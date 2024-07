Neben dem Atomkrieg ist die digitale Revolution die größte Katastrophe für die Menschheit

Paul Craig Roberts

Mir war von Anfang an klar, dass die digitale Revolution eine riesige Katastrophe ist, die sich anbahnt.

Die digitale Revolution ist in jeder Hinsicht eine Katastrophe. Sie ermöglicht Regierungen nicht nur, eine Tyrannei jenseits der Vorstellungskraft von George Orwell zu errichten, sie unterwirft alles gesammelte Wissen einem elektromagnetischen Impuls und führt zum Stillstand der globalen Wirtschaftstätigkeit aufgrund eines Fehlers in der Cybersicherheitssoftware.

Einen Vorgeschmack haben wir am vergangenen Freitag bekommen. Überall auf der Welt wurde der Flugverkehr eingestellt. Menschen konnten nicht auf ihre Bankkonten zugreifen. Geschäfte konnten keine Transaktionen durchführen. Die Menschen konnten weder Lebensmittel noch Kleidung kaufen. Polizei, Gesundheitsdienste und Feuerwehr waren nicht erreichbar. All dies und noch viel mehr geschah, weil ein Cybersicherheits-Update von Crowdstrike einen Fehler enthielt, der Dienste lahmlegte, die auf dem Microsoft-Betriebssystem basieren.

Man fragt sich, warum der Mensch, wenn er denn intelligent ist, was ich oft bezweifle, ein derart anfälliges und leicht zu unterbrechendes Kommunikationssystem entwickelt und durchgesetzt hat. Meiner Meinung nach ist die digitale Revolution das Werk von Menschen, denen es an Weitsicht und der Fähigkeit mangelt, die offensichtlichen Schwachstellen des unzuverlässigen und leicht kompromittierbaren digitalen Systems zu erkennen, von dem wir abhängig sind.

So etwas wie Cybersicherheit gibt es nicht. Man muss blind, taub und stumm sein, um das nicht zu wissen. Die Information, dass es so ist, wird jeden Tag auf uns abgeladen. AT&T verkündet einen totalen Zusammenbruch seiner Sicherheit und dass alle Kundendaten gestohlen wurden. Das Gleiche hören wir von vielen Unternehmen. Städte und Versorgungsunternehmen werden von Cyber-Gaunern erpresst, die ihre Systeme übernehmen. Und so weiter.

Das einst stolze amerikanische Volk wurde gezwungen, sich der Bespitzelung durch eine tyrannische Regierung zu unterwerfen, keine Privatsphäre zu haben, anfällig für den Diebstahl unserer Identität, unserer Bankkonten, unserer Investmentkonten zu sein, anfällig dafür, dass das FBI Kinderpornografie auf unseren Computern platziert oder was auch immer sie an Beweisen gegen uns platzieren wollen.

Wenn die in der Cloud gespeicherten Informationen nicht durch einen Faradayschen Käfig geschützt sind, können sie durch eine einzige elektromagnetische Kraft ausgelöscht werden.

Selbst die Sonne kann, wenn sie wütet, elektromagnetische Kräfte aussenden, die ausreichen, um digitale Informationen auszulöschen. Ein Atomkrieg würde alle in der Cloud gespeicherten Informationen vernichten. Die Überlebenden würden, wenn überhaupt, nichts mehr wissen. Sie würden in die Zeit der Höhlenmenschen zurückversetzt.

Die digitale Revolution hat jedes denkbare Übel möglich gemacht. Dafür können die Idioten auf der Suche nach Unterhaltung auf ihren Handys scrollen.

Wir sorgen uns um die “globale Erwärmung”. Wir sind besorgt über Bill Gates’ Versprechen eines Jahrzehnts der Pandemien. Wir sind besorgt, dass Trump uns an Russland verrät. Wir sollten uns Sorgen darüber machen, dass die digitale Revolution die Existenz der Menschheit beendet.