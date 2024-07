Wie westliche Big-Tech-Giganten Israels Besatzung ermöglichen

Von Kit Klarenberg

Am 10. Juli berichtete die hebräische Zeitung Maariv, dass 46.000 israelische Unternehmen aufgrund des andauernden Gaza-Kriegs und seiner verheerenden Auswirkungen auf die Wirtschaft gezwungen sind, ihre Geschäfte zu schließen. Das Blatt bezeichnete Israel als ein „Land im Zusammenbruch“.

Regelmäßige Leser von The Cradle sind sich des Ausmaßes des wirtschaftlichen Zusammenbruchs des Besatzungsstaates seit Beginn des Gaza-Völkermordes wohl bewusst. Die Auswirkungen auf den rasanten Niedergang des einst florierenden Tech-Sektors in Tel Aviv sind jedoch noch nicht ausreichend erforscht.

Komplizenschaft bei der Besatzungsinfrastruktur

Mitte Juni berichteten Mainstream-Nachrichten, dass der Chipriese Intel den Ausbau eines großen Fabrikprojekts in Israel stoppt, das zusätzliche 15 Milliarden Dollar in die Wirtschaft der Besatzungsmacht pumpen sollte.

Intel ist nur einer der Tech-Giganten, deren Schicksal sich verschlechtert hat, seit palästinensische Freiheitskämpfer am 7. Oktober 2023 die Mauern des Konzentrationslagers Gaza durchbrochen haben.

Dasselbe Schicksal erlitten mehrere verbrauchernahe Technologieunternehmen, die von der illegalen zionistischen Siedlungsexpansion profitieren, die auch Infrastruktur und Ressourcen zur Unterdrückung der Palästinenser und zur Durchsetzung der Apartheid in Tel Aviv bereitstellt.

Diese Woche entschied der Internationale Gerichtshof (IGH), dass Israels anhaltende Präsenz in den besetzten palästinensischen Gebieten rechtswidrig ist und „so schnell wie möglich“ beendet werden sollte. Insbesondere öffnete das Gericht die Tür für „Reparationen“ für alle illegalen Handlungen, die Israel und andere Organisationen seit 1967 begangen haben.

Mehrere verbraucherorientierte westliche Technologieunternehmen, die nicht nur vom illegalen jüdischen Siedlungsausbau profitieren, sondern auch aktiv zentrale Infrastrukturen und Ressourcen zur Unterdrückung der Palästinenser und zur Durchsetzung der Apartheid in Tel Aviv bereitstellen, könnten nun Gegenstand von Klagen sein.

Das bahnbrechende Urteil des IGH bedeutet, dass die langfristige Rentabilität der Aktivitäten dieser Technologieunternehmen in den besetzten Gebieten zum Scheitern verurteilt ist – nicht zuletzt aus Angst vor rechtlichen Konsequenzen.

Da Deutschland derzeit vor dem IGH für seine Unterstützung und Förderung des Völkermordes in Gaza auf der Anklagebank sitzt, ist der in München ansässige Technologiekonzern Siemens einer der Schuldigen.

Das Unternehmen „konzentriert sich auf Automatisierung und Digitalisierung in der Fertigungsindustrie, intelligente Infrastruktur für Gebäude und dezentrale Energiesysteme, intelligente Mobilitätslösungen für den Schienenverkehr sowie Medizintechnik und digitale Gesundheitsdienste“. Die Produkte des Unternehmens sind im gesamten Besatzungsstaat und seinen illegalen Siedlungen weit verbreitet.

Verkehrsleitsysteme und Ampeln von Siemens sind in Gebieten des Westjordanlands zu finden, in denen palästinensische Bewohner nicht reisen dürfen. Im Jahr 2014 gewann die israelische Abteilung des Unternehmens, RS Industries, eine Ausschreibung für die Lieferung von Verkehrsleitsystemen im gesamten Stadtgebiet von Jerusalem – Ostjerusalem, das als Hauptstadt des palästinensischen Staates bezeichnet wird, wurde 1967 besetzt und fällt unter das Mandat des IGH.

