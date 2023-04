Twitter kennzeichnete den NPR-Account als „staatsnah“ und stufte ihn dann nach heftigen Reaktionen auf „staatlich finanziert“ zurück.

Twitter hatte NPR als „staatsnahe Medien“ bezeichnet und es damit ähnlich wie das staatliche russische RT und die chinesische Xinhua News Agency eingestuft

Es gab daraufhin Reaktionen, die Twitter dazu veranlassten, die Bezeichnung auf das etwas weniger schrille „staatlich finanzierte Medien“ herabzustufen, neben BBC, PBS und Voice of America

Mehrere NPR-Führungskräfte haben eine Drehtür bei dem Propagandanetzwerk in Washington

NPR wird nicht nur von der US-Regierung finanziert, sondern erhält auch beträchtliche Mittel von Bill Gates und anderen Oligarchen

NPR scheint auch einen Rachefeldzug gegen mich und andere Befürworter der Impfstoffsicherheit zu führen und gibt in seiner Berichterstattung regelmäßig der Propaganda den Vorzug vor ethischen und journalistischen Standards

Wenn man an staatsnahe Medien denkt, kommen einem vielleicht Propagandasender in Russland und China in den Sinn – nicht aber vertraute Nachrichtensender hier in den USA. Wenn Sie sich jedoch National Public Radio (NPR) auf Twitter ansehen, werden Sie sehen, dass es jetzt als „staatlich finanzierte Medien“ bezeichnet wird.

Ursprünglich hatte Twitter NPR als „staatsnahe Medien“ bezeichnet und es damit in eine ähnliche Kategorie wie Russlands staatliches RT und Chinas Xinhua News Agency eingeordnet. Es gab jedoch Gegenreaktionen, die Twitter dazu veranlassten, die Bezeichnung auf das etwas weniger aufsehenerregende „staatlich finanzierte Medien“ herabzustufen, neben BBC, PBS und Voice of America.

Warum NPR als staatsnah eingestuft wurde

Auf die anfängliche Einstufung als staatsnahes Unternehmen twitterte Twitter-Chef Elon Musk: „Scheint korrekt zu sein“ zusammen mit der Twitter-Definition für staatsnahe Medienkonten:

„Staatsnahe Medien sind definiert als Medien, bei denen der Staat die Kontrolle über den redaktionellen Inhalt durch finanzielle Mittel, direkten oder indirekten politischen Druck und/oder die Kontrolle über Produktion und Vertrieb ausübt. Konten, die zu staatsnahen Medien, deren Chefredakteuren und/oder deren prominenten Mitarbeitern gehören, können gekennzeichnet werden. Wir werden auch Tweets kennzeichnen, die Links zu Websites von staatlich gelenkten Medien enthalten.“

NPR wandte sich schnell gegen diese Bezeichnung, und John Lansing, der Präsident von NPR, twitterte am 5. April 2023:

„NPR steht für Meinungsfreiheit und dafür, die Mächtigen zur Rechenschaft zu ziehen. Eine starke, lebendige freie Presse ist für die Gesundheit unserer Demokratie unerlässlich … Wir sind beunruhigt, dass Twitter gestern Abend NPR als ’staatsnahe Medien‘ bezeichnet hat, eine Beschreibung, die laut Twitters eigenen Richtlinien nicht auf NPR zutrifft …“

Bill Chappell, NPR-Reporter und Produzent, antwortete ebenfalls: „NPR arbeitet unabhängig von der US-Regierung. Und obwohl Bundesgelder für das gesamte öffentliche Mediensystem wichtig sind, erhält NPR im Durchschnitt weniger als 1 % seines Jahresbudgets aus Bundesquellen“. Nachdem der NPR-Korrespondent Bobby Allyn Musk darauf aufmerksam gemacht hatte, antwortete Musk: „Wir sollten das in Ordnung bringen“. Am 9. April wurde die Bezeichnung „staatlich“ von NPR in aller Stille in „staatlich finanziert“ geändert.

„NPR ist zweifellos US-Staatspropaganda“

Nicht jeder stimmte jedoch mit Twitters Einschätzung der staatlichen Zugehörigkeit von NPR überein. Caitlin Johnstone, die für das Ron Paul Institute schrieb, wies darauf hin, dass Lansing früher als CEO der U.S. Agency for Global Media (USAGM) tätig war.

