NGA veröffentlicht neue Datenstrategie zur Steuerung der digitalen GEOINT-Revolution

GEOINT ist die technokratische Wissenschaft der Verfolgung von allem, was sich auf der Erde befindet, sei es lebendig oder leblos, beweglich oder unbeweglich. Eine offizielle US-Regierungsbehörde wurde gegründet, um die militärische und zivile Nutzung von GEOINT zu ermöglichen und zu fördern, um eine totale Überwachungsgesellschaft auf globaler Basis zu schaffen. GEOINT geht weit über die bloße Lokalisierung von Standorten hinaus. Es nutzt KI, um Bewegungen, Netzwerke und das Verhalten des „Systems“ zu analysieren. ⁃ TN-Redakteur

SPRINGFIELD, Virginia – Die National Geospatial-Intelligence Agency (NGA) hat am 6. Oktober ihre Datenstrategie veröffentlicht, in der sie ihre Pläne zur Umgestaltung und Verbesserung der Art und Weise, wie Daten erstellt, verwaltet und gemeinsam genutzt werden, darlegt, um ihre Vormachtstellung bei der Bereitstellung von Geospatial Intelligence zu erhalten.

Es ist von entscheidender Bedeutung, dass wir alle Maßnahmen ergreifen, die notwendig sind, um unseren Vorsprung im Bereich GEOINT aufrechtzuerhalten – und dazu gehört auch die Verwaltung unserer Daten als wichtiges strategisches Gut“, so NGA-Direktor Vizeadmiral Robert Sharp in der Datenstrategie. Mit dem ganzheitlichen Unternehmensansatz, der in dieser neuen Datenstrategie dargelegt wird, zeigt die NGA einen Weg auf, wie wir die Führung übernehmen und unseren Konkurrenten einen Schritt voraus sein können.“

Die NGA-Datenstrategie 2021, ein 28-seitiges öffentliches Dokument, enthält sowohl strategische Ziele als auch Handlungsoptionen für die Behörde, um einen sicheren und innovativen Weg in die Zukunft einzuschlagen, während sie mit wachsenden Datenmengen, Risiken und Wettbewerb konfrontiert ist.

Ausgerichtet auf die Moonshot-Bemühungen der Behörde, „vertrauenswürdige GEOINT mit der erforderlichen Geschwindigkeit, Genauigkeit und Präzision zu liefern“, fordert die Strategie die beschleunigte, gemeinsame und vertrauenswürdige Nutzung von Daten, um der NGA zu helfen, ihre Aufträge besser zu erfüllen und den Weg zu weisen.

Der Plan, der als Begleitdokument zur 2020 veröffentlichten NGA-Technologiestrategie erstellt wurde, spielte bereits eine wesentliche Rolle bei der kürzlich erfolgten Annahme einer neuen Data-Governance-Struktur durch die Behörde, um einen koordinierten Rahmen für die Datenpolitik und -verwaltung zu schaffen.

Die Datenstrategie in Verbindung mit dem etablierten Programm zur kollaborativen Datenverwaltung dient als Richtschnur für die Bemühungen der Behörde, die Lücke zwischen den derzeitigen und den künftigen Fähigkeiten zu schließen, indem die Entwicklungen in vier wichtigen Schwerpunktbereichen beschleunigt werden: leichterer Zugang zu Daten, bessere Wiederverwendbarkeit von Daten, verbesserte bereichsübergreifende Effizienz und Ermöglichung der nächsten Generation von GEOINT.

Die Strategie beschreibt vier Hauptziele, die von der NGA verfolgt werden, um ihren Auftrag und ihre Geschäftsanforderungen zu erfüllen. Um die gewünschten Ergebnisse zu erreichen, strebt die Behörde Folgendes an