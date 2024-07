Nächstes Ereignis in Bidens Demenz-Zehnkampf: Solo-Pressekonferenz am Donnerstag könnte sein Schicksal besiegeln

Von Tyler Durden

Während die panischen Demokraten weiterhin die Hände über die Gefahren für die Parlamentswahlen ringen, die mit dem zunehmenden kognitiven Verfall von Präsident Biden verbunden sind, haben sich die großen Medien in dieser Woche vorwiegend auf die Kommentare konzentriert, die in einer geschlossenen Sitzung auf dem Capitol Hill gemacht wurden, und auf den stetigen Tropf der demokratischen Abgeordneten des Repräsentantenhauses, die Biden öffentlich aufforderten, das Rennen aufzugeben.

Wenig Aufmerksamkeit wurde der nächsten Gelegenheit geschenkt, bei der Biden die schlimmsten Einschätzungen über seinen geistigen Zustand bestätigen könnte. In einem Ereignis, das das Potenzial hat, noch mehr Schaden anzurichten als sein Primetime-Interview mit George Stephanopolous in der vergangenen Woche, wird Biden am Donnerstag eine seltene Solo-Pressekonferenz abhalten – vor einem Pressekorps, das umprogrammiert wurde und von Biden-Schutz zu Biden-Kontrolle wechselt.

Hear me out: for Biden’s Press conference on Thursday, all major outlets should replace their usual reporter with their Chief Medical reporter to ask questions. — e-beth (@ebeth360) July 9, 2024

Obwohl das Team Biden am Montag eine groß angelegte, vielseitige Offensive gestartet hat, die darauf abzielt, Zweifel daran auszuräumen, ob der 81-Jährige im Rennen bleiben wird, ist seine Kampagne immer noch ins Wanken geraten, da sie einen ständigen Strom von Stößen von innerhalb und außerhalb der Regierung erhält. Zum Beispiel, allein am Dienstag:

Je nachdem, inwieweit es dem Weißen Haus gelingt, die Pressekonferenz zu Gunsten des Präsidenten zu manipulieren, könnte die Pressekonferenz am Donnerstag ein Wendepunkt sein, der die Anti-Biden-Rebellion der Demokraten auf eine neue Stufe der Intensität hebt – eine, die zum Beispiel die ersten demokratischen Senatoren dazu bringt, sich öffentlich gegen Bidens Verbleib im Rennen zu stellen.

Wir haben bereits erlebt, dass viele große linke Medienvertreter – von Stephanopoulos über Jake Tapper bis Joe Scarborough – plötzlich bereit waren, offen über Bidens offensichtlichen geistigen Verfall zu sprechen. Da Biden am Abgrund steht, könnte die Pressekonferenz am Donnerstag zu einem Wettstreit zwischen den Reportern werden, die ihren Platz in der Geschichte dadurch festigen wollen, dass sie Biden den entscheidenden Schubs über die Klippe geben.

Die große Frage ist: Inwieweit wird das Weiße Haus in der Lage sein, die ganze Angelegenheit zu choreografieren? Entgegen ihrer Behauptungen, sie seien über Bidens Fähigkeiten getäuscht worden, hat das Pressekorps des Weißen Hauses bisher Schein-Pressekonferenzen unterstützt, bei denen Biden mit Spickzetteln ertappt wurde, die ihm nicht nur verrieten, welche Reporter er anrufen sollte, sondern ihm sogar den vollen Wortlaut der Fragen, die jeder Reporter stellen wird, vorgaben.

ZeroHedge und eine Handvoll anderer Medien versuchten ihr Bestes, um diesen skandalösen Betrug an die Öffentlichkeit zu bringen, aber die Mainstream-Medien taten ihr Übriges, um ihn zu vertuschen. Nun aber ist das Spiel neu, und das Weiße Haus kann nicht erwarten, dass solche Taktiken dieses Mal unbemerkt bleiben.

In der Tat geriet die Biden-Kampagne am Wochenende unter Beschuss, als die Moderatoren zweier städtischer Talk-Radiosender sagten, die Kampagne habe ihnen eine vorausgewählte Liste von Fragen gegeben, als Biden in ihren Sendungen auftrat, in der Hoffnung, seine sinkende Unterstützung unter schwarzen Amerikanern zu stärken. Ein Moderator wurde gefeuert, weil er sich auf das Schema eingelassen hatte.