„USAGM ist der Dachverband der US-Regierung, der staatliche US-Propagandasender wie Radio Free Asia, Radio Free Europe/Radio Liberty und Voice of America betreibt“, schreibt sie und verweist auf einen Artikel der New York Times aus dem Jahr 1977, der ein weltweites Propagandanetzwerk beschreibt, das von der Central Intelligence Agency (CIA) aufgebaut wurde.

Die CIA nutzte die Radiosender, um ihre Botschaften in die ganze Welt zu senden. Und bis heute erhält die USAGM Hunderte von Millionen an Geldern von der US-Regierung. Laut Johnstone:

„Die New York Times nennt Radio Liberty, Radio Free Europe und Radio Free Asia ausdrücklich als Teil des Netzwerks, das von der Central Intelligence Agency aufgebaut wurde, um Propaganda zu verbreiten. Wie Bryce Greene von Fair.org kürzlich feststellte, erhielt USAGM im Jahr 2022 US-Bundesmittel in Höhe von 810 Millionen Dollar, was mehr als doppelt so viel ist wie der Betrag, den RT im Jahr 2021 von Russland für seine weltweiten Aktivitäten erhielt.“

Außerdem ist Lansing nur ein Propagandist am Ruder von NPR. Johnstone fährt fort:

„Lansings Geschichte ist kein Einzelfall: NPR wird regelmäßig von Führungskräften geleitet, die direkt aus leitenden Positionen in Washingtons offiziellem Propagandanetzwerk kommen. Von 1998 bis 2008 war der Präsident von NPR ein Mann namens Kevin Klose, der zuvor Radio Free Europe/Radio Liberty leitete und nach seiner jahrzehntelangen Tätigkeit bei NPR in diese Position zurückkehrte. Ein Mann namens Ken Stern wurde 1999 stellvertretender Geschäftsführer von NPR und 2006 zum CEO ernannt; davor war er leitender Berater des Direktors des International Broadcasting Bureau der USAGM. Es ist also schon ein bisschen komisch, dass John Lansing sich jetzt auf Twitter darüber beschwert, dass NPR als „staatsnahe Medien“ bezeichnet wird, wo er doch sein Leben der Förderung von staatsnahen US-Medien gewidmet hat. NPR wird von der US-Regierung finanziert, fördert konsequent die Informationsinteressen der US-Regierung und wird routinemäßig von professionellen Propagandisten der US-Regierung geleitet.“

Interessant ist auch, dass NPR die Finanzierung, die es von der US-Regierung erhält, heruntergespielt hat, um gegen das Label „staatlich“ zu argumentieren, obwohl es zuvor erklärt hat, dass die Finanzierung durch den Bund für NPR wesentlich ist:

„Die Finanzierung durch den Bund ist für den Dienst des öffentlichen Rundfunks an der amerikanischen Öffentlichkeit unverzichtbar, und ihre Fortführung ist sowohl für die Sender als auch für die Programmproduzenten, einschließlich NPR, von entscheidender Bedeutung. Öffentliche Radiosender erhalten jährliche Zuschüsse direkt von der Corporation for Public Broadcasting (CPB), die einen wichtigen Teil eines vielfältigen Einnahmemixes aus Hörerunterstützung, Unternehmenssponsoring und Zuschüssen ausmachen. Die Sender wiederum greifen auf diese Mischung aus öffentlichen und privaten Einnahmen zurück, um NPR und andere öffentliche Radiomacher für ihre Programme zu bezahlen. Diese Programmgebühren machen einen erheblichen Teil der größten Einnahmequelle von NPR aus. Der Verlust der Bundesmittel würde die Fähigkeit der Sender, NPR für die Programmgestaltung zu bezahlen, untergraben und damit die Institution schwächen. Der Wegfall der Bundesmittel würde zu weniger Programmen, weniger Journalismus – insbesondere Lokaljournalismus – und schließlich zum Verlust von öffentlichen Radiosendern führen, insbesondere in ländlichen und wirtschaftlich schwachen Gemeinden.“

NPR erhält auch Gelder von Oligarchen

Abgesehen von seinen Verbindungen zum Bund erhält NPR auch beträchtliche Mittel von Bill Gates und anderen Oligarchen. „Wenn man in einer Oligarchie wie den USA lebt, unterscheidet sich die Finanzierung durch Oligarchen nicht wesentlich von der Finanzierung durch den Staat“, betont Johnstone.

