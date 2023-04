NATO, Nord Stream, der Nordatlantik und der Atomkrieg

Auch wenn niemand außerhalb der NATO-Legionen von Dr. Strangelove zugeben wird, dass er auf einen nuklearen High Noon am OK Corral hinarbeitet, hat das Säbelrasseln der NATO Konsequenzen.

Obwohl Martin Jays jüngster Nord Stream-Artikel, in dem er die forensische Untersuchung von Seymour Hersh über den Terroranschlag auf die Nord Stream-Anlage vom 26. September 2022 lobt, eigentlich keines weiteren Kommentars bedürfen sollte, ist dies leider nicht der Fall, und zwar nicht wegen eines Fehlers in der Arbeit von Hersh oder Jay, sondern weil die NATO noch nie die Wahrheit gesagt hat und dies auch nicht kann.

Hier ist Emil Cosman, ein rumänischer youtube-Kommentator, der einen erfahrenen dänischen Militärtaucher zitiert, der als Experte aussagt, dass die USA und ihre norwegischen Quislinge die Schuldigen sind. Als jemand, der viel getaucht hat, unter anderem mit den thailändischen Spezialeinheiten und denjenigen, die 2018 die Rettung der Tham-Luang-Höhle durchführten, ergibt all dies für mich einen eminenten Sinn. Operationen wie der Nord-Stream-Angriff übersteigen meine Fähigkeiten und die aller anderen, die nicht zu den Spezialkräften oder den fiktiven James Bonds der Ukraine gehören, um Lichtjahre.

Die NATO will nichts von dieser Baby-Logik wissen. Facebook hat den mit dem Pulitzer-Preis ausgezeichneten Journalisten Seymour “My Lai” Hersh als unzuverlässige Quelle und als Verbreiter von Desinformationen bezeichnet. Zur Rechtfertigung dieser lächerlichen Behauptung beruft sich Facebook auf ein ukrainisches Desinformationszentrum (kein Scherz), auf ein obskures norwegisches Blatt und auf die Tatsache, dass Hersh im Selbstverlag veröffentlichen muss, anstatt in einem der NATO-eigenen Desinformationsorgane zu publizieren, die allesamt Wahrheitsverkünder wie Hersh längst angeschwärzt haben.

Solange die Arbeit von Hersh, Jay und anderen alteingesessenen Journalisten nicht von einer oder mehreren Pinocchio-Gruppen der NATO abgesegnet wird, kann sie laut Facebook ohne weiteres abgetan werden, weil Hersh, Jay und, was das betrifft, auch Assange nicht zum Team der NATO gehören.

Wenn wir Jays Artikel mit dem von Finian Cunningham verknüpfen, der darüber schrieb, wie die NATO die aufgebauschte Angst vor russischen Fischtrawlern im Ostatlantik als Vorwand benutzt, um ihren Würgegriff über den Festlandsockel zu verstärken, ist die Lage noch ernster.

Diese beiden Artikel lassen vermuten, dass die NATO erstens die Ostsee in ihren eigenen See verwandelt, von dem die Streitkräfte Russlands und der verbündeten Länder ausgeschlossen werden. Zweitens müssen wir vermuten, dass die NATO beabsichtigt, den Ostatlantik vollständig zu kontrollieren, so wie es die Briten vor dem Ersten Weltkrieg taten, als sie sich mit Deutschland auf ein Dreadnought-Seewettrüsten einließen, das eine der Hauptursachen für den Ersten Weltkrieg war, dessen schreckliche Folgen wir noch immer auf den Schlachtfeldern der Ukraine erleben.

Dies wird noch deutlicher, wenn wir uns die heutigen fiktiven Spannungen zwischen den Großmächten in den Gewässern vor Vichy-Irland ansehen. Als die Russen in Gewässern, die auch von anderen Mächten regelmäßig genutzt werden, Übungen durchführten, wurde dies von den Politikern und Medien in Vichy-Irland fast als Casus Belli benutzt. Dagegen gelang es den irischen Fischern nicht nur, direkt mit dem russischen Botschafter zu verhandeln, sondern auch eine Einigung zu erzielen, die allen ihren Anliegen gerecht wurde.

Aber die NATO hat ebenso wenig wie das Vichy-Irland besonnene Fischer als Botschafter, Politiker oder Journalisten. Die NATO will kein Entgegenkommen. Die NATO will Krieg. Und die Aufgabe der NATO-Medien besteht darin, ihre Bürger auf den Krieg vorzubereiten. Aber niemals gegen den wirklichen Feind.

Während die russische Botschaft in Dublin wegen russischer Schiffe belagert wurde, die fast tausend Meilen entfernt waren, bestieg mein guter Freund Diarmaid Ó Cadhla ein britisches Kriegsschiff, das im Hafen von Cork vor Anker lag, und sagte den bewaffneten NATO-Besatzungen, sie sollten sich aus unseren Gewässern verpissen. Obwohl Ó Cadhla diese Schlacht gewann, gingen kurz darauf belgische und niederländische Kriegsschiffe im Hafen von Cork vor Anker, um unabhängig denkende Menschen wie Ó Cadhla wissen zu lassen, dass auch Irland sich dem Team NATO anschließen wird. Kanonenbootdiplomatie im Stil der NATO.

In einem kürzlich erschienenen Leitartikel des SCF ist zu lesen, dass die NATO denselben vergifteten Kelch, den sie Irland in den Rachen schiebt, auch kleineren asiatischen Ländern wie Papua-Neuguinea und, wie bereits erwähnt, den Philippinen serviert, deren Bevölkerung diese Auseinandersetzungen mit China braucht, als ob sie ein Loch in ihrem kollektiven Kopf hätte.

