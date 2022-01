Navy SEALs erringen wichtigen juristischen Sieg gegen Impfpflicht, einstweilige Verfügung erlassen

Ein Bundesbezirksrichter erließ am Montag eine einstweilige Verfügung gegen die Durchsetzung des COVID-19-Impfstoffmandats des Verteidigungsministeriums gegen U.S. Navy SEALs.

Fünfunddreißig Angehörige der Navy Special Warfare hatten im November 2021 gegen Präsident Joe Biden geklagt und behauptet, dass seine Anweisung, sich impfen zu lassen oder mit einem Kriegsgericht oder einer unfreiwilligen Trennung zu rechnen, ihr Recht auf Religionsfreiheit nach dem ersten Verfassungszusatz und den Religious Freedom Restoration Act (1993) verletze.

Der texanische Richter Reed O’Connor wies in seiner Verfügung darauf hin, dass das RFRA ausdrücklich vorsieht, dass „die Regierung die Religionsausübung einer Person nur dann erheblich belasten darf, wenn sie nachweist, dass die Anwendung der Belastung auf die Person (1) zur Förderung eines zwingenden staatlichen Interesses dient und (2) das am wenigsten einschränkende Mittel zur Förderung dieses zwingenden staatlichen Interesses ist.“

O’Connor, eine Beauftragte des ehemaligen Präsidenten George W. Bush, stellte fest, dass das Impfmandat die religiösen Überzeugungen der SEALs erheblich belastet und die Regierung nicht nachgewiesen hat, dass die Impfpflicht das am wenigsten einschränkende Mittel ist, um ihr Interesse an einer gesunden Kampftruppe zu fördern.

„Nach allem, was man hört, haben die Kläger ihre Aufgaben während der Pandemie sicher erfüllt. Vor dem Impfmandat haben mindestens sechs Kläger groß angelegte Schulungen durchgeführt und Kurse ohne Zwischenfälle geleitet“, schrieb er.

Und weiter: „Selbst wenn die Beklagten ein umfassendes zwingendes Interesse an einer umfassenden Impfung ihrer Mitarbeiter haben, haben sie dieses Ziel auch ohne die Teilnahme der fünfunddreißig Kläger hier erreicht.“

„Mindestens 99,4 % aller aktiven Navy-Soldaten wurden geimpft.

Reed hob hervor, dass die Marine Ausnahmen aus nicht-religiösen Gründen, wie Allergien oder die Teilnahme an anderen klinischen Studien, gewährt und den Matrosen trotzdem den Einsatz erlaubt hat.

Die 35 SEALs, die eine religiöse Ausnahmegenehmigung beantragt haben, haben sich unter anderem gegen die Verwendung abgetriebener fötaler Zelllinien bei der Entwicklung oder Herstellung der Impfstoffe ausgesprochen und sind der Meinung, dass die Veränderung des eigenen Körpers eine Beleidigung des Schöpfers ist“.

„Die Navy-Soldaten versuchen in diesem Fall, genau die Freiheiten zu verteidigen, für deren Schutz sie so viel geopfert haben“, schrieb O’Connor in seiner Verfügung.

„Die COVID-19-Pandemie gibt der Regierung keinen Freibrief, diese Freiheiten außer Kraft zu setzen. Es gibt keine COVID-19-Ausnahme für den Ersten Verfassungszusatz. Es gibt keinen Ausschluss des Militärs aus unserer Verfassung.“

Das First Liberty Institute, das die SEALs in der Klage vertritt, begrüßte die Entscheidung des Gerichts.

„Ein Dienstmitglied zu zwingen, zwischen seinem Glauben und dem Dienst an seinem Land zu wählen, ist für die Verfassung und die Werte Amerikas abscheulich“, sagte Mike Berry, General Counsel des First Liberty Institute, in einer Pressemitteilung.

„SEALs zu bestrafen, nur weil sie um eine religiöse Erlaubnis bitten, ist reine Rachsucht und Bestrafung.

„Wir freuen uns, dass das Gericht gehandelt hat, um unsere tapferen Kämpfer zu schützen, bevor noch mehr Schaden für unsere nationale Sicherheit entsteht.“