Biden was told to come out and give live press conferences and interviews and instead gave a prescripted interview to a radio station that resulted in getting a black woman fired and it's somehow not national news everywhere. — Stephen L. Miller (@redsteeze) July 9, 2024

Angesichts der weitverbreiteten Forderung, Biden solle seine Fähigkeit unter Beweis stellen, ungeschriebene Gespräche zu führen, befindet sich der Kommunikationsstab des Weißen Hauses in einer Zwickmühle. Biden hat sich an inszenierte Pressekonferenzen gewöhnt und wird wahrscheinlich schlecht abschneiden, wenn er jetzt gezwungen ist, eine echte Pressekonferenz zu geben.

Andererseits könnte es zu einem Skandal kommen, wenn das Weiße Haus eine Vorauswahl von Reportern trifft, die ihre Fragen im Voraus eingereicht haben – ein Skandal, der bereits hätte ausbrechen müssen, als wir und andere die Praxis im April 2023 öffentlich machten. Das Team Biden muss sich auch zweimal überlegen, ob es eine Pressekonferenz abhält, die als übereilt empfunden wird oder zu wenige Fragen zulässt.

Es gibt noch einen weiteren Aspekt, der den Schwierigkeitsgrad erhöhen wird: die Tageszeit. Zwar wurde noch keine Uhrzeit bekannt gegeben, aber das Weiße Haus erklärte letzte Woche, dass die Pressekonferenz am Nachmittag stattfinden wird – und zwar erst nach einem Treffen am frühen Nachmittag im Zusammenhang mit dem NATO-Gipfel, der diese Woche in Washington stattfindet. Nach Angaben des Weißen Hauses ist Biden zwischen 10 und 16 Uhr am besten bei Stimme. “Außerhalb dieser Zeitspanne ist es wahrscheinlicher, dass Biden sich verbal verrennt und müde wird”, berichtet Axios. Es klingt, als könnte die Pressekonferenz an der Schwelle zu seiner Gefahrenzone stattfinden.

Hinzu kommt, dass Bidens umkämpftes Kommunikationsteam im Hinblick auf diese kritische Pressekonferenz bereits einige erschreckende Inkompetenz gezeigt hat. Letzte Woche fragte der Bloomberg-Reporter Justin Sink die Pressesprecherin Karine Jean Pierre, ob es sich um eine “echte Pressekonferenz für große Jungs” handeln würde , womit er offenbar eine längere, robuste Solositzung meinte, im Gegensatz zu kürzeren, an denen sowohl Biden als auch ein anderer Beamter teilnehmen.

Both Karine Jean-Pierre and John Kirby called President Biden’s upcoming press conference a “Big Boy” conference today 😬 pic.twitter.com/tdWzs9pAhY — HOT SPOT (@HotSpotHotSpot) July 8, 2024

Sowohl Jean Pierre als auch John Kirby haben in dieser Woche die kritische Veranstaltung vom Donnerstag als “Pressekonferenz für große Jungs” bezeichnet und damit gezeigt, dass sie sich nicht im Klaren darüber waren, wie sie wahrgenommen werden würde . In Ermangelung eines Kontexts verstanden die Amerikaner dies natürlich so, dass die Betreuer des scheiternden Präsidenten seine Aktivitäten wie die eines Kleinkindes beschrieben – so wie es Jill Biden nach Joes historisch katastrophaler Debatte mit Trump tat:

This is elder abuse. Watch as Jill Biden speaks to Joe as if she’s praising a toddler. Did she give him a star sticker for his chart? 😂 pic.twitter.com/TcolTF5zrl — WorldNetDaily (@worldnetdaily) June 28, 2024

Halten Sie sich also bereit für die wahrscheinlich meistbeachtete Pressekonferenz in Bidens Amtszeit…eine Aussicht, die seine Betreuer sicherlich mit Grauen erfüllt…

Bonus Biden Pressekonferenz Rückblick: