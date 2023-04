Daten eines britischen Krankenhauses zeigen, dass 75 % der im Zeitraum März bis Juni 2020 als „Covid-Todesfälle“ erfassten Personen nicht an Covid gestorben sind

Daten eines großen NHS-Trusts deuten darauf hin, dass in der „ersten Welle“ der Covid-Pandemie drei asymptomatische „Covid-Todesfälle“ auf einen symptomatischen Covid-Todesfall entfielen. Die Frage ist: Wie kann jemand an einer Krankheit sterben, für die er keine Symptome hat? Das ist keine Fangfrage, und man muss kein Arzt sein, um die Antwort zu kennen – sie starben nicht an Covid.

John Dee ist ehemaliger Leiter der klinischen Rechnungsprüfung mit Schwerpunkt auf klinischen Ergebnissen in einem großen NHS-Lehrkrankenhaus. Davor leitete er als Wissenschaftler der britischen G7-Regierung eine Abteilung für statistische Modellierung und war als Berater für den öffentlichen und privaten Sektor tätig.

Auf seinem Substack hat er eine Reihe von Artikeln mit dem Titel ‚Catastrophic Health Collapse‘ veröffentlicht. Die Serie beschreibt seine Analyse von Daten über die Aufnahme von Atemwegserkrankungen in einer Unfall- und Notaufnahme eines großen NHS Trust. Der Zeitraum seiner Analyse umfasst die Jahre 2017 bis 2021.

In Dees jüngstem Artikel, dem siebten der Reihe, vergleicht er stationäre Todesfälle mit akutem und chronischem Atemtod sowie stationäre Todesfälle mit asymptomatischem und symptomatischem Hirntod. Indem er die Todesfälle in diese Hauptkategorien einteilt und die Daten grafisch darstellt, hebt er einige offensichtliche Anomalien hervor, die selbst für ein ungeschultes Auge einige Fragen aufwerfen.

John Dee beginnt seine Analyse mit einer ausführlichen Erläuterung, was ein „Atemtod“ im Sinne der ICD-10-Codes bedeutet. Die Codes der Internationalen Klassifikation der Krankheiten („ICD“) werden von den Ländern, die dem Diktat der Weltgesundheitsorganisation („WHO“) folgen, weitgehend verwendet. Sie werden von 100 Ländern verwendet. In England sind OPCS-4 und ICD-10 vollständig implementiert und in die NHS-Standards eingebettet und für die Verwendung durch die Leistungserbringer im Gesundheitswesen vorgeschrieben.

Der Abschnitt der ICD-Codes für „Krankheiten des Atmungssystems“ umfasst 452 Codes und Untercodes – Menschen können an einer Erkältung oder an akutem Atemversagen sterben, sodass wir den Tod durch Atemwegserkrankungen innerhalb eines sehr breiten Spektrums von Begleiterkrankungen und nicht als primären, unikausalen Tod betrachten.

Mit der detaillierten ICD-10-Codierung ist es möglich, akute/schwere/lebensbedrohliche Atemwegserkrankungen von chronischen/leichten Erkrankungen zu unterscheiden. Dee geht davon aus, dass eine Person, die an einer Coviszidose stirbt, in eine akute respiratorische Phase eintritt. Wenn sie nicht in eine akute Phase eintreten, sollte ihr Fall nicht als symptomatischer Veitstod behandelt werden. Ebenso sollte jemand, der an einer bakteriellen Lungenentzündung oder einer anderen nicht-viralen Lungenentzündung leidet, nicht als symptomatischer Veitstod behandelt werden.

„Auf diese Weise“, so Dee, „können wir die Fälle herausfiltern, die als symptomatischer Hüfttod eingestuft werden sollten, d. h. Todesfälle, bei denen SARS-COV-2 der einzige Erreger ist, der eine akute Atemwegserkrankung verursacht, die direkt zum Tod führt. Alle anderen Fälle mit positivem Testergebnis werden daher als asymptomatische Covidität kodiert.“

Ein weiterer Hinweis auf die ICD-Codes, der die Klassifizierung von Covid leicht erkennbar macht, ist die Tatsache, dass Covid in ICD-10 spezifisch und nicht allgemein als Atemwegserkrankung kodiert wird. In Dees Erklärung zu den „Spielchen“, die Codierer bei der Darstellung der Daten treiben können, schrieb er:

Bitte beachten Sie, dass ich die Formulierung „es wurde in erster Linie kodiert als“ mit Bedacht verwendet habe, denn die Bedeutung von Covid-19 hat sich, wie das Virus selbst, weiterentwickelt und ist mutiert. Wir haben jetzt eine ganze Reihe von Covid-Codes … Covid ist ein sehr schlüpfriger Kunde, was bedeutet, dass der Covid-Tod ein äußerst schlüpfriger Kunde sein wird.

Bitte bedenken Sie, dass selbst der symptomatische Covid-Tod nicht als kausal angesehen werden kann. Alles, was wir im Nachhinein erfahren können, ist, dass zu einem Zeitpunkt eine medizinische Diagnose von Covid-19 (die durch einen positiven Test und andere diagnostische Ergebnisse gestützt sein kann oder auch nicht) gestellt wurde. So ist es unter anderem möglich, dass ein Patient nach akutem Atemversagen (ob mit oder ohne Covid) wieder zu sich kommt, nur um dann einen Zusammenbruch der Leberfunktion oder eine Sepsis zu erleben. Dann haben wir eine bakterielle Lungenentzündung, die im Schatten eines positiven Testergebnisses den ganzen Schaden anrichtet. Das ist der Unsinn der vom ONS veröffentlichten primären unikausalen Todesdaten, die von MUSE kodiert werden.

Todesfälle durch Atemwegserkrankungen 2017 – 2021

In der nachstehenden Grafik verwendet Dee Personenjahre und nicht Personen, um die Verzerrung der Stichprobe/Überlebenden zu minimieren. Die grauen gestrichelten Linien markieren den Beginn der Pandemie, der nominell auf 2020/w5 (w/e 31. Januar 2020) festgelegt ist, und den Beginn der Einführung des Impfstoffs in 2020/w50 (w/e 11. Januar 2021).

Bei der Betrachtung des nachstehenden Schaubilds von John Dee ist zu bedenken, dass „akut“ sich auf eine schwere oder lebensbedrohliche Erkrankung bezieht und „chronisch“ auf leichtere Erkrankungen, und dass jemand, der an Covid stirbt, in eine akute Phase eintritt.

Catastrophic Health Collapse (part 7), John Dee, 24 April 2023

Die Todesfälle durch akute Atemwegserkrankungen, die rote Linie im obigen Schaubild, gehen nach Beginn der Pandemie zurück und steigen dann wieder auf einen moderaten Höchststand an. Diese Entwicklung entspricht den historischen Trends. „Erst 2020/w41 (w/e 9. Oktober 2020) könnte die Inzidenz der akuten Atemwegserkrankungen als eine Art Problem angesehen werden“, so Dee, „und selbst dann ist dieser herbstliche Anstieg möglicherweise nichts Besonderes, wenn wir in der Zeit vor 2017 zurückgehen (die ersten paar Datenpunkte deuten darauf hin).“

„Interessanter ist, dass der Höhepunkt der akuten Atemwegserkrankungen sechs Wochen nach Beginn der Impfung erreicht wurde. Dies könnte sich durchaus als Beweis für einen Impfschaden erweisen, obwohl es unmöglich ist, dies zu sagen, ohne tiefer zu graben.“

Covid-Todesfälle 2020 – 2021

Die nachstehende Grafik zeigt die Virostatentodesfälle ab Beginn der „Pandemie“, die nominell auf 2020/w5 (w/e 31. Januar 2020) festgelegt ist, und die graue gestrichelte Linie markiert den Beginn der Einführung des Impfstoffs in 2020/w50 (w/e 11. Januar 2021).

Als asymptomatische Virostatiker gelten diejenigen, die positiv getestet wurden, aber nie eine akute respiratorische Phase entwickelten.

Catastrophic Health Collapse (part 7), John Dee, 24 April 2023

In der „ersten Welle“ waren die weitaus meisten „Covidentodesfälle“ asymptomatisch. Es stellt sich natürlich die Frage, wie es möglich ist, an einer Krankheit zu sterben, für die man keine Symptome hat?

„Ich kann mich des Eindrucks nicht erwehren, dass die NHS-Mitarbeiter dachten, sie hätten es mit einem Covid-Todesfall zu tun, obwohl es sich nur um einen nicht-respiratorischen Todesfall handelte, der nach einem positiven Testergebnis, das nichts über eine Infektion und auch nichts über das Vorhandensein von Viren aussagt (eine Primer-Sequenz ist kein Genom), als Covid bezeichnet wurde“, schrieb Dee.

Während der „ersten Welle“ schlägt eine grobe Faustregel drei asymptomatische Todesfälle für jeden symptomatischen Todesfall vor. Aber die Dinge änderten sich während der zweiten und dritten Welle; Für jeden symptomatischen Covid-Tod gab es einen asymptomatischen Covid-Tod.

Wenn die Impfstoffe so wirksam waren, wie behauptet, warum wurde dann 6 Wochen nach Beginn der Impfung ein Höchststand an symptomatischen Virostatikertodesfällen verzeichnet? Und warum entspricht die Zahl der symptomatischen Todesfälle in der Ära der Impfstoffe der Zahl der asymptomatischen Todesfälle?

Ich würde gerne die Fallnotizen in die Hände bekommen, denn ich würde viel Geld darauf wetten, dass das, was wir als asymptomatische Covid-Todesfälle bezeichnen, Todesfälle aus anderen Ursachen sind, die einfach aufgrund eines einzigen positiven Testergebnisses als solche bezeichnet wurden, und nicht aufgrund der wohlüberlegten Diagnose eines erfahrenen Arztes, der nicht durch WHO- und NHS-Protokolle eingeschränkt ist.

In diesem Zusammenhang haben mir drei klinische NHS-Kodierer anvertraut, dass sie von der Geschäftsleitung angewiesen wurden, einen Fall als Covid zu codieren, obwohl die Senior House Officers „NOT COVID“ in die Fallnotizen schrieben.

Es ist eine Schande, dass wir Whistleblowern wie diesen keinen Arbeitsplatzschutz bieten können, aber auch wenn wir es könnten, liegt ein großes Problem in den faschistischen Ansichten und aggressiven Haltungen der Kollegen. Mehrere Angehörige der Gesundheitsberufe haben mir von einem äußerst beschämenden Verhalten leitender Angestellter berichtet, als sie versuchten, echte Bedenken zu äußern: Ich erkenne den Dienst, in dem ich einst diente, nicht mehr wieder.

Die Tatsache, dass die klinischen Kodierer des NHS angewiesen wurden, nicht Covide Fälle als „Covid“ zu codieren, stützt die Aussagen von Sai, einem ehemaligen NHS-Direktor für Sterbebegleitung, im Januar:

„Patienten, die mit regelmäßigen Erkrankungen wie Alter, Herzinfarkt, Nierenversagen im Endstadium, Blutungen, Schlaganfall, COPD und Krebs usw. eingeliefert wurden und starben, wurden nun alle über das Medical Examiner System als covid-19 zertifiziert.

„Die Krankenhäuser wechselten nach Belieben zwischen dem Medical Examiner System und dem System vor der Pandemie hin und her. Wenn die Zahl der Covid-19-Todesfälle erhöht werden musste, wechselte das Krankenhaus zum Medical Examiner System“.