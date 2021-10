NATO-„Masterplan“ für Russland. Washington sucht immer nach einem weiteren Krieg

Es dauerte nicht lange, bis die USA den Einsatz mit China und Russland erhöhten. So kurz nach der vernichtenden Niederlage von 20 Jahren Tod und Zerstörung in Afghanistan finden wir ein Washington vor, das das Feuer anfacht und nach mehr Ärger Ausschau hält.

Es ist wirklich keine Überraschung. Werfen Sie einen genauen Blick auf die US-Geschichte – ein dreckiger Krieg nach dem anderen.

Erst in der vergangenen Woche haben wir gesehen, wie „F the EU“ Victoria Nuland nach Moskau ging, in der Hoffnung auf eine Audienz bei Putin. Sie traf nur mit niedrigeren, aber kompetenten russischen Diplomaten zusammen und kam mit nichts anderem davon, als die Kluft zwischen unseren beiden Nationen zu fördern. Eigentlich könnte das die US-Strategie gewesen sein.

Es heißt, Nuland ging mit einer Liste von Washingtons Forderungen ein. Russland sagte „naja“ und überreichte Nuland eine eigene Liste. Natürlich sagte Nuland ‚Nein‘ und wurde dann in die USA zurückgeschickt.

Kriegsminister Lloyd Austin (ehemaliges Vorstandsmitglied von Raytheon) machte gerade in Georgien, der Ukraine und Rumänien Station, bevor er nach Brüssel zum Händeringen mit den NATO-Clowns fuhr.

Austin erklärte während einer Pressekonferenz in Bukarest, dass der Zweck dieser Besuche darin bestehe, „die Bedeutung einer vertieften Zusammenarbeit zwischen unseren Schwarzmeer-Verbündeten und Partnern hervorzuheben, um russische bösartige Aktivitäten in der Region abzuschrecken und zu verteidigen“.

Das ist der politische Hype. Sein wahres Ziel in Georgien, der Ukraine und Rumänien? Bringen Sie sie dazu, Moskau auf jede erdenkliche Weise in Schwierigkeiten zu bringen. Und ich bin sicher, Austin sagte die magischen Worte: „Natürlich werden die USA Sie unterstützen, wenn Sie mit Russland in einen Streit geraten. Zuerst versorgen wir Sie mit mehr Waffen und stationieren mehr unserer Truppen in Ihrem Land, um Sie vor dem russischen Bären zu schützen.‘

Auf dem Brüsseler Treffen sagte NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg Folgendes:

Die Alliierten werden einen NATO-Innovationsfonds in Höhe von 1,16 Milliarden US-Dollar auflegen, um aufstrebende und disruptive Technologien mit doppeltem Verwendungszweck zu entwickeln. Die NATO wird auch ihre erste Strategie für künstliche Intelligenz entwickeln, die Datenanalyse, Bilder und Cyber-Abwehr umfasst.

Die Alliierten geben mehr für die Verteidigung aus und vereinbarten, die Bereitschaft der Streitkräfte zu erhöhen.

Die Luft- und Raketenabwehr der Allianz wird erheblich verbessert. Die NATO fordert, konventionelle Fähigkeiten mit Jets der fünften Generation zu stärken, Übungen und Nachrichtendienste anzupassen und die Bereitschaft und Wirksamkeit der nuklearen Abschreckung zu verbessern.

Wir tauschten Ansichten darüber aus, wie man die Errungenschaften bewahren und sicherstellen kann, dass Afghanistan nie wieder ein sicherer Hafen für Terroristen wird.

Die neue Strategie der NATO stellt sicher, dass das Bündnis „die richtigen Kräfte zur richtigen Zeit am richtigen Ort“ hat.

Sie schossen auch charakteristischerweise hinter den sicheren Mauern des NATO-Hauptquartiers in Brüssel mit einem Strom von Rhetorik auf China.

Austins Bemerkungen folgten dem Abschluss einer zweitägigen NATO-Ministerkonferenz, bei der er sagte, dass Beamte „einzigartige Perspektiven“ auf China boten, die seiner Meinung nach die „primäre Herausforderung für das Pentagon“ bleiben.