Über mehr als 30.000 Zuwendungen hat Gates mindestens 319 Millionen Dollar zu den Medien beigetragen, wie Alan MacLeod, ein leitender Mitarbeiter von MintPress News, herausfand:

„Zu den Empfängern dieser Gelder gehören viele der wichtigsten amerikanischen Nachrichtensender, darunter CNN, NBC, NPR, PBS und The Atlantic. Gates sponsert auch eine Vielzahl einflussreicher ausländischer Organisationen, darunter die BBC, den Guardian, die Financial Times und den Daily Telegraph im Vereinigten Königreich, prominente europäische Zeitungen wie Le Monde (Frankreich), Der Spiegel (Deutschland) und El País (Spanien) sowie große globale Fernsehsender wie Al-Jazeera.“

Ein Beispiel für die Zuwendungen der Bill & Melinda Gates Foundation sind die 24.663.066 Dollar für NPR. Wie Sie vielleicht vermuten, sind die Spenden von Gates an Bedingungen geknüpft, und so sollte es nicht überraschen, dass NPR bei jedem Thema nicht weit von der offiziellen Darstellung abweicht. Gates‘ Spenden an NPR waren für die Berichterstattung über globale Gesundheit und Bildung bestimmt:

„Wenn Gates Geld an Nachrichtenredaktionen gibt, schränkt es die Verwendung des Geldes ein – oft für Themen wie globale Gesundheit und Bildung, an denen die Stiftung arbeitet – was dazu beitragen kann, ihre Agenda in den Nachrichtenmedien zu fördern.

… Seit dem Jahr 2000 hat die Gates Foundation NPR 17,5 Millionen Dollar [jetzt 24,6 Millionen Dollar] in Form von 10 wohltätigen Zuschüssen zur Verfügung gestellt – alle zweckgebunden für die Berichterstattung über globale Gesundheit und Bildung, spezifische Themen, an denen Gates arbeitet …

Selbst wenn NPR eine kritische Berichterstattung über Gates veröffentlicht, kann sie sich wie ein Drehbuch anfühlen. Im Februar 2018 veröffentlichte NPR eine Geschichte mit der Überschrift „Bill Gates spricht über ’schwierige Fragen‘ zu Armut und Macht“. Die ’schwierigen Fragen‘, die NPR in dieser Frage und Antwort stellte, basierten größtenteils auf einer von Gates selbst zusammengestellten Liste, die er zuvor in einem Brief auf der Website seiner Stiftung beantwortet hatte.“

NPR gibt Propaganda den Vorzug vor Ethik

NPR scheint auch einen Rachefeldzug gegen mich und andere Befürworter der Impfstoffsicherheit zu führen. Im Mai 2021 erhielten wir eine E-Mail von Geoff Brumfiel, einem leitenden Redakteur und Korrespondenten bei NPR.

Laut NPR „konzentriert sich seine Berichterstattung auf die Überschneidung von Wissenschaft und nationaler Sicherheit“ aber sobald ich die Betreffzeile der E-Mail las – „Das Geschäft mit der Anti-Impf-Propaganda“ [sp] – war klar, dass es sich bei der folgenden Befragung nicht um Journalismus, sondern um einen PR-Beitrag für die Pharmaindustrie handeln würde.

Tatsächlich enttäuschte Brumfiels E-Mail nicht, ebenso wenig wie sein daraus resultierender Artikel „For Some Anti-Vaccine Advocates, Misinformation Is Part Of A Business“. Wie bei NPR üblich, wird in dem Artikel eine schräge Sichtweise auf die Befürworter der Impfstoffsicherheit dargestellt, um diejenigen zu verunglimpfen und zu diskreditieren, die sich gegen die COVID-Propaganda ausgesprochen haben.