All das sind schlechte Nachrichten nicht nur für sie, sondern auch für den französischen Diktator Macron, der mit ansehen musste, wie seine britischen und amerikanischen Partner (ha ha) Frankreichs Vertrag über die Lieferung von U-Booten an Australien stahlen, und dessen lukrativer Vertrag über die Lieferung von Kampfhubschraubern an Japan ebenfalls den Bach runtergegangen ist. Da die anderen Hauptexportgüter Frankreichs nach Japan Wein, Wasser und Luxusprodukte sind, könnte der amerikanische Partner (ha ha) das Fiasko mit den Pommes frites wiederholen, wenn Frankreich sich nicht voll und ganz dem Krieg gegen China anschließt, und zwar zu den nicht verhandelbaren Bedingungen von Uncle Sam.

So schließe ich aus diesen und ähnlichen Artikeln, die alle von der NATO wie “My Lai” Hersh als Fehlinformationen, chinesisch-russische Bots, Assad-Apologeten usw. abgetan werden, auf das Gesamtbild. Der Kindergartenvorwurf der russischen Desinformation scheint in der Tat fast so alt zu sein wie die Angriffskriege der NATO. Hier zum Beispiel Daniela Peled vom NATO-Institut für Kriegs- und Friedensberichterstattung mit dem Orwellschen Namen, die sich 2015 auf einer Website, die offenbar vom UN-Flüchtlingshilfswerk betrieben wird, über russische Desinformation im Donbass beschwerte.

Wenn man diesen und anderen Links zu Peled folgt, bekommt man nur einen NATO-Apologeten zu sehen, der eine feste und lukrative Anstellung hat, um die Lügen der NATO zu verbreiten und die Verbrechen der NATO zu entschuldigen. Nichts über Hershs My Lai, Assanges Kollateralmord, Obamas Abu Ghraib, Joe Bidens Nord Stream, Hunter Bidens Biolabore oder die Gruppenvergewaltigung des irakischen Kindes Abeer Qassim Hamza al-Janabi und den Massenmord an ihrer Familie durch Amerikas Elite für dieses Flittchen. Nein! Alles ist Putins russische Propaganda, auch wenn die CIA-Spitzel wiederholt zu Protokoll gegeben haben, dass solche unverhohlenen Lügen fester Bestandteil des NATO-Spielbuchs sind.

Ungeachtet der selbstsüchtigen Lakaien der NATO ist es eine absolut unwiderlegbare Tatsache, dass es in der Ukraine Nazis gibt, so viele von ihnen in Führungspositionen, dass die Nazi-Schlägerei die vorherrschende Ideologie und Politik des Rumpfreiches ist. Die Ukraine ist ein Freiluftgefängnis, in dem Männer darauf warten müssen, dass sie an die Reihe kommen, während sie zusammen mit ihren Frauen und Kindern aus zweifelhaften Gründen, die Peled und ihre Kollegen, die die Wahrheit sagen (ha ha), nicht zu interessieren scheinen, an einen Pfahl geschnallt werden. Obwohl die Kirchen in Zelenskys Reich absichtlich alle Religionen verhöhnen, halten sich der Papst und alle anderen hochrangigen westlichen Geistlichen bedeckt, weil ihnen der Mut von Graham Greenes schwachsinnigem Whiskey-Priester fehlt.

Die Vereinigten Staaten und ihre Lakaien glauben, dass ihre Armeen China, den Iran, Russland und alle anderen, die ihnen im Weg stehen, in Schach halten können. Vielleicht können sie das. Aber es ist die Pflicht der politischen, diplomatischen und militärischen Führer dieser und verbündeter Länder, ihre Kerninteressen, ihre souveräne Integrität und den Frieden und das Wohlergehen ihrer Völker zu verteidigen. Aus diesem Grund haben China, Iran und Russland in eine Reihe von symmetrischen und asymmetrischen Waffen investiert und diese entwickelt, die es mit der NATO aufnehmen können, selbst wenn die Schakale der NATO als letzten Ausweg einen thermonuklearen Krieg ins Spiel bringen.

Auch wenn niemand außerhalb der NATO-Legionen von Dr. Strangeloves zugeben wird, dass er auf ein nukleares High Noon am OK Corral hinarbeitet, hat das Säbelrasseln der NATO Konsequenzen. Es ist eine Sache, wenn sich die NATO als Schulhofschläger aufspielt, aber es ist eine andere Sache, wenn die NATO und ihre Propagandisten und Waffenlobbyisten Russland, China und Iran in eine Ecke drängen, in der die einzige ihnen verbleibende Option darin besteht, London, Berlin, Helsinki, Oslo, New York, Washington, Kopenhagen und Chicago unendlich viel härter zu treffen als Hiroshima, Tokio und Nagasaki im August 1945.

Da alles ein Ende haben muss, muss auch die ständige Kriegstreiberei der NATO ein Ende haben, und wie die Atomwaffenarsenale Chinas und Russlands deutlich machen, kann es für die NATO nur zwei Möglichkeiten geben. So wie die Dinge derzeit stehen, müssen die Kleine Meerjungfrau, Big Ben und die Freiheitsstatue zusammen mit der Selfie-Königin Ursula von der Leyen und einer Million anderer NATO-Parasiten darauf vorbereitet sein, von der Hitze einer Million Sonnen verbrannt zu werden, oder Creepy Joe Biden und seine schmierigen Luschen, die ausgehöhlten, ausgestopften und geistig toten Männer, die TS Eliots The Hollow Men ausweidet, können ihre Waffen einstecken, ihre Kriegsschiffe zurück in den Hafen segeln und sie auf den Schrotthaufen werfen, wo sie und alle, die von ihnen profitieren, hingehören.