kann. Laut der National Organization for Rare Disorders kann Myokarditis durch Infektionen entstehen, aber „häufiger ist die Myokarditis eine Folge der Immunreaktion des Körpers auf die anfängliche Herzschädigung.“

Die Ärzte der Mayo Clinic sagen, dass sich die Behandlung auf die Ursache der Erkrankung und die Symptome, wie Herzversagen und Kurzatmigkeit, konzentriert.

Hatton sagte, dass ihr Sohn jetzt arbeitslos ist, Medikamente nimmt und an einen Herzmonitor angeschlossen ist. Er wird im Juni eine weitere MRT-Untersuchung haben, um zu sehen, ob sich sein Zustand verbessert hat.

„Ich schlafe nicht, denn … wenn ich meinen Sohn niesen höre oder wenn er sich anhört, als sei er außer Atem, wenn ich ihn in meiner Pause bei der Arbeit anrufe, werde ich nervös, weil ich einfach nicht weiß, was noch passieren könnte. Im Grunde hat er jetzt ein Herzleiden und es ist erschreckend“, sagte sie.

NBC Connecticut sprach mit anderen Eltern von Teenagern, die ihre erste Dosis des COVID-Impfstoffs erhalten haben und ihre zweite bekommen sollen.

„Ich kann nicht glauben, dass die Regierung wirklich einen Schuss abgeben würde, der sich wirklich negativ auf die Gesundheit meines Kindes auswirkt, also stehe ich zu 100% hinter dem Impfstoff“, sagte Heather Salgado.

„Ich vertraue einfach auf die Wissenschaft und die Empfehlung ist, sich impfen zu lassen“, sagte Theresa Galizia.

Andere Eltern, wie Siobhan Cefarelli, hatten Vorbehalte. „Für mich ist es eine Sache, mich impfen zu lassen, aber für mein Kind ist es irgendwie beängstigend, nicht zu wissen, was passieren wird und dass nicht viel Forschung dazu betrieben wurde.“

Hatton sagte, sie habe die Geschichte ihres Sohnes erzählt, weil sie wollte, dass Eltern aufgeklärt werden. Obwohl Ärzte sagen, dass der Zustand selten ist, erklärte Hatton, dass es sich nicht selten anfühlt, wenn es das eigene Kind betrifft.

Die CDC hat nicht festgestellt, ob Impfstoffe die Ursache für die gemeldete Herzerkrankung in den Fällen in Connecticut waren. Aber das CDC-Sicherheitskomitee hat am 17. Mai eine Empfehlung herausgegeben, in der Ärzte vor Berichten über Myokarditis gewarnt werden, die vorwiegend bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen aufzutreten schien, häufiger bei Männern als bei Frauen, häufiger nach der zweiten Dosis und typischerweise innerhalb von vier Tagen nach der Impfung mit Pfizer- oder Moderna-Impfstoffen.

Die Pressesprecherin des Weißen Hauses, Jen Psaki, sagte während eines Pressebriefings am Montag, dass die Biden-Administration weiterhin jungen Menschen raten wird, sich impfen zu lassen, trotz der berichteten Fälle von Myokarditis.

„Unsere Gesundheits- und Medizinexperten vermitteln weiterhin, dass es der richtige Schritt für 12- bis 15-Jährige ist, sich impfen zu lassen, dass es sich dabei um begrenzte Fälle handelt und dass offensichtlich die Risiken einer Ansteckung mit COVID auch für Menschen in diesem Alter durchaus signifikant sind“, sagte Psaki.

Nach Angaben der CDC liegt die Sterberate bei Jugendlichen im Alter von 0 bis 17 Jahren, die sich mit COVID infizieren und anschließend ins Krankenhaus eingeliefert werden, bei 0,7 Prozent, wobei viele von ihnen entweder nur leichte oder gar keine Symptome zeigen. Die COVID-Todesrate in allen jugendlichen Alterskategorien liegt bei weniger als 0,1 %.

Während die CDC-Zahlen Psakis Einschätzung des COVID-Risikos bei Jugendlichen zu widersprechen scheinen, legen neue Forschungsergebnisse nahe, dass selbst die Zahlen der CDC zu hoch sind.

Wie The Defender berichtete, fanden zwei Arbeiten, die am 19. Mai im Journal of Hospital Pediatrics veröffentlicht wurden, heraus, dass pädiatrische Krankenhausaufenthalte für COVID um mindestens 40% überzählt wurden, was mögliche Auswirkungen auf die landesweiten Zahlen hat, die verwendet werden, um die Impfung von Kindern zu rechtfertigen.