„In der Tat begrüße ich die Arbeit der NATO in Bezug auf China und habe deutlich gemacht, dass die Vereinigten Staaten sich verpflichtet haben, die internationale regelbasierte Ordnung zu verteidigen, die China aus seinen eigenen Interessen konsequent untergraben hat“, sagte Austin gegenüber Reportern.

In einem CNN-Rathaus am 21. Oktober wurde Joe Biden nach China gefragt.

„Ich möchte China nur klar machen, dass wir nicht zurücktreten werden, wir werden keine unserer Ansichten ändern.“ sagte Biden. Auf die Frage, ob die USA im Falle eines Angriffs Taiwans Verteidigung zur Verfügung stellen würden, antwortete er: „Ja, dazu haben wir uns verpflichtet.“

Lassen Sie uns nun dieses NATO-Treffen und die Kommentare zu China ein wenig analysieren.

Erstens, wer hat Russland überfallen? Seit dem von den USA inszenierten Putsch in der Ukraine im Jahr 2014 (als die russisch-stämmigen Menschen auf der Krim dafür stimmten, Russland aufzufordern, sie wieder in die Föderation aufzunehmen) gab es keine Invasion von irgendjemandem in der Nähe ihrer Grenzen. Gleichzeitig veranstaltet die US-NATO immer wieder Kriegsspiele entlang der russischen Grenzen. Als Moskau reagierte, indem es Gegenkriegsspiele im eigenen Land veranstaltete, heulten Washington und Brüssel verurteilend auf. Sprechen Sie über eine Doppelmoral!

Und beachten Sie bitte die obigen Worte von Austin – „Ich applaudiere der Arbeit der NATO an China“ – was bedeutet das?

Die NATO ist global geworden. Die Nordatlantikpakt-Allianz hat nun beschlossen, „die Demokratie im Pazifik zu verteidigen“. Wer ist in diesem Fall der Angreifer? Welches Recht hat die NATO, zu entscheiden, dass sie der neue Weltpolizist ist?

Ich kann Afghanistan nicht vergessen, also nehmen wir es mit China und Russland auf

Die NATO hat heute keinen legitimen Grund zu existieren – die Sowjetunion und ihr Warschauer Pakt-Bündnis sind längst verschwunden. Russland hat gerade eine unterseeische Erdgaspipeline namens Nord Stream 2 gebaut , um Europa mit Treibstoff zu versorgen, um die aktuelle Energiekrise zu lindern. Es ist ein großes Geschäft für Moskau. Warum sollte Russland einen Krieg mit Europa wollen?

Der Wahnsinn der US-NATO wird für jeden entlarvt, der bereit ist, das Offensichtliche zu sehen. Washington und Brüssel wurden von einem schlecht bewaffneten Lumpen, aber entschlossenen Taliban in Afghanistan in die Hightech-Ärsche getreten. Jetzt träumen sie irgendwie davon, dass sie es mit China und Russland aufnehmen können, die eine Militärallianz gebildet haben, während sie die endlose Kriegsmaschine der NATO beobachten, die auf sie zukommt.

Ich verstehe, dass all diese Schritte der US-NATO dem militärisch-industriellen Komplex absolut zugute kommen, der einen ihrer Agenten (Lloyd Austin) als Kriegsminister eingesetzt hat. Aber glauben diese Psychopathen tatsächlich, dass sie einen Krieg mit China und Russland beginnen und möglicherweise gewinnen können? Wissen sie nicht, dass ein solcher Krieg in einer Hitzewelle nuklear werden würde?

Es ist offensichtlich, dass die US-NATO-Kriegskabale von Macht und Gier geblendet ist. Es kann keine andere Erklärung geben, die auch nur annähernd Sinn macht.

Es ist ein gefährliches und schmutziges Spiel, das diese fetten Katzen spielen – gleichzeitig wütet die Klimakrise in unseren Gesichtern, Legionen von Menschen werden aus ihren Häusern vertrieben und die Lebenshaltungskosten steigen in die Höhe.

Stehen wir in den USA und weltweit auf einen Kollaps zu? Wie konnte das unter diesen gegenwärtigen Bedingungen nicht passieren?

Und die Reaktion der USA und der NATO?

Wie wäre es mit einem weiteren Krieg?

Welche Partei in Washington führt diesen Abstieg in die Hölle?