Außerdem liefert Siemens seine DDEMU-Wagen für den Schnellzug Tel Aviv-Jerusalem und erhielt 2018 von der staatlichen israelischen Eisenbahngesellschaft einen Auftrag über 1 Milliarde US-Dollar für die Lieferung von 330 Elektroautos im Rahmen des israelischen Elektrifizierungsprojekts, das auch den Schnellzug Tel Aviv-Jerusalem (A1) umfasst.

Dieses höchst umstrittene Projekt, das durch zwei Gebiete im Westjordanland führt, darunter auch privates, besetztes palästinensisches Land, ist ausschließlich für die Nutzung durch israelische Juden vorgesehen.

Don’t Buy Into Occupation (DBIO) erklärt: „Die Aktivitäten von Siemens sind besorgniserregend, da sie mit der Bereitstellung von Dienstleistungen und Versorgungsleistungen verbunden sind, die die Aufrechterhaltung und Existenz von Siedlungen unterstützen.“

Die Aktivitäten des Unternehmens reichen jedoch weit darüber hinaus. Über seine israelische Vertretung, die Orad Group, liefert das Unternehmen Ausrüstung und Technologie an den berüchtigten Israelischen Gefängnisdienst (IPS).

Im Jahr 2004 lieferte die Orad Group ein auf Siemens-Technologie basierendes Sicherheitssystem für das Gilboa-Gefängnis – eine Haftanstalt, die speziell für palästinensische politische Gefangene bestimmt ist. Siemens liefert dem IPS auch ein ausgeklügeltes Branderkennungs- und -löschsystem.

Siedlungen verbinden

Die US-Marke Motorola ist weithin für ihre innovativen Smartphone-Geräte bekannt. DBIO hat jedoch die Beteiligung der Motorola-Abteilung in Tel Aviv am Siedlungsausbau in den letzten zehn Jahren akribisch dokumentiert.

Der Technikriese hat eng mit den israelischen Besatzungstruppen, dem Verteidigungsministerium und den zionistischen Siedlungsräten in den illegal besetzten Gebieten zusammengearbeitet. Ein Paradebeispiel für diese Zusammenarbeit ist das Überwachungssystem „MotoEagle“, das zur Überwachung von Siedlern auf besetztem Land, innerhalb von Militärbasen der Besatzer und zur Überwachung der Trennmauer des Gaza-Konzentrationslagers entwickelt wurde.

Insbesondere wurden von Motorola hergestellte Radarstationen auf illegal angeeignetem palästinensischem Privatland installiert und schränken die Bewegungsfreiheit der Palästinenser in diesen Gebieten ein. Darüber hinaus liefert Motorola das Zramim-System des Verteidigungsministeriums, ein Chipkartensystem, das an israelischen Kontrollpunkten zur Überwachung des Warentransports eingesetzt wird.

Palästinensische Fahrer, Händler und Transportunternehmen sind gezwungen, ihre persönlichen Daten in diesem System zu registrieren, wodurch Tel Aviv in die Lage versetzt wird, alle Ein- und Ausreisepunkte genau zu überwachen.

Das Unternehmen ist auch ein bevorzugter Auftragnehmer für interne Sicherheitssysteme in zahlreichen Siedlungen der Besatzer. Der Regionalrat des Jordantals, der mehr als 20 Siedlungen im besetzten Westjordanland umfasst, setzt mehrere Motorola-Produkte ein, darunter Kommando- und Kontrollsysteme und Überwachungskameras. Auch die Bevölkerungs- und Einwanderungsbehörde in der Siedlung Beitar Illit nutzt Motorola für ihre Sicherheitsaufgaben.

Im Jahr 2022 sicherte sich Motorola Solutions einen Vertrag über die Lieferung von Sicherheitskameras und Eingangskontrollmitteln für die gesamte Grüne Linie der Jerusalemer Stadtbahn (JLR). Diese Strecke verbindet die Gilo-Siedlung im besetzten Ost-Jerusalem mit dem Stadtzentrum und den Siedlungen Ramat Eshkol, Ma’alot Dafna und French Hill, wodurch die Verbindung zwischen den Siedler-Enklaven erleichtert und die Bewegungsfreiheit der Siedler unterstützt wird. Daher wurde Motorola in die UN-Datenbank der Unternehmen aufgenommen, die vom illegalen Siedlungsausbau profitieren.