Praktischerweise nahm Brumfiel nur einen kurzen Ausschnitt aus unserer per E-Mail übermittelten Antwort auf seine Fragen auf, vergaß aber, die engen Verbindungen von NPR zur Gates-Stiftung zu erwähnen – und die Hunderte von Artikeln, die NPR veröffentlicht hat und die der Gates-Stiftung und der von ihr finanzierten Arbeit sehr positiv gegenüberstehen.

Dann, in einer Sendung vom 24. September 2021, bezeichnete mich NPR-Reporterin Robin Young als „den größten Verbreiter von Lügen über COVID“ – eine falsche Behauptung, die von einer mit Schwarzgeld finanzierten Organisation namens Center for Countering Digital Hate (CCDH) stammt. Young behauptete dann, ich hätte America’s Frontline Doctors gegründet, eine unabhängige Organisation, der ich in Wirklichkeit nicht angehöre und mit der ich nichts zu tun habe.

Die Hit-Pieces sind ein weiteres Beispiel für die Gewohnheit von NPR, Propaganda über Ethik und sogar über grundlegenden Journalismus zu stellen. Facebooks Vizepräsidentin für Inhaltspolitik, Monika Bickert, gab am 18. August 2021 eine Erklärung ab, in der sie erklärte, dass es keine Beweise für die Behauptungen der CCDH gebe und dass die Personen, die von der CCDH als Verantwortliche für die überwiegende Mehrheit der Fehlinformationen über Impfstoffe in sozialen Medien genannt wurden, in Wirklichkeit nur für einen winzigen Bruchteil – 0,05 % – aller Impfstoffinhalte auf Facebook verantwortlich seien.

Hätte sie tatsächlich recherchiert, hätte Young entdeckt, dass die Kernaussage ihrer Sendung falsch war. Stattdessen zeigt der Beitrag, dass die Richtlinien des NPR in seinem Ethik-Handbuch – dass seine Journalisten „in der Lage sein müssen, die Quelle jeder Tatsache zu identifizieren“ und „erklären sollen, warum diese Person oder Organisation glaubwürdig und maßgebend ist“ – in Wirklichkeit nur Makulatur sind.

Die Kontrolle der Erzählung bedeutet die Kontrolle der Realität

Um die Wahrheit zu erkennen, ist es wichtig, die Allianzen zu kennen, die Ihre Medien geschlossen haben, und zu wissen, wo ihre Loyalität liegt. So wie es aussieht, wird Ihre Wahrnehmung der Realität von den Mainstream-Medien und Big Tech verändert, die Propagandamaterialien verbreiten und die Zensur nutzen, um zu kontrollieren, was Sie sehen können und was nicht.

Erinnern Sie sich an das Sprichwort „Die Feder ist mächtiger als das Schwert“? Dieses alte Sprichwort bewahrheitet sich, denn wer die Medien – und das dahinter stehende Narrativ – kontrolliert, gewinnt die Herrschaft über die Welt. Wie Johnstone es ausdrückte:

„All dieses Gezänk darüber, wessen Stimme als vertrauenswürdig hervorgehoben und wessen Stimme als nicht vertrauenswürdig unterdrückt werden sollte, ist nur eine Manifestation der Tatsache, dass die Mächtigen etwas verstehen, was die meisten gewöhnlichen Mitglieder der Öffentlichkeit nicht verstehen: dass derjenige, der das Narrativ kontrolliert, die Welt kontrolliert. Wenn man die Art und Weise kontrollieren kann, wie die Menschen die Realität wahrnehmen, dann kann man auch die Realität selbst kontrollieren. Solange sich die Öffentlichkeit dieser Tatsache nicht bewusst ist, wird unser Leben den Launen von Oligarchen, Regierungsbehörden und Propagandisten der Massenmedien unterworfen sein. Erst dann werden wir in der Lage sein, aus unserem propagandistischen Koma zu erwachen, um die psychologischen Manipulationen abzuschütteln, die uns nach der Pfeife der Oligarchie und des Imperiums tanzen lassen, und die Macht unserer Zahl zu nutzen, um die Entstehung einer gesunden Welt zu erzwingen, die uns allen zugute kommt.“