Die Apartheid antreiben

Hewlett Packard Enterprises (HPE), das sich 2015 vom Computer- und Druckerhersteller Hewlett Packard abspaltete, ist eines der profitabelsten US-Unternehmen. Weniger bekannt ist jedoch, dass HPE einen Großteil der technologischen Infrastruktur liefert und verwaltet, die die Apartheid und den Siedlerkolonialismus des Besatzungsstaates untermauert.

So stellt HPE beispielsweise „Itanium“-Server und Wartungsdienste für die Bevölkerungs- und Einwanderungsbehörde von Tel Aviv bereit. Diese hat das israelische Kontrollpunktsystem computerisiert und speichert riesige Mengen an Informationen über alle Palästinenser mit israelischer Staatsbürgerschaft und die nicht staatsbürgerlichen palästinensischen Bewohner des besetzten Ost-Jerusalem.

HPE hat direkte Verträge mit den illegalen Siedlergemeinden Modi’in Ilit und Ariel, zwei der größten rein jüdischen Siedlungen im Westjordanland, und bietet ihnen eine Reihe von Dienstleistungen an. Darüber hinaus unterhält HPE das zentrale Serversystem für den israelischen Gefängnisdienst (IPS) und steht damit im Zentrum von Tel Avivs Einsatz der Masseninhaftierung zur Unterdrückung des palästinensischen Widerstands. In einem Bericht von Human Rights Watch aus dem Jahr 1994 wurde dies hervorgehoben, indem festgestellt wurde:

“Die Erlangung von Geständnissen unter Zwang und die Anerkennung solcher Geständnisse als Beweismittel durch die Militärgerichte bilden das Rückgrat des israelischen Militärjustizsystems.”

Darüber hinaus ist HPE der Hauptanbieter des Basler Systems, eines automatisierten biometrischen Zugangskontrollsystems, das an israelischen Kontrollpunkten und an der Apartheidmauer in Gaza eingesetzt wird. Die im Rahmen von Basel ausgegebenen ID-Karten sind ein wesentlicher Bestandteil der systematischen Diskriminierung von Palästinensern.

Die Kontrollpunkte trennen und fragmentieren die besetzten palästinensischen Gebiete und ihre Bewohner, indem sie Arbeiter von ihren Arbeitsplätzen, Schüler von ihren Schulen und Familien voneinander durch Elektrozäune, Wachtürme und Betonbarrieren trennen.

Elektronische Gegenintifada

Dieses System ist Teil eines umfassenderen Belagerungszustands, unter dem die Palästinenser seit Jahrzehnten leben und der durch die Abriegelung des Gazastreifens und des Westjordanlands erheblich verschärft wurde. Die israelische Marine, ein weiterer Kunde von HPE, verlässt sich auf die IT-Infrastruktur und die Support-Services des Unternehmens. Die Belagerung schränkt den Waren- und Personenverkehr in und aus den palästinensischen Gebieten stark ein und zielt ausdrücklich darauf ab, den palästinensischen Widerstand zu brechen.

Im Jahr 2006 erklärte Dov Weisglass, ein Berater des damaligen israelischen Premierministers Ehud Olmert, Folgendes: „Die Idee ist, die Palästinenser auf Diät zu setzen, aber nicht, sie verhungern zu lassen“. Man hoffte, dass der Hunger durch die eingeschränkte Kalorienzufuhr die Palästinenser ermutigen würde, die Hamas abzulehnen oder zumindest ihre Kämpfer zu zwingen, ihre Widerstandsbemühungen zu mäßigen. Das Aushungern der Palästinenser hat ihre Unterstützung für die Hamas und ihre Sehnsucht nach Freiheit von der israelischen Besatzung nur noch verstärkt.

Dem Besatzungsstaat ist es nicht gelungen, den palästinensischen Widerstand mit der Operation Schwerter aus Eisen zu zerschlagen, die so katastrophal war, dass selbst israelische Medien sie als „totale Niederlage“ bezeichnet haben.

Nach den erfolgreichen iranischen Vergeltungsschlägen gegen Israel am 14. April scheint sich Tel Avivs Herrschaft der Straflosigkeit ihrem längst überfälligen Ende zu nähern. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis große westliche Technologieunternehmen wie HPE, die die Unterdrückung der Palästinenser unterstützt haben, für ihre Mitschuld zur Rechenschaft gezogen